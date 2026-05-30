Americký ekonom Jeffrey Sachs napsal otevřený dopis německému kancléři Friedrichu Merzovi. Vyzval ho, aby co nejrychleji obnovil dialog s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem.
Jeho otevřený dopis se objevil např. na serveru listu Berliner Zeitung.
Sachs Merze obvinil, že jako kancléř neudělal dost pro to, aby vztahy s Ruskou federací zlepšil.
„Pokusil jste se během svých měsíců ve funkci kancléře o jeden věcný dialog s prezidentem Putinem? Pokusil se váš ministr zahraničí o jeden věcný dialog s ministrem zahraničí Lavrovem? O skutečné rozhovory, takové, které ukončily studenou válku?“ kroutil hlavou nad Merzem Sachs.
A jedním dechem dodal, že z veřejně dostupných dat lze říct, že k žádnému takovému pokusu nedošlo. Místo toho došlo k zesílení ukrajinských dronových útoků v ruském týlu a Rusové zesilují útoky na Kyjev. Vyzývají evropské a americké diplomaty, aby opustili ukrajinské hlavní město. Diplomaté USA i členských zemí EU však na Ukrajině zůstávají.
V této situaci je podle Sachse naléhavější než kdy jindy obnovit diplomatická jednání.
„Cesta k obraně Ukrajiny nespočívá v pokračujícím masakru, ale v míru za podmínek, které jsou přijatelné pro všechny strany. Místo toho čelíme eskalaci s dalšími úmrtími, dalším ničením a reálnou vyhlídkou války, která se rozšíří za hranice Ukrajiny. Voláním po stále větším množství zbraní, stále větší bojové kapacitě a stále hlasitějších demonstracích „odhodlání“ a signalizací, že se Německo na válku připravuje, místo aby se snažilo o její ukončení, jste umožnili Berlínu stát se spíše urychlovačem než brzdou celoevropské války,“ napsal Sachs Merzovi v otevřeném dopise.
Posléze zopakoval v minulosti mnohokrát zmíněné tvrzení, že Sovětský svaz a konkrétně Michail Gorbačov kývl na sjednocení Německa jen výměnou za příslib, že se NATO už nebude rozšiřovat na východ. Sachs je přesvědčen, že Sovětský svaz toto ujištění skutečně dostal a Západ ho brzy začal porušovat. Sachsovi se zdá naprosto logické, že si Sovětský svaz chtěl ohlídat, aby se vojáci NATO neobjevili na území Polska nebo dokonce v Pobaltí.
„Otázka rozšíření NATO byla podrobně projednána a Německo dalo sovětským vůdcům výslovná ujištění o nerozšíření na východ – a tato ujištění byla porušena. Německo bylo hlavním hráčem těchto ujištění, která byla protihodnotou za znovusjednocení Německa. Přesto již v roce 1993 začali němečtí vůdci prosazovat porušování těchto ujištění.“
Další velkou chybu podle amerického ekonoma udělala Angela Merkelová jako kancléřka, když ustoupila americkému tlaku a dopustila, aby bylo oznámeno, že se Gruzie či Ukrajina v budoucnu mohou stát členskými státy NATO. Přitom podle Sachse velmi dobře věděla, že je to pro Rusko červená linie.
Třetí chybou podle Sachse bylo, že Německo nechalo svrhnout ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. A další zrada Ruska nastala podle Sachse v okamžiku, kdy Berlín netlačil na Ukrajinu, aby naplnila body druhé dohody z Minsku a poskytla regionům Donbasu více autonomie.
„A Merkelová později uznala, že dohoda byla použita jako pozastavení, které mělo Ukrajině umožnit znovuvyzbrojení. Prezident Hollande řekl totéž. Jinými slovy, záruka vůbec nebyla zárukou,“ napsal Sachs s tím, že pro Rusko šlo o další důkaz, že Západu nelze věřit.
A podobných důkazů ze Sachsova pohledu dostala Moskva ještě víc. Ať už v podobě zničení plynovodu Nord Stream, nebo v podobě tzv. istanbulských dohod z roku 2022, které mohly ukončit válku na Ukrajině, ale Ukrajina na ně nakonec nepřistoupila. Sachs zdůraznil, že k tomu opět došlo na přání Západu.
A jako by tohle všechno nestačilo, Německo si ze Sachsova pohledu samo způsobilo ekonomickou katastrofu. Fakticky se rozhodlo spáchat ekonomickou sebevraždu. Sachs to tak vidí. Je přesvědčen, že německý ekonomický model se opíral o dovoz levných energií z Ruska, jenže dnes místo toho Berlín nakupuje dražší energie z Washingtonu a ekonomicky se ničí.
„Tvrdá realita, pane kancléři, je taková, že za tyto zbraně nelze koupit žádnou bezpečnost, kterou by diplomacie nemohla koupit za zlomek ceny, a bez digitálních a energetických investic, které toto navýšení zbrojení vytlačí, nelze dosáhnout prosperity,“ vyjádřil svůj názor Sachs.
Ze všech těchto důvodů by podle Sachse měl Merz udělat všechno pro to, aby obnovil dialog s Ruskem. A měl by si být vědom toho, že bude zaznamenáno a v budoucnu posouzeno, jak se v těchto klíčových okamžicích dějin zachoval.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
