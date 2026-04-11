„Pokud se neozvu, jsem zadržená.“ A slzný plyn? Bývalá hvězda ČT vyrazila do ulic

Pochodu pro život se účastnila řada věřících lidí. Před samotným pochodem proběhla v katedrále sv. Víta mše svatá za těhotné ženy, jejich rodiny a nenarozené děti. Pochod samotný začínal na Václavském náměstí.
Pochod Praha je feministická, který se ostře vymezuje proti Pochodu pro život, začal v 11 hodin dopoledne na Náměstí Republiky v Praze.
„Hnutí pro život nepatří do ulic, gynekologických organizací ani Poslanecké sněmovny. Omezování lidských práv v Česku neprojde!“ uvedli organizátoři pochodu na sociální síti Facebook.
Oba tábory od sebe v jistých okamžicích oddělovali policejní těžkooděnci a ti si museli vyslechnout z řad účastníků akce Praha je feministická volání „Je to policie, kdo fašisty kryje.“
„Dnes chce projít Prahou pochod Hnutí pro život... jako máma dcery se prostě musím postavit proti. I proti jejich vlivu na Andreje Babiše. Tak pokud bych se dlouho neozvala, tak jsem v zadržovačce,“ napsala už cestou do Prahy na akci.
Účastníci akce Praha je feministická si s sebou přinesli i transparenty. „Držte vaše doktríny dál od její vagíny,“ bylo možné se dočíst na jednom z nich. „Patriarchát do koše,“ stálo na dalším transparentu.
Na akci Praha je feministická se objevila také nejmladší poslankyně STAN Julie Smejkalová.
Mezi účastníky akce se objevila i bývalá známá moderátorka ČT Linda Bartošová, která z veřejnoprávní televize odešla v roce 2022 po devíti letech. Objevovala se např. v pořadech Události, komentáře či Interview ČT24.
Na akci přišla s cedulí s nápisem „bezcitná mrcha“. Vyfotila si také policisty a konstatovala, že policisté s sebou mají i granáty se slzným plynem. „Slznej plyn na poklidný demošce. OK,“ napsala k fotografii.
Účastnicím akce Praha je feministická poslal vzkaz i čerstvě zvolený poslanec za SPD, který v poslanecké lavici nahradil Markétu Šichtařovou, Josef Nerušil. Reagoval na transparenty, které obsahovaly nápis „Drž svoje kecy od mojí vagíny“ a „Moje vagína má větší auru než pochod pro život“.
Co na to Nerušil?
„Tyhle dámy mohu ujistit, že bych se k jejich nářadí nepřiblížil ani s dvojkou v žíle,“ sdělil ženám s transparenty.
