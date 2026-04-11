„Pokud se neozvu, jsem zadržená.“ A slzný plyn? Bývalá hvězda ČT vyrazila do ulic

11.04.2026 16:20 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Na 11. dubna byly do Prahy svolány dvě akce. Jednak Pochod pro život a jednak demonstrace nazvaná Praha je feministická. Účastníci druhé akce chtěli dát najevo, co si myslí o organizátorech Pochodu pro život. Jedna z účastnic této vzdor akce Praha je feministická dokonce tvrdí, že by mohla skončit v policejní cele. Policie skutečně měla napilno. K akcím se vyjádřili i politici. Třeba poslanec SPD Josef Nerušil.

„Pokud se neozvu, jsem zadržená.“ A slzný plyn? Bývalá hvězda ČT vyrazila do ulic
Foto: Repro FB
Popisek: Účastnice protestu proti Pochodu pro život

V ulicích hlavního města České republiky to žije. Na sobotu byly ohlášeny hned dva pochody. Tradiční Pochod pro život a pak pochod Praha je feministická, který je reakcí na pochod pro život.

Pochodu pro život se účastnila řada věřících lidí. Před samotným pochodem proběhla v katedrále sv. Víta mše svatá za těhotné ženy, jejich rodiny a nenarozené děti. Pochod samotný začínal na Václavském náměstí.

Pochod Praha je feministická, který se ostře vymezuje proti Pochodu pro život, začal v 11 hodin dopoledne na Náměstí Republiky v Praze.

„Hnutí pro život nepatří do ulic, gynekologických organizací ani Poslanecké sněmovny. Omezování lidských práv v Česku neprojde!“ uvedli organizátoři pochodu na sociální síti Facebook.

Mezi oběma skupinami – Pochodem pro život a Praha je feministická – panuje napětí. Jedna z účastnic už před protestem proti Pochodu pro život naznačila, že během soboty může skončit v policejní cele.

Oba tábory od sebe v jistých okamžicích oddělovali policejní těžkooděnci a ti si museli vyslechnout z řad účastníků akce Praha je feministická volání „Je to policie, kdo fašisty kryje.“

„Dnes chce projít Prahou pochod Hnutí pro život... jako máma dcery se prostě musím postavit proti. I proti jejich vlivu na Andreje Babiše. Tak pokud bych se dlouho neozvala, tak jsem v zadržovačce,“ napsala už cestou do Prahy na akci.

 

Účastníci akce Praha je feministická si s sebou přinesli i transparenty. „Držte vaše doktríny dál od její vagíny,“ bylo možné se dočíst na jednom z nich. „Patriarchát do koše,“ stálo na dalším transparentu.

Na akci Praha je feministická se objevila také nejmladší poslankyně STAN Julie Smejkalová.

Mezi účastníky akce se objevila i bývalá známá moderátorka ČT Linda Bartošová, která z veřejnoprávní televize odešla v roce 2022 po devíti letech. Objevovala se např. v pořadech Události, komentáře či Interview ČT24.

Na akci přišla s cedulí s nápisem „bezcitná mrcha“. Vyfotila si také policisty a konstatovala, že policisté s sebou mají i granáty se slzným plynem. „Slznej plyn na poklidný demošce. OK,“ napsala k fotografii.

Zdroj: Instagram Lindy Bartošové

Praha jer feministická

Praha jer feministická

Účastnicím akce Praha je feministická poslal vzkaz i čerstvě zvolený poslanec za SPD, který v poslanecké lavici nahradil Markétu Šichtařovou, Josef Nerušil. Reagoval na transparenty, které obsahovaly nápis „Drž svoje kecy od mojí vagíny“ a „Moje vagína má větší auru než pochod pro život“.

Co na to Nerušil?

„Tyhle dámy mohu ujistit, že bych se k jejich nářadí nepřiblížil ani s dvojkou v žíle,“ sdělil ženám s transparenty.

Další články z rubriky

„Pokud se neozvu, jsem zadržená.“ A slzný plyn? Bývalá hvězda ČT vyrazila do ulic

16:20 „Pokud se neozvu, jsem zadržená.“ A slzný plyn? Bývalá hvězda ČT vyrazila do ulic

Na 11. dubna byly do Prahy svolány dvě akce. Jednak Pochod pro život a jednak demonstrace nazvaná Pr…