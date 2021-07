„Posedí“ si Babiš? Čtvrtníček a drsný humor: Dobré, chválí odborník SPOLU

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR „Videa jsou důležitá, protože lidé mají rádi audiovizuální obsah a mají také rádi známější osobnosti ‚zábavní‘ scény, což pan Čtvrtníček je.“ Atraktivní pro voliče mohou být podle firemního sociologa, odborníka na komunikaci Vojtěcha Bednáře i další jména komiků, které koalice SPOLU najala. „SPOLU chce více vzdělané, o něco mladší, o něco movitější voliče, proto se u volby umělců musí pohybovat na tenké hranici mezi lidovou a intelektuální zábavou,“ analyzuje volební kampaň. Zároveň vzkazuje: „Soudržnost je dost možná to, co rozhodne.“

Koalice SPOLU už zintenzivnila volební kampaň. Na sociální síti se objevilo video s hercem Petrem Čtvrtníčkem, podle kterého by měl mít už v říjnu „čáp po ptákách“. „Když paní Zubatá vidí, jak tu vládne čáp a velký agropodnik hrabe peníze plnými hrstmi, tak ji může trefit šlak. Nedivíme se! Ještě že je tu Dr. Freund!“ napsali k tomu.

„Videa jsou důležitá, protože lidé mají rádi audiovizuální obsah a mají také rádi známější osobnosti ‚zábavní‘ scény, což pan Čtvrtníček je,“ uvedl Bednář. „Je dobře, když má politická strana nebo koalice nějakou svou tvář z umělecké scény, samozřejmě problém je v neochotě mainstreamových umělců se s politiky spojovat, protože prakticky vůbec žádný politik není v tomto ohledu ‚bezpečný‘. Na druhé straně je ale problém, pokud sebelépe vypadající známá tvář nepůsobí autenticky. Což snad v případě Čtvrtníčka nehrozí,“ dodal.



Videa s Čtvrtníčkem mají být pravidelná. Příznivci už mohli zhlédnout také klip s názvem Vyšetřování premiéra aneb Jak byl Andrej Babiš u psychiatra. Doktor Freund mu v něm slibuje, že si po volbách „odpočine“ a možná taky „posedí“.

„Je to vtip a nadsázka, ale český volič má nejen smysl pro ironii, ale také jistou historickou zkušenost. Zatočit po volbách se už slibovalo s dinosaury, korupčníky, modrou mafií, kmotry, a tedy těžko můžeme čekat, že dalšímu podobnému zatočení ve větší míře uvěříme,“ komentuje Bednář.

SPOLU chce více vzdělané, o něco mladší a movitější voliče

Čtvrtníček nebude jediný komik, kterého koalice angažovala. Další jsou Kateřina Hašková, Jaroslav Cerman a Nikola Džokič. I tato jména mohou být podle Bednáře pro voliče atraktivní. „Pokud jsou známější v cílové skupině a pokud se umí odlišit od umělců, kterými se své voliče pokusí oslovit jejich hlavní soupeř, tj. v současné době vládní ANO. SPOLU chce více vzdělané, o něco mladší, o něco movitější voliče, proto se u volby umělců musí pohybovat na tenké hranici mezi lidovou a intelektuální zábavou. Tuto hranici ale nesmí ani z jedné strany překročit, protože pokud by se příliš bulvarizovalo, voliči ho odmítnou, a pokud by bylo příliš ‚intelektuální‘, pak také,“ říká Bednář.

„Lídři už stáli v tramvaji, na parníku, ve vzducholodi... na těch nejroztodivnějších místech, takže umístění je možná zajímavé, ale o ně úplně nejde, stejně jako u módní přehlídky nejde úplně o to, zda modelka stojí na pláži či v džungli, ale o to, co má při tom na sobě. Koalice musí přesvědčit své voliče, že je soudržná, a to bez ohledu na aktuální kulisy. To bude možná největší problém,“ říká Bednář.

Politici musí ukázat lidem, že jsou „jejich“

Koalice SPOLU vysílá vlastní zprávy a použijí v kampani autobus, což není žádná novinka. Plánují pokračovat v kontaktní kampani a budou chodit od dveří ke dveřím po jednotlivých domech a bytech a snažit se i takto s lidmi mluvit.



„Nevím. Autobus použil v české politice s větším úspěchem jako první Miloš Zeman, byť se samozřejmě inspiroval na Západě. Je to dobrý způsob, jak se přiblížit voličům, jenže o fyzickou blízkost v prvé řadě nejde. Politici musí ukázat voličům, že jsou ‚jejich‘, tj. že rozumí jejich potřebám, tomu, co očekávají, a hlavně že to dovedou naplnit. Podobně jako u pózy na plakátu není důležité, kde jste, není ani tolik zásadní, zda vystupujete z autobusu nebo limuzíny, ale jak vás lidé vnímají. Snob může být v autobuse, normální člověk v limuzíně – a samozřejmě naopak,“ komentuje Bednář.

A do jaké míry může změnit takto nastartovaná kampaň nejen čísla na sociálních sítích ale i výsledek SPOLU ve volbách? „Může mít vliv na to, do jaké míry se koalici povede přesvědčit ty voliče svých jednotlivých stran, kterým se nelíbí společné působení, a ty voliče ostatních, především koalice Pirátů a Starostů, že SPOLU je lepší řešení. Za mne je to především ukázka soudržnosti a spolupráce než programu nebo osobností. A soudržnost je dost možná to, co rozhodne,“ říká Bednář.

Psali jsme: Primátor Korec: Autobusové nádraží ve Zlíně bude bez nepřizpůsobivých občanů Petr Kolář nazpíval hymnu SPD a pak něco řekl. Je zle. Iva Pazderková se neudržela VIDEO trapas ODSky: „Naložíme Babišovi!“ Naložili jenom sobě. Horší než houpačky, dokonce i Michálek Babiš? Miliardář, ale náš. Piráti? Faulují se sami. Fiala? Teoretik. Firemní sociolog nabízí pohled běžného voliče

