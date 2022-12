„Přijali ho jako pohůnka.“ Detaily Zelenského návštěvy mluví jasně

Zelenskyj jako poskok USA? Bezpečnostní analytik Petr Markvart čte návštěvu ukrajinské hlavy státu v USA v kontextu optikou protokolárních pravidel jednoznačně: „Přivezli si ho už jako satrapu a přijali ho jako pohůnka.“ Opačně na smysl cesty Zelenského do Bílého domu nahlíží Jakub Landovský, velvyslanec při NATO, ten v pořadu Události, komentáře hovořil o „zlomovém okamžiku, kdy Zelenskyj ovlivňuje americkou politiku už i zevnitř“. Jeho cestu do Ameriky jako správnou kvitoval také Tomáš Pojar, nově poradce pro národní bezpečnost.

Volodymyr Zelenskyj přijel do USA, ke svému největšímu podporovateli pro vojenskou i symbolickou pomoc. Dostalo se mu obojího, sklidil ovace Kongresu i příslib dlouho žádané zbraně. „Poskytneme vám systém Patriot a vycvičíme vaše vojáky, aby ho mohli správně používat,“ přislíbil Biden během setkání ukrajinské hlavě státu.

Analytik Markvart v souvislosti s cestou Zelenského do USA připomíná, že vrcholná návštěva hlavy jednoho suverénního státu v jiném, má svá protokolární pravidla, která se v tomto případě rozhodně nedodržela. Host zpravidla přilétá vlastním letounem, tzn., že se v souladu s mezinárodním právem nachází, až do vystoupení na letišti hostitelského státu, na výsostném území své země.

„Z úrovně vítající osoby hostitelského státu na letišti se potom odvozuje úroveň, stupeň spolupráce a důležitost návštěvy pro hostitelskou stranu. V případě ČR, stanoví protokol pro zahraniční hlavy státu, minimální úroveň náměstka ministra zahraničních věcí, spolu s vedoucím kanceláře prezidenta republiky, dále přítomnost velvyslance ČR v dané zemi a vedoucích protokolů MZV a KPR,“ píše ve svém facebookovém komentáři.

„Podívejme se teď protokolární optikou na návštěvu prezidenta Zelenského ve Washingtonu. Odjezd (zřejmě) z Kyjeva vlakem do Przemyslu a odtud auty do Rzeszowa, tedy na území třetí země. Odtud, tedy z území Polska, na palubě letounu U.S. Air Force, tedy již na zahraniční půdě svého hostitele. Na přijímacím letišti (Andrews Air Force Base) vzácnou náštěvu vítá vedoucí protokolu Spojených států (poradce prezidenta pro protokolární věci) Rufus Gifford a velvyslankyně Ukrajiny ve Spojených státech Oksana Markarová,“ glosuje Zelenského cestu na Západ.

A závěrem Markvart shrnuje: „Toť vše. Přivezli si ho už jako satrapu a přijali ho jako pohůnka. Řeč protokolu je jasná. Budiž nám to všem výstrahou.“

Jaký smysl měla cesta Zelenského do Spojených států a jaký bude mít dopad, v Událostech, komentářích ohodnotil Jakub Landovský, velvyslanec při NATO. „To, že prezident Zelenskyj zůstal po vypuknutí války na Ukrajině v Kyjevě, je stejně důležité, jako že po 300 dnech těžké války navštívil Spojené státy. Je to velice důležitý moment,“ uvedl analytik, podle kterého jde jednoznačně o „zlomový okamžik“. „Svět se skutečně radikálně proměnil. A tato historická cesta je jedním ze záběrů, které to budou historicky dokumentovat,“ míní Landovský.

„Dopady této cesty budou zásadní, protože dojde k navýšení pomoci. Ukázalo se, že podpora Ukrajiny je napříč politickým spektrem. Cesta se odehrála po amerických volbách. Z hlediska mediálního je možná zajímavé, že prezident Zelenskyj vstupuje do amerických obýváků už dlouhou dobu, promlouvá přímo k Američanům, a tím vlastně ovlivňuje i americkou politiku zevnitř. To je myslím poprvé v historii, co se to nějakému státníkovu povedlo,“ dodal Landovský s tím, že Zelenskyj u Američanů silně rezonuje – příběh prezidenta, který vzdoruje silnějšímu.

Zelenskyj podle jeho mínění může věřit slovům Bidena, že „Ukrajina nikdy nezůstane sama“. „Může a je to historicky poprvé, kdy Západ stojí za Ukrajinou, za zeměmi z této oblasti,“ zdůrazňuje bezpečnostní analytik. Podobné cesty Zelenského na Západ by prý měly pokračovat: „Možná to přijde, musí se to vyhodnotit, má to obrovská bezpečnostní rizika,“ dodává.

Pro poradce pro národní bezpečnost Tomáše Pojara byla nasnadě otázka, zda by s návštěvou Zelenského mohlo v budoucnu dojít i na Česko. O to usilovat zatím v plánu nemá: „V tuto chvíli to na pořadu dne není. Několikrát jsme s ním hovořili a dvakrát jsme se s ním letos setkali. Vždy jsme brali za zcela zřejmé, že do konce války on zbytečně cestovat nebude,“ řekl s tím, že je ale „moc rád, že se Zelenskyj vydal do Ameriky“.

