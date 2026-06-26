„Pro ty méně chápavé,“ začal Petr Kolář. A přišel veřejný výprask

Rozporuplné reakce vzbuzuje rozhodnutí Ústavního soudu, který předběžným opatřením uložil vládě, aby prezidentovu účast na summitu zajistila a nekladla jí překážky. Soud zdůvodnil zásah mimo jiné tím, že účast prezidenta na summitech NATO je dlouhodobě zavedenou praxí a že je třeba ji prozatím zachovat, než rozhodne o samotné kompetenční žalobě.
Rozhodnutí vyvolává značnou kritiku, která nemíří jen na samotný výsledek, ale především na rychlost, s jakou soud předběžné opatření vydal. Kritici upozorňují, že Ústavní soud v této věci rozhodl nezvykle rychle, zatímco v jiných případech se na verdikt čeká mnohem déle. Právě tato rychlost podle nich otevírá otázku, zda soud ke sporu Hradu a vlády přistoupil se stejným metrem jako k jiným kauzám.
Do věci se vložil i prezidentův poradce Petr Kolář, aby reagoval na poznámky k mimořádně rychlému rozhodnutí Ústavního soudu a zdůraznil, že předběžné opatření není konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě.
„Pro ty méně znalé, méně zralé a méně chápavé, zkusím to hodně polopaticky. Předběžné opatření není konečné rozhodnutí o kompetenční žalobě. Ústavní soud sám uvádí, že předběžným opatřením nepředjímá konečné rozhodnutí ve věci,“ uvedl na síti X.
„Podstatou kompetenční žaloby se Ústavní soud bude teprve zabývat a než přijme konečné rozhodnutí, může to trvat několik měsíců, i když se této kauze bude věnovat přednostně. Předběžné opatření se přijímá rychle, pokud možno bezodkladně. Což se včera stalo. Konečné rozhodnutí o věci samé to ale ještě není!“ vysvětloval.
K různým tvrzením o nezvykle rychlém rozhodnutí Ústavního soudu:— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) June 25, 2026
Pro ty méně znalé, méně zralé a méně chápavé, zkusím to hodně polopaticky. Předběžné opatření není konečné rozhodnutí o kompetenční žalobě. Ústavní soud sám uvádí, že předběžným opatřením nepředjímá konečné…
Jeho příspěvek vyvolal na sociální síti X řadu reakcí. Někteří diskutující s jeho argumentací nesouhlasili a namítali, že samotné vydání předběžného opatření v tomto případě nebylo na místě.
„Pro ty méně znalé, méně zralé a méně chápavé, zkusím to hodně polopaticky. Předběžné opatření v kompetenčních sporech v zásadě není na místě. Muselo by jít o zcela mimořádnou okolnost. Skutečnost, že by se prezident nemohl účastnit jednoho jednání NATO, není takovým důvodem.“ napsal jeden z diskutujících.
Někteří diskutující Kolářovi připomínali, že pokud se má Ústavní soud opírat o zvyklosti, dalo by se stejnou logikou ptát i na jiné kroky Hradu.
„Zvyklostí bylo, že první dáma nedostávala žádné finance na odívání. Ústavní soud v předběžném opatření tvrdí, že by se zvyklosti měly dodržovat,“ napsal ironicky diskutér.
Další reakce mířila přímo na Kolářův tón a argumentaci.
„Pane Koláři, vaše zbytnělé ego opět podává vysvětlení, které vám a prezidentovi vyhovuje. Jsou i jiní, více znalí, více zralí a více chápaví, např. soudci Wintr a Řehková, prof. Gerloch, C. Svoboda - spolutvůrce Ústavy, atd., a ti s vámi nesouzní,“ stálo v komentáři.
Jiný komentující sáhl k velmi ostré osobní kritice prezidentova poradce.
„Petr Kolář je mi odporněj?ší než chcanky skunka. Je to prototyp zrádce, lháře a udavače. Zpět do zadku Posselta! Není mu možno věřit nic, ani datum,“ uvedl přispěvatel do diskuse.
A další diskutující spojil spor o summit NATO s kritikou prezidentova okolí a zbrojařských vazeb.
„Hodně jste investovali do toho, jak tam Pávka dostat a on aby tam dostal vaší zbrojařskou bandu. Chápu, Pávek musí splatit dluhy zbrojařům a hlavně si u nich zajistit další podporu pro nové zvolení. Bez nich by Pávek neseděl na hradě,“ zaznělo v další z reakcí..
I další diskutující spojovali Koláře s lobbingem ve zbrojařském průmyslu a tvrdili, že jeho role v celé kauze souvisí právě s těmito vazbami.
„Pane hradní poradče bez prověrky, netřeba se obhajovat. Vždyť občané zcela chápou vaše napojení na lobbisty zbrojařských oligarchů a zbrojní byznys. A všichni vědí, že ty vaše stamiliardové zakázky se nedělají přes dopisy a žaloby, ale u osobního jednání. Sláva válkám!“ napsal další z komentujících.
Jeden z diskutujících Kolářovi vytýkal, že předběžné opatření podle něj už splnilo svůj účel bez ohledu na to, jak Ústavní soud nakonec rozhodne.
„Dělejte si blbce ze své loutky, ne z nás. Každý vidí, jak tohle dopadne, a i kdyby se chtěl Ústavní soud tvářit, že nerozhodne ve prospěch vaší loutky, nic to nezmění na tom předběžném opatření, které už mezitím udělalo svou práci,“ vzkázal poradci prezidenta.
Objevily se i komentáře, jejichž autoři zašli ještě dál a tvrdili, že se Ústavní soud podle nich podílí na údajné snaze změnit ústavní poměry v zemi a že svůj podíl na tom nese i Petr Kolář.
„LEŽ. Ústavní soud se bohužel podílí i spolu s opozicí a soudruhem prezidentem na státním převratu. Vy v tom máte svůj podíl. Konečně nejsou slova opozice včetně soudruha, že tuto vládu za každou cenu položí? Raději mlčte, podvodníku jeden,“ napsal další z diskutujících.
„Pro pořádek. Nikdy, ani na zlomek vteřiny, se neuvažovalo o tom, že budu součástí prezidentova doprovodu na summit NATO v Ankaře. Stejně tak jsem nebyl součástí jeho doprovodu na žádném ze summitů NATO, kterých se prezident Pavel jako vedoucí české delegace zúčastnil,“ uvedl Kolář.
Pro pořádek. Nikdy, ani na zlomek vteřiny, se neuvažovalo o tom, že budu součástí prezidentova doprovodu na summit NATO v Ankaře. Stejně tak jsem nebyl součástí jeho doprovodu na žádném ze summitů NATO, kterých se prezident Pavel jako vedoucí české delegace zúčastnil.— Petr Kolář???????????????????????????? (@PetrKol15555896) June 25, 2026
Do debaty se vložil také poradce Motoristů Jan Zahradil, který reagoval na vyjádření Petra Koláře, že prezident je automaticky vedoucím delegace a o tom, zda se zúčastní jakékoliv části summitu NATO, si rozhoduje sám. Zahradil si do něj rýpl s odkazem na kompetenční žalobu i rychlý zásah Ústavního soudu.
„No, není, Petře. Budete muset sepsat další kompetenční žalobu (a zavolat v předstihu do Brna),“ vzkázal mu.
No, není, Petře??.— Jan Zahradil (@ZahradilJan) June 25, 2026
Budete muset sepsat další kompetenční žalobu (a zavolat v předstihu do Brna).
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