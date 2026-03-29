„Půjdeme na barikády.“ Jurečka slíbil, že kvůli ČT udělá nevídané

„Těch 50 korun za litr benzínu je pro Českou republiku opravdu hodně. Proto já jsem rád, že zafungovala intervence pana premiéra a že ceny na SD1 klesly z 51,90 na 49,90, tedy o 2 koruny,“ začal Juchelka na CNN Prima News s tím, že ceny ropy za barel se mění ze dne na den a čas ukáže, co bude dál.
„I 45 korun je pořád hodně. Pro české domácnosti i pro mnohé firmy. A já připomenu situaci před třemi lety, zastropovat ceny na pohonných hmotách na 35 korunách. Doporučovali snižovat spotřební daň. A dnes to dělají. Dělají monitoring. To my jsme dělali taky,“ podotkl Jurečka.
„Ale kdyby situace v Íránu pokračovala dál, pokud by válka pokračovala dál, kabinet možná bude muset snižovat spotřební daň. A protože vlastní část čerpacích stanic, může snížit ceny právě u nich a donutit ostatní hráče na trhu, aby šli s cenami taktéž dolů.“ Tak to vidí Jurečka.
„A já chci říct ještě jednu věc. To, co se děje, je důsledek politiky Donalda Trumpa. A hnutí ANO tady chodilo v červených čepicích. To, co se děje, může roztočit inflaci, i když já si to nepřeju, samozřejmě,“ vyjádřil sel Jurečka.
„Já jsem čekal, kdy to přijde,“ ozval se Juchelka. Ten nabádá diváky, aby se na válku v Íránu dívali z širší perspektivy, protože Írán byl hrozbou nejen pro Blízký východ, ale vlastně pro celý svět. A že teprve čas ukáže, zda válka Donalda Trumpa proti Íránu byla správným krokem.
Jurečka na to konto zopakoval, že vláda možná bude muset podniknout další kroky. Zvlášť pokud zažijeme horší ropné šoky, než které proběhly v 70. letech minulého století. Proto je podle vlastních slov Jurečka sám za sebe připraven nabídnout vládě ruku a společně hledat řešení potřebná pro lidi. „Tak se probuďte v hnutí ANO, sakra, a dělejte zodpovědnou hospodářskou politiku. Běžte lidem vykládat, že je skvělé, když tankují za 49 korun litr,“ vmetl Jurečka Juchelkovi.
Ing. Aleš Juchelka
Juchelka kontroval, že koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD je velmi akční a velmi úspěšná. „Já si vládu s Motoristy pochvaluji velmi. I po těch úvodních zaškobrtnutích, která ale nebyla způsobena Motoristy. „Vláda udělala celou řadu opatření a připravila legislativní procesy. Uvedli jsme veřejné finance do reálné podoby po tom, co nám tady zanechala Fialova vláda,“ konstatoval Juchelka.
„Já si myslím, že je naprosto v pořádku, když Filip Turek není ministrem. On tento týden obhajoval, že hajlování není špatný. To je na úrovni zastydlého puberťáka,“ diagnostikoval Jurečka.
„Ona se ta demonstrace zvrtla a z mého pohledu byla demonstrací proti opozici,“ reagoval Juchelka. Hájil nápad platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu, a že je to běžné už v 19 zemích EU. Jurečkovi včetl, že předchozí vláda vlastně zařídila odchod Petra Dvořáka z ČT. „Tu krizi jste způsobili vy, takže ta demonstrace vlastně byla proti minulé vládě,“ zdůraznil Juchelka.
Jurečka upozornil, že pokud projde to, co se dnes probírá o veřejnoprávních médiích, pak že dojde na obstrukce. „To říkám já, který jsem to nikdy nedělal. Ale pokud se toto stane, tak půjdeme na barikády!“ varoval Jurečka.
„To je neuvěřitelné,“ povzdechl si Juchelka.
Juchelka: Přes to nejede vlak!
Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila pozornost ke státnímu rozpočtu.
Jurečka pravil, že „stávající vláda chce dál zadlužovat Česko a že jednou to zaplatí buď dnešní lidé ve středním věku, nebo jejich děti“. Podle Jurečky bude i další schodek 350 miliard, a to že považuje za varovné.
„Vy tady teď lidi vystrašíte,“ ohradil se Juchelka. Upozornil, že v tuto chvíli nelze říkat, jak vysoké budou schodky v budoucnu, protože je třeba opírat se o fakta, nikoli o emoce. „My máme deváté nejmenší zadlužení v EU. A my také říkáme, že šetříme na svých resortech a šetříme, co se týká výdajů. Ale dostali jsme nějaký rozpočet, o který jsme se museli opřít. Jsme tu v nějaké sociální situaci, se kterou musíme pracovat. My jsme nějakou situaci zdědili, popasovali jsme se s tím. A popasujeme se i s tím státním rozpočtem pro rok 2027,“ sliboval Juchelka.
Juchelka prohlásil, že snižovat zadlužení je třeba v dobrém počasí. „Ale my jsme od jedné krize ke druhé a musíme na to nějak reagovat, abychom tady udrželi sociální smír,“ zdůraznil.
Terezie Tománková pravila, že v rozpočtu je ukryt strukturální schodek 200 miliard, který tam zůstane za každého počasí, pokud vláda neprovede strukturální reformy. Zvláštní pozornost věnovala moderátorka situaci ohledně výše důchodů.
Juchelka připomněl, že hnutí ANO ještě v opozici usilovalo o větší valorizaci důchodů, ale narazilo u Ústavního soudu ČR. – „Tak, kdy to těm lidem vrátíte? Vrátíte ty mimořádné valorizace, nebo ne?“ dorážel v tu chvíli Jurečka na Juchelku.
Ministr Juchelka se rozpovídal o věkově podmíněných valorizacích od 80 let do 100 let věku. „U těch mimořádných valorizací se zavřela voda,“ podotkl Juchelka. – „Ale to není pravda, vy to můžete upravit a vrátit,“ oponoval Jurečka.
Juchelka trval na tom, že vláda bude reagovat na finanční situaci u seniorů už v klasických penzích, bez mimořádných valorizací. „My jsme nikdy žádné změny v důchodech nedělali bez toho, aby to bylo propočítáno. My chceme zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech, přes to vlak nevede, ale chceme podpořit ty, kteří zůstanou na pracovním trhu a budou pracovat dobrovolně,“ vysvětloval Juchelka.
Podle Jurečky se ukazuje, že hnutí ANO leccos slibovalo před volbami, a po volbách to ruší, včetně návratu k výraznější valorizaci důchodů, nebo odstoupení od nákupu stíhaček F-35, případně zrušení muniční iniciativy. „Já jsem rád, že se to neděje,“ zdůraznil Jurečka.
Juchelka připomněl, že vláda Andreje Babiše má za sebou sto dní vládnutí a má ještě čas na plnění svých slibů. „My splníme ty sliby, které máme v programovém prohlášení vlády,“ sliboval před kamerami Juchelka. „U seniorů budeme vždy myslet na to, jak jim reálně pomoci, pokud se jim zvýší reálné životní náklady,“ zdůraznil Juchelka s tím, že chce využít již naznačené věkově podmíněné valorizace. „Novináři, kteří nás nesnášejí, to nechtějí slyšet, ale my ty sliby plnit budeme,“ pravil Juchelka.
