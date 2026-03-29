„Půjdeme na barikády.“ Jurečka slíbil, že kvůli ČT udělá nevídané

29.03.2026 13:49 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Bude potřeba se podívat upřímně a otevřeně do střev,“ pravil ministr Juchelka v Partii na CNN Prima News. Do střev marží za pohonné hmoty. Když to slyšel Marian Jurečka (KDU-ČSL), vrátil se do minulosti. A nastalo slovní klání, v němž padala ostrá slova. „Tak se probuďte v hnutí ANO, sakra, a dělejte zodpovědnou hospodářskou politiku. Běžte lidem vykládat, že je skvělé, když tankují za 49 korun litr,“ vmetl Jurečka Juchelkovi. Ten ve stejném duchu odpovídal.

Foto: scren CNN Prima News
Popisek: Aleš Juchelka a Marian Jurečka na CNN Prima News

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
89%
8%
hlasovalo: 18500 lidí
V nedělní debatě Terezie Tománkové na CNN Prima News se sešli ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) a jeho předchůdce v úřadu Marian Jurečka (KDU-ČSL).

„Těch 50 korun za litr benzínu je pro Českou republiku opravdu hodně. Proto já jsem rád, že zafungovala intervence pana premiéra a že ceny na SD1 klesly z 51,90 na 49,90, tedy o 2 koruny,“ začal Juchelka na CNN Prima News s tím, že ceny ropy za barel se mění ze dne na den a čas ukáže, co bude dál.

„I 45 korun je pořád hodně. Pro české domácnosti i pro mnohé firmy. A já připomenu situaci před třemi lety, zastropovat ceny na pohonných hmotách na 35 korunách. Doporučovali snižovat spotřební daň. A dnes to dělají. Dělají monitoring. To my jsme dělali taky,“ podotkl Jurečka.

„Ale kdyby situace v Íránu pokračovala dál, pokud by válka pokračovala dál, kabinet možná bude muset snižovat spotřební daň. A protože vlastní část čerpacích stanic, může snížit ceny právě u nich a donutit ostatní hráče na trhu, aby šli s cenami taktéž dolů.“ Tak to vidí Jurečka.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Co říkáte na chování Petra Macinky?

95%
2%
3%
hlasovalo: 12600 lidí
Juchelka na to konto připomínal, že hnutí ANO po začátku války na Ukrajině připomínalo na dvanáct opatření pro boj s chudobou a proti vysokým cenám paliv, potravin i energií. „Na to jste zřejmě zapomněl,“ sdělil Jurečkovi Juchelka. „Bude potřeba se podívat upřímně a otevřeně do střev těch marží,“ vysvětloval Juchelka.

„A já chci říct ještě jednu věc. To, co se děje, je důsledek politiky Donalda Trumpa. A hnutí ANO tady chodilo v červených čepicích. To, co se děje, může roztočit inflaci, i když já si to nepřeju, samozřejmě,“ vyjádřil sel Jurečka.

„Já jsem čekal, kdy to přijde,“ ozval se Juchelka. Ten nabádá diváky, aby se na válku v Íránu dívali z širší perspektivy, protože Írán byl hrozbou nejen pro Blízký východ, ale vlastně pro celý svět. A že teprve čas ukáže, zda válka Donalda Trumpa proti Íránu byla správným krokem.

Jurečka na to konto zopakoval, že vláda možná bude muset podniknout další kroky. Zvlášť pokud zažijeme horší ropné šoky, než které proběhly v 70. letech minulého století. Proto je podle vlastních slov Jurečka sám za sebe připraven nabídnout vládě ruku a společně hledat řešení potřebná pro lidi. „Tak se probuďte v hnutí ANO, sakra, a dělejte zodpovědnou hospodářskou politiku. Běžte lidem vykládat, že je skvělé, když tankují za 49 korun litr,“ vmetl Jurečka Juchelkovi.

Ing. Aleš Juchelka

  • ANO 2011
  • ministr práce a sociálních věcí
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Juchelka kontroval, že koaliční vláda ANO, Motoristů a SPD je velmi akční a velmi úspěšná. „Já si vládu s Motoristy pochvaluji velmi. I po těch úvodních zaškobrtnutích, která ale nebyla způsobena Motoristy. „Vláda udělala celou řadu opatření a připravila legislativní procesy. Uvedli jsme veřejné finance do reálné podoby po tom, co nám tady zanechala Fialova vláda,“ konstatoval Juchelka.

„Já si myslím, že je naprosto v pořádku, když Filip Turek není ministrem. On tento týden obhajoval, že hajlování není špatný. To je na úrovni zastydlého puberťáka,“ diagnostikoval Jurečka.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

9%
91%
hlasovalo: 15844 lidí
„Když vznikne nějaká koalice, tak se nemůže chovat jako na dobytém území. Pořád tady platí zákony. Tady ti lidi na tu Letnou minulý týden přišli, i v tom nepříjemném počasí, aby řekli: my respektujeme výsledek voleb, ale nelíbí se nám to, co děláte,“ přemítal Jurečka.

„Ona se ta demonstrace zvrtla a z mého pohledu byla demonstrací proti opozici,“ reagoval Juchelka. Hájil nápad platit veřejnoprávní média ze státního rozpočtu, a že je to běžné už v 19 zemích EU. Jurečkovi včetl, že předchozí vláda vlastně zařídila odchod Petra Dvořáka z ČT. „Tu krizi jste způsobili vy, takže ta demonstrace vlastně byla proti minulé vládě,“ zdůraznil Juchelka.

Jurečka upozornil, že pokud projde to, co se dnes probírá o veřejnoprávních médiích, pak že dojde na obstrukce. „To říkám já, který jsem to nikdy nedělal. Ale pokud se toto stane, tak půjdeme na barikády!“ varoval Jurečka.

„To je neuvěřitelné,“ povzdechl si Juchelka.

Juchelka: Přes to nejede vlak!

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila pozornost ke státnímu rozpočtu.

Jurečka pravil, že „stávající vláda chce dál zadlužovat Česko a že jednou to zaplatí buď dnešní lidé ve středním věku, nebo jejich děti“. Podle Jurečky bude i další schodek 350 miliard, a to že považuje za varovné.

„Vy tady teď lidi vystrašíte,“ ohradil se Juchelka. Upozornil, že v tuto chvíli nelze říkat, jak vysoké budou schodky v budoucnu, protože je třeba opírat se o fakta, nikoli o emoce. „My máme deváté nejmenší zadlužení v EU. A my také říkáme, že šetříme na svých resortech a šetříme, co se týká výdajů. Ale dostali jsme nějaký rozpočet, o který jsme se museli opřít. Jsme tu v nějaké sociální situaci, se kterou musíme pracovat. My jsme nějakou situaci zdědili, popasovali jsme se s tím. A popasujeme se i s tím státním rozpočtem pro rok 2027,“ sliboval Juchelka.

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
14%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 22928 lidí
„Vláda jede rozpočtový zadlužovací mejdan,“ reagoval Jurečka.

Juchelka prohlásil, že snižovat zadlužení je třeba v dobrém počasí. „Ale my jsme od jedné krize ke druhé a musíme na to nějak reagovat, abychom tady udrželi sociální smír,“ zdůraznil.

Terezie Tománková pravila, že v rozpočtu je ukryt strukturální schodek 200 miliard, který tam zůstane za každého počasí, pokud vláda neprovede strukturální reformy. Zvláštní pozornost věnovala moderátorka situaci ohledně výše důchodů.

Juchelka připomněl, že hnutí ANO ještě v opozici usilovalo o větší valorizaci důchodů, ale narazilo u Ústavního soudu ČR. – „Tak, kdy to těm lidem vrátíte? Vrátíte ty mimořádné valorizace, nebo ne?“ dorážel v tu chvíli Jurečka na Juchelku.

Ministr Juchelka se rozpovídal o věkově podmíněných valorizacích od 80 let do 100 let věku. „U těch mimořádných valorizací se zavřela voda,“ podotkl Juchelka. – „Ale to není pravda, vy to můžete upravit a vrátit,“ oponoval Jurečka.

Juchelka trval na tom, že vláda bude reagovat na finanční situaci u seniorů už v klasických penzích, bez mimořádných valorizací. „My jsme nikdy žádné změny v důchodech nedělali bez toho, aby to bylo propočítáno. My chceme zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech, přes to vlak nevede, ale chceme podpořit ty, kteří zůstanou na pracovním trhu a budou pracovat dobrovolně,“ vysvětloval Juchelka.

Podle Jurečky se ukazuje, že hnutí ANO leccos slibovalo před volbami, a po volbách to ruší, včetně návratu k výraznější valorizaci důchodů, nebo odstoupení od nákupu stíhaček F-35, případně zrušení muniční iniciativy. „Já jsem rád, že se to neděje,“ zdůraznil Jurečka.

Juchelka připomněl, že vláda Andreje Babiše má za sebou sto dní vládnutí a má ještě čas na plnění svých slibů. „My splníme ty sliby, které máme v programovém prohlášení vlády,“ sliboval před kamerami Juchelka. „U seniorů budeme vždy myslet na to, jak jim reálně pomoci, pokud se jim zvýší reálné životní náklady,“ zdůraznil Juchelka s tím, že chce využít již naznačené věkově podmíněné valorizace. „Novináři, kteří nás nesnášejí, to nechtějí slyšet, ale my ty sliby plnit budeme,“ pravil Juchelka.

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , důchody , ekonomika , Írán , Juchelka , Jurečka , KDU-ČSL , koncesionářské poplatky , MPSV , opozice , Partie , pohonné hmoty , senioři , sociální politika , válka , valorizace , vláda , ANO , CNN Prima News , zákon o cenách

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci podobně jako Aleš Juchelka?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Michal Zuna byl položen dotaz

Jaké opatření navrhujete vy?

Tvrdíte, že vláda nemůže čekat v kanceláři a jen doufat, že se cena ropy vrátí zpět. Má mít připravena v šuplíku sektorová opatření pro případ, že se blízkovýchodní konflikt protáhne. Souhlasím, že je to na vládě, ale když s něčím nepřijde, přijdete s nějakým opatřením vy? Jakým? Přeci byste to pro ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Se stařeckými skvrnami zatočí hroznySe stařeckými skvrnami zatočí hrozny Cvičení může být pro jedince s depresí účinnější než práškyCvičení může být pro jedince s depresí účinnější než prášky

Diskuse obsahuje 39 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Jurečka ČTV a Čr musí fungovat dále za penízen občanů, kdy by NÁS pak propagoval a mohli jsme tam tlachat a tlachat, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseanaboca , 29.03.2026 13:54:44
Jurečka občan má povinnost platit za nás media, které používáme k dezinformacím, lžím, podvodům v náš vlastní prospěch a prospěch zbrojařů a západního kapitálu.

|  13 |  0

