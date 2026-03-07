„Queerovali jsme vaše mapy.“ USA se omlouvají Česku

Debatu na sociálních sítích vyvolalo vyjádření náměstkyně amerického ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii a veřejné záležitosti Sarah B. Rogersové. Ta v příspěvku zveřejněném na síti X reagovala na projekty financované v minulých letech z grantů ministerstva zahraničí USA, které se týkaly mapování LGBTQ+ komunit.
Rogersová ve svém sdělení zmínila i Česko a Slovensko a naznačila, že některé projekty z minulých let nepovažuje za správné. „Česko a Slovensko jsou skvělé země. Je mi líto, že moji předchůdci ‚queerovali‘ vaše mapy,“ uvedla. Současně dodala, že budoucí granty veřejné diplomacie mají být podle ní „transparentnější, odpovědnější a více zaměřené na skutečné americké zájmy, jako je svoboda projevu nebo sportovní diplomacie“.
Její výrok okamžitě zaujal Společnost pro obranu svobody projevu, která jej sdílela a upozornila na změnu tónu diplomacie USA. Podle organizace se náměstkyně ministra zahraničí v podstatě omluvila Česku a Slovensku za projekty z minulých let spojené s takzvanou „woke ideologií“ a zároveň naznačila, že nové granty by se měly více soustředit právě na podporu svobody projevu.
Náměstkyně ministra zahraničí USA pro veřejnou diplomacii a veřejné záležitosti se omlouvá Česku a Slovensku za své předchůdce a woke ideologii vnášenou do map s tím, že jejich budoucí granty už budou zaměřeny mj. na svobodu projevu. https://t.co/to2x1W4KAp— Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) March 6, 2026
Na sociální síti se zároveň objevilo i vysvětlení, na jaký projekt Rogersová odkazovala. Jde o granty ministerstva zahraničí USA z období administrativy prezidenta Joea Bidena, které financovaly projekt nazvaný „Queering the Map“.
Tento projekt funguje jako digitální platforma založená na principu crowdsourcingu. Uživatelé z LGBTQ+ komunity na ní mohou anonymně přidávat osobní příběhy a zkušenosti spojené s konkrétními místy po celém světě. Tyto příspěvky se následně zobrazují na interaktivní mapě a vytvářejí databázi osobních svědectví o životě queer komunity.
Podle zmíněného vysvětlení byly z grantů veřejné diplomacie USA financovány i regionální verze projektu. Jeden z příkladů uvádí částku 72 tisíc dolarů, která měla být přidělena na verzi zaměřenou na Slovensko, přičemž podobná verze měla vzniknout také pro Českou republiku.
Grantové programy ministerstva zahraničí USA jsou součástí tzv. veřejné diplomacie, která má podporovat kulturní a společenské projekty v zahraničí. V minulých letech byla v rámci těchto programů financována řada aktivit – od vzdělávacích projektů přes kulturní výměny až po projekty zaměřené na lidská práva nebo občanskou společnost.
Výrok Rogersové však zároveň zapadá do širších změn v politice současné administrativy USA. Po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu začal Washington přehodnocovat řadu federálních grantů i programů zahraniční pomoci, zejména těch spojených s tématy diverzity, rovnosti či genderové identity.
Administrativa USA například ruší některé programy takzvané DEI (diversity, equity and inclusion), prověřuje projekty financované z veřejných prostředků a deklaruje, že chce americkou veřejnou diplomacii více zaměřit na strategické zájmy Spojených států.
V tomto kontextu lze výrok Rogersové chápat jako signál, že diplomacie USA se snaží od některých projektů z minulých let distancovat a nastavit nové priority grantových programů.
Debata o podobných projektech se přitom objevuje opakovaně i ve střední Evropě. Kritici upozorňují, že granty veřejné diplomacie USA někdy financují projekty spojené s kulturními nebo identitárními tématy, což podle nich překračuje rámec klasické diplomacie a může být vnímáno jako snaha ovlivňovat společenské debaty v jiných zemích. Zastánci naopak argumentují, že jde o podporu lidských práv, občanské společnosti a viditelnosti menšin.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.