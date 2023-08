„Řekl jsem o Danuši Nerudové, že je blondýna z Kuřimi“. Ševčík probral, co vše mu napsali do „obžaloby“

reklama

Úvodem se Ševčík vyjádřil k tomu, jak to v současné době je ohledně jeho postu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Chce jej totiž odvolat rektor a akademický senát školy za jeho občanské a politické postoje. „Jsem děkan, odvolaný nejsem, rektor si vytvořil předpolí k tomu odvolání. Nicméně jsme přesvědčeni spolu s některými dalšími právníky o tom, že to udělal špatně a uvidíme, co bude následovat na podzim. Zatím jsem pořád děkanem,“ poznamenal Ševčík.

„Je to útok na svobodu slova, svobodu vyjadřování, svobodu názorů a na akademické svobody. Lidé, kteří se mnou vůbec nepřijdou pracovně do styku, by neměli rozhodovat o tom, jestli mě budou odvolávat za to, co jsem řekl. Je to politický proces a jako politický proces bude hodnocen i historicky. Takže já si myslím, že se ukazuje, že všechny ty věci, za které jsem odvolán, tak jsou pravdivé. A jsou ještě hlubší problémy, než na které jsem poukazoval, například při svých veřejných vystoupeních.

A znovu musím podotknout, že například etický kodex jsem nemohl porušit, protože tam se píše, že bych to musel porušit při práci. Já jsem většinou vystupoval na veřejných vystoupeních a byla to jenom dvě vystoupení v loňském roce, kde se ukázalo, že jsem měl pravdu jak s tím, jak jsme přistupovali k EU, a to se ukazuje dál, jaké problémy to způsobí, a kde jsem kritizoval vládu na začátku září loňského roku za to, že nedělá nic proti tomu, aby přijala adekvátní opatření v rámci prohlubující se energetické krize. A ona přijala opatření, která byla naprosto nesmyslná a ukazuje se, že se tady prohloubil rozdíl mezi cenou námi vyráběné elektrické energie a námi prodávané elektrické energie pro české domácnosti a firmy, což vede k problémům, které se projevují už teď,“ dodal Ševčík. A hovořil i o tom, jak na něj shánějí kompromitující materiály i studenti z jiných fakult.

Jaká bude Ševčíkova obrana? „Mám již sepsané desítky stran, kde naprosto vylučuji ty důvody, za které jsem odvolaný. Jsem odvolaný za to, že jsem se nemístně vyjádřil k tomu, že dnešní mládež má vymyté mozky, částečně sociálními sítěmi, což je podpořeno vědeckými výstupy. Pak jsem odvolaný za to, že jsem si dovolil říct o kandidátce paní Nerudová, že je to blondýna z Kuřimi, kterou takhle nazývali její podporovatelé z jejího regionu. A pak jsem odvolaný za to, že jsem komentoval některé činnosti paní Jourové, kterou nazývají Poláci a Maďaři jaksi daleko hůře. A pak jsem odvolaný za to, že jsem si dovolil říct v reakci na pana premiéra Fialu, který řekl, že na té demonstraci v loňském roce na Václavském náměstí se sešli proruští trollové, tak jsem bezprostředně na to zareagoval, že to je hňup, protože to říká jenom hloupý člověk. Hňup není sprosté slovo,“ poznamenal Ševčík.

„Kdo je schopen znásilnit, je schopen také bojovat.“ To jsou slova exprezidenta Miloše Zemana na adresu Ukrajinců v souvislosti s podezřením ze znásilnění a vraždy. Na sociálních sítích vzbudil tento výrok doslova pozdvižení a zejména příznivci vládní koalice to exprezidentovi velmi vyčítají.

„Předně musím říct, že jsem totálně a zásadně proti tomu válečnému konfliktu. Mně úplně běhá mráz po zádech, když čtu, ale ne naše média, i když naše média začínají konečně o tom psát, že tam padají tisíce a tisíce lidí na obou stranách. To je tak naprosto zbytečný konflikt, a ukazuje se, že už to dochází i vysokým představitelům NATO, kteří se začali zabývat tím, že by se mělo začít jednat, ale ne s podmínkami Zelenského, ale s reálnými podmínkami. Toto, co říká Zeman, je asi vyvolané i tím, že samotný Zelenskyj odvolal prakticky všechny šéfy náborových středisek. Já nevím, jestli občané vědí, že tam je korupce na katastrofální úrovni," sdělil Ševčík.

„Vede to k tomu, že část lidí odtamtud uteče, chce se vyhnout válce. Část lidí, kteří chtěli bojovat za vlast, tak ti jsou většinou zranění invalidé. Existují články v zahraničním tisku, západním, že je tam padesát tisíc invalidů. pro něž jsou zapotřebí protézy, které jim nahradí ruku, nohu, nebo část. A že jen tohle může stát, měly-li by to být plnohodnotné protézy, že jedna může stát kolem půl milionu až milionu, tak to si spočítejme, to jsou desítky miliard korun, které by se do toho měly nalít. Takže ano, já jsem zásadně proti té válce. A myslím si, že se tady schovává, že je tu řada lidí, kteří jsou hrozně postižení, a že se tu schovává řada lidí před válkou tak, aby nemuseli do toho válečného konfliktu, a z té Ukrajiny utíkají,“ dodal.

Hovořil i o tom, že je pro to, pomáhat potřebným. „Ale mohl bych vám ukázat oficiální tabulky. Tato pomoc za ten necelý rok a půl stála české občany téměř 40 miliard, které mohly být použity třeba pro zvýšení platů vysokoškolských učitelů, nebo na sociální dávky, nebo na valorizace důchodů. A vždycky se musí člověk rozhodnout, pro co to má být. A to mluvím o částce, která je vykazována. Tam je přímo pod tou tabulkou napsané, že jsou ostatní částky v režimu utajení. Tohle je potřeba si uvědomit, aby to lidé věděli," sdělil Ševčík. Zdůraznil, že stoupá počet domácností, kterým nestačí jejich příjmy.

V rozhovoru se Ševčík vyjádřil i k svému příklonu na stranu tržní ekonomiky. Kdy si začal uvědomovat, že řešením upadající hospodářské situace někdejšího Československa není centrální plánování? „Začal jsem si to uvědomovat v roce 1982, kdy jsem měl kurz s profesorem Petráčkem, který si všiml toho, že jednoznačně vystupuji proti centrálnímu plánování. A on mi nabídl místo asistenta, měl zpracované podklady, a už v té době jsem věděl, že cesta je jinudy. Přes tržní mechanismus. A měl jsem tu výhodu, že jsem dělal atletiku a díky té atletice jsem se dostával do zahraničí, takže jsem to mohl porovnávat. Řada lidí se do kapitalistických zemí vůbec nedostala,“ sdělil.

