„Sověti jen porcovali kořist.” A to už bylo moc. Odezva odevšad

Poslanec Marek Ženíšek (TOP 09) na sociální síti napsal, že „Sověti neosvobozovali, ale dobývali“. „O nějakém dni osvobození může být řeč jen v případě USA. Sověti hlavně porcovali kořist. A za chvíli došlo k tomu, že jeden nechutný režim vystřídal další.“ Na jeho slova obdržely ParlamentníListy.cz řadu reakcí.

„Slova Marka Ženíška platí například v případě pobaltských republik. Ne však u nás. Rudá armáda osvobodila převážnou část území tehdejšího Československa a, na rozdíl třeba od zmíněných pobaltských republik, odešla,“ reagoval na jeho slova bývalý místopředseda Evropského parlamentu, někdejší redaktor Hlasu Ameriky Libor Rouček.

„To, že jsme si v únoru 1948 udělali komunistický převrat, byla naše blbost, naše chyba, i když Sověti byli u tohoto převratu svými radami a tlakem nápomocni. O komunistický převrat se v roce 1950 pokoušeli komunisté i v Rakousku. Neuspěli, a to přesto, že část Rakouska včetně Vídně byla v té době stále ještě obsazena sovětskou armádou. V Rakousku totiž komunisté nikdy neměli takovou podporu jako v poválečném Československu. I pro naši budoucnost by bylo dobré, abychom byli schopni se dívat na své dějiny poctivě a nezaujatě. A ne se snažit je neustále překrucovat a posouvat, podle toho, jak se nám to zrovna hodí,“ dodal Rouček.

Hampl: Dav nezná morálku

„Karl Popper radil, abychom se nikdy nenechali zatáhnout do hádek o význam slov. Držme se toho. Pokud pan poslanec rozumí výrazem ‚dobývání‘ třeba to, že někdo vytáhne tonoucího z vody, pak nás Sověti skutečně dobývali. V každém případě šlo o to, že Češi byli etnikem určeným k vyhlazení (jen malé části měla být umožněna převýchova na Němce) a že nebýt statečnosti a obětí bojovníků Rudé armády, ten plán by byl naplněn,“ upozorňuje sociolog Petr Hampl.

„Rozhodně to je ‚dobývání‘, za které bychom měli být velice vděčni. Nikdy v dějinách českého národa nám nikdo jiný neposkytl tak zásadní pomoc. Možná je pan poslanec se svým životem tak strašně nespokojen, že by se raději nenarodil. Proto jej zásah Sovětské armády mrzí. Připomíná tak jednu mladou Francouzku, která před časem žalovala svoji matku, že nešla na potrat a přinutila ji narodit se. V knize Poznámky o elitách, válce a míru se zabývám přesně tím typem chování, které pan poslanec předvádí. Ukazuji, že pro současnou elitu je typická davovost. Dav nezná morálku, dav nezná odpovědnost, dav nezná minulost, dav nezná budoucnost. Dav žije momentální emocí a potřebou vybít agresivitu. Teď dav pokřikuje na ruské podlidi, tak pan poslanec taky pokřikuje na ruské podlidi. O nic jiného nejde,“ dodal Hampl.

Senátorka: Přepisování dějin za hranicí myslitelného

Na dotaz Parlamentních Listů ke slovům Marka Ženíška reagovala i senátorka Jana Zwyrtek Hamplová: „Že Sověti neosvobozovali, ale dobývali, a den osvobození se může týkat jen USA? Jistě… a Mnichovská dohoda byl skvělý pakt a Hitler byl mírotvorce, který se jako první snažil o sjednocení Evropy... Přesně takovou hodnotu má výrok pana poslance, a přiznám se, že jsem ho těžko rozdýchávala…“ sdělila Hamplová. Obsah toho výroku je totiž podle ní za hranicí všeho myslitelného v přepisování dějin.

„To nesmíme připustit. Je to stejné, jako by se najednou tvrdilo, že uzavření Mnichovské dohody 29. září 1938 mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií o postoupení pohraničních území Československa Německu byl vlastně mírový akt, na jehož počest bychom měli vyhlásit státní svátek… Musíme si totiž hlavně uvědomit, co pan poslanec daným výrokem vlastně říká. On v podstatě vyslovil, že Rudá armáda měla osvobodit jen své území, a Československo a patrně celou Evropu ponechat napospas Hitlerovi, protože než by se USA vylodily, pokud za dané situace vůbec, byla by Evropa dávno německá, a Hitler oslavovaný vítězný vůdce,“ dodala.

Senátorka pokládá i tyto otázky: „To skutečně považuje pan poslanec německou okupaci a genocidu národů za přijatelnější, než vstup Rudé armády, která byla jednoznačně rozhodující silou, která za cenu obrovských ztrát na životech přispěla k porážce Němců? Skutečně by tu pan poslanec chtěl raději německé fašisty než sovětská vojska? To skutečně přál naší zemi a Evropě?“ Samotné se jí tomu nechce věřit. „Podobný výrok nemůže žádný soudný člověk ve vztahu k druhé světové válce vůbec vyslovit. Ale stalo se, a já to považuji za velmi nebezpečné, jako nástup nové výkladové ideologie, která bez uzardění bude popírat pravdu v zájmu nevím koho, ale naše země to rozhodně není,“ dodala Hamplová.

Vyjádřila se i ke spekulacím o případném odstraňování soch rudoarmějců. „Pevně věřím, že občané naší země nepřipustí odstranění jediné sochy rudoarmějce. Bylo by to pošlapání památky každého padlého vojáka armády, které můžeme děkovat za naše osvobození od fašistického Německa.“

Europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM) reagovala takto: „Hloupost výroku koresponduje s tím, kdo ho říká. Chápu, že by tito lidé nejraději končili osvobození v Plzni a o zbytku republiky by vůbec nemluvili – tam jim zřejmě padla svoboda do klína jen tak. Ovšem čísla hovoří jasně, padlo asi 100 vojáků USA, zatímco Rudá armáda přišla při osvobozování našich domovů o 144 tisíc vojáků. Já osobně si vážím každého bez ohledu na jeho národnost. Pan Ženíšek ovšem poplival hroby těch 144 tisíc lidí. Nechutné, ale od člověka jeho typu jsem nic inteligentního nečekala.“

Zdechovský: „Nemám rád zjednodušení“

Poslanec Jiří Mašek pro PL uvedl: „Rok 1945, jednoznačně osvobození současně z východu i ze západu, tam lze těžko přepisovat dějiny i pro pana kolegu Ženíška. Jinak sféry vlivu si porcovaly vítězné mocnosti a bohužel pro naši zemi dohodu dodržely včetně roku 1968.“

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) má podobný názor. „Sověti osvobodili Československo stejně jako Američané. Nemám rád tato zjednodušení.“

Sociolog Vojtěch Bednář přidal další hodnocení výroku Ženíška: „No nejsem historik, ale z mého úhlu pohledu je to tak, že je fajn umět odlišit dvě různé věci od stejného působitele. První z nich je fakt, že jsme byli osvobozeni Sovětskou armádou (abychom byli přesnější, jejím tzv. Ukrajinským frontem). Za to si přeci zaslouží oslavy a vděk. Druhou věcí je, že tentýž Sovětský svaz se nás následně pokusil imperiálně ovládnout a následujících 45 let jsme strávili v jeho sféře vlivu jako vazalové. Za to pochopitelně být vděčni nemůžeme. To, co si připomínáme dnes, je ta první událost...“

„Škoda, že pan Ženíšek nežil ve 40. letech, aby tato svá moudra mohl v sudých dnech kázat popelu zplynovaných a spálených Židů, a ve dnech lichých třeba stínítkům lamp, vyrobených z kůží povražděných Slovanů,“ reagoval poslanec Jaroslav Foldyna.

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl uvedl: „Pan Ženíšek by si měl zopakovat učivo 7. třídy základní školy. Jeho snaha o přepisování dějin působí směšně a dětinsky. Poplatnost doby pak přímo nabízí paralelu s komunistickými pohlaváry, kteří se pro změnu snažili relativizovat roli spojenců při osvobozování naší země. Nebýt Rudé armády, jakož i našich legionářů, kteří bok po boku svých spolubojovníků za cenu nasazení vlastního života dokázali zastavit hitlerovskou vojenskou mašinerii, tak tady dnes pan Zeníšek patrně vůbec není. Předtím, než příště vypustí ze svým úst podobný nesmysl, by bylo vhodné si tuto skutečnost uvědomit."

