„Strašné věci. Šílené, že o tom musím mluvit.“ Andrej Babiš u soudu řešil nejcitlivější téma

Bývalý premiér a nyní prezidentský kandidát Andrej Babiš vnímá jako obrovskou nespravedlnost a trauma, že se u soudu před celým národem řešilo zdraví jeho syna, který je klíčovým svědkem v kauze Čapí hnízdo. „Mně je to líto a pro mě jako pro tátu je to úplně šílená zkušenost,“ řekl Babiš a zopakoval své dlouhodobé přesvědčení, že jeho syn byl zneužit médii a konkurenty v politickém boji.

Babiš v pondělí u soudu několikrát emotivně reagoval, zejména na výstupy psychologů, kteří zkoumali stav jeho syna Andreje Babiše ml. „Po pondělním vystoupení znalkyně z oboru psychologie Jindřišky Záhorské před soudem říkám, že nemám ve znalce absolutně důvěru, protože ta paní uvedla strašné věci. Můj syn je teď díkybohu stabilizovaný a znovu začal brát léky,“ uvedl Babiš v rozhovoru pro server Novinky.cz

Podle expremiéra by takovou situaci nechtěl žádný rodič zažít. „Mně je to líto a pro mě jako pro tátu je to úplně šílená zkušenost. V pondělí jsem proto u soudu reagoval asi neadek­vátně, protože já jsem se vždycky o děti staral. A o něj jsem se staral celý život a prožil jsem všechno to trauma,“ pokračoval Babiš.

Ten také vyvrací slova svého syna o tom, že ho unesl Petr Protopopov, manžel Dity Protopopové, která byla juniorovou psychiatričkou. „Byl jsem šťastný, že se o syna staral Petr Protopopov. Byl součástí jejich rodiny, žil s nimi. On vozil syna do práce, jezdili spolu na lyže… Ale stalo se i to, že jednoho dne syn nepřišel, tak jsme ho hledali a za tři dny ho našli v Hongkongu,“ vzpomínal Babiš.

„Takže pondělní soud byl o tom, že už jsem to emočně neunášel. Všichni, kdo vychovávají děti, vědí, co znamená, když jim dáváte všechno, staráte se, a ony potom takto onemocní. Nevím, proč to pan soudce Jan Šott řešil před celým národem. Který z rodičů, co mají psychicky nemocné děti, chce, aby to bylo v přímém přenosu?“ ptal se Babiš s tím, že se o syna staral vždy svědomitě a rozhodně byl proti tomu, aby se zdravotní stav juniora řešil veřejně.

„Nechtěl jsem to já ani mí advokáti. Je to pro mě hrozné trauma i strašná nespravedlnost, protože jsem pro syna dělal maximum. Nechal jsem ho vystudovat v nejlepších školách ve Švýcarsku, v USA, všechno měl k dispozici. Když se vrátil z Ameriky, zařídil jsem mu pilotní zkoušky, zaměstnání, stáž, koupil jsem mu dům, o který ho chtěli pak okrást lidé, kteří ho ovládli,“ opakoval Babiš.

Babiš ml. byl podle něj jednoznačně zneužit v politickém boji. „Nejhorší je, když v politickém boji, a toto je politický boj, vám zneužijí děti. A oni je zneužili, v kampani, teď u soudu. Je to i dílo novinářů, kteří mě nenávidí a takhle syna ovlivnili a postavili ho proti mně. Přitom já jsem dělal maximum pro to, aby se medikoval, aby to zvládal,“ uvedl kandidát na prezidenta.

„Pro mě je šílené, že o tom vůbec musím mluvit. A musím se bránit, že bych jako táta vůči němu něco zanedbal, že jsem se nestaral anebo že bych ho neměl rád. Ale pro mě je to šílené hlavně emočně, šíleně bolestivé. I proto jsem u soudu reagoval tak emotivně, když jsem slyšel, jak tam znalkyně deklaruje věci, které jsou nepravdivé, a nemůže o tom nic vědět. Ona mluvila s psychicky nemocným člověkem, který byl pod vlivem mých nepřátel zneužit a naočkován, že není nemocný. Ale on nemocný bohužel je. To nepřeji žádnému rodiči,“ dodal pohnutý Babiš.

