„Tak to chodí v ČT. Technika za miliony nerozbalená.“ Režisér pustil ven detaily

17.04.2026 9:00 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Režisér a výtvarník Jan Tománek zatleskal koalici ANO, SPD a Motoristů v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) za to, že konečně někdo sáhl na peníze České televize. Tománek tvrdí, že řada lidí v ČT nic pořádného nedělá. Jde podle něj o lidi, kteří jen vysedávají po kavárnách. A běžný divák by prý nepoznal, kdyby z ČT půlku lidí propustili. Se zkušenostmi z ČT nebyl sám.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize, ilustrační foto

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 9242 lidí
Jan Tománek, režisér a výtvarník, který má coby režisér na kontě např. slavný Kozí příběh, na sociální síti Facebook uveřejnil post, v němž zdůraznil, že zažil ČT zevnitř a ví, jak se tam pracuje. Konstatoval, že řada lidí tam vlastně nic nedělá. Jen hrají hry na počítači nebo vysedávají po kavárnách v okolí. Přidal jednu zajímavost o hasičích.

„V ČT jsem byl pracovně nesčetněkrát, dodělával tam svoje dva filmy a dobře to znám z vlastní zkušenosti, jak tam zaměstnanci celé dny vysedávají v kavárně (oblíbená Pitevna), technici, kteří tam celé dny nic nedělají a jen paří počítačové hry, ohromné prázdné chodby, kde večer doslova straší, technika za miliony, kterou se ani nikdo nenamáhal rozbalit… a všichni to vědí, přijde jim to normální a tváří se, jak tam vytvářejí to „umění“ a objektivitu. Kdyby ze 3000 zaměstnanců zbyla polovina, tak to vůbec nikdo ani nepozná. A to víte, že ČT má i svůj hasičský sbor – cca 50–60 lidí?“ zeptal se.

Člen Svobodných, člen vládní strany, jejíž předseda Libor Vondráček vstoupil do Sněmovny na kandidátní listině SPD, Jiří Randula, taktéž na sociální síti dal Tománkovi za pravdu a konstatoval, že přesně takto to v ČT vypadá.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 22875 lidí
„V ČT jsem necelé dva roky pracoval (už je to dávno) a mohu potvrdit, že pan Tománek popisuje každodenní realitu práce na Kavčích horách naprosto přesně,“ napsal na sociální síti X.

Po chvíli Jiří Svoboda Randula svou myšlenku rozvedl.

„Btw. pokud si myslíte, že těch 3000 zaměstnanců ČT jsou ti, jejichž jména čtete v závěrečných titulcích pořadů, tak to je omyl. Pořady produkují primárně najatí externisté, takže z koncesionářského cecíku se živí násobně více lidí, než je zaměstnanců ČT. Mohu potvrdit i tu techniku za miliony, která leží roky nerozbalená ve skladech. V době mého působení byla příčinou skutečnost, že kmenoví zaměstnanci se s novou technikou (tehdy přechod z analogové na digitální technologii) odmítli naučit zacházet a modernizaci sabotovali,“ pokračoval v diskusi pod svým příspěvkem.

Nakonec připustil, že jeho zkušenost s ČT už je dnes stará, ale tehdy prý viděl pracovníky, kteří chtěli především v klidu nějak dožít v ČT až do důchodu. A má za to, že dnešní ČT se nemusí moc lišit od té, ve které seděli v televizi snad od 70. let 20. století.

Zdroje:

https://t.co/Bqk6TWYob6

https://twitter.com/JiriRandula/status/2044678742274912682?ref_src=twsrc%5Etfw

Článek obsahuje štítky

ČT , kultura , Svobodní , vláda , SPD , ANO , Motoristí , Svooboda Randula , Jan Tománek

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měla by podle vašeho názoru ČT propustit až polovinu zaměstnanců?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Jinde na netu:

Když zahoříme přitažlivostí k absolutně nevhodnému partneroviKdyž zahoříme přitažlivostí k absolutně nevhodnému partnerovi Cvičení a masáže pro nápravu plochých nohouCvičení a masáže pro nápravu plochých nohou

