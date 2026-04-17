„Tak to chodí v ČT. Technika za miliony nerozbalená.“ Režisér pustil ven detaily

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
„V ČT jsem byl pracovně nesčetněkrát, dodělával tam svoje dva filmy a dobře to znám z vlastní zkušenosti, jak tam zaměstnanci celé dny vysedávají v kavárně (oblíbená Pitevna), technici, kteří tam celé dny nic nedělají a jen paří počítačové hry, ohromné prázdné chodby, kde večer doslova straší, technika za miliony, kterou se ani nikdo nenamáhal rozbalit… a všichni to vědí, přijde jim to normální a tváří se, jak tam vytvářejí to „umění“ a objektivitu. Kdyby ze 3000 zaměstnanců zbyla polovina, tak to vůbec nikdo ani nepozná. A to víte, že ČT má i svůj hasičský sbor – cca 50–60 lidí?“ zeptal se.
Člen Svobodných, člen vládní strany, jejíž předseda Libor Vondráček vstoupil do Sněmovny na kandidátní listině SPD, Jiří Randula, taktéž na sociální síti dal Tománkovi za pravdu a konstatoval, že přesně takto to v ČT vypadá.
Po chvíli Jiří Svoboda Randula svou myšlenku rozvedl.
„Btw. pokud si myslíte, že těch 3000 zaměstnanců ČT jsou ti, jejichž jména čtete v závěrečných titulcích pořadů, tak to je omyl. Pořady produkují primárně najatí externisté, takže z koncesionářského cecíku se živí násobně více lidí, než je zaměstnanců ČT. Mohu potvrdit i tu techniku za miliony, která leží roky nerozbalená ve skladech. V době mého působení byla příčinou skutečnost, že kmenoví zaměstnanci se s novou technikou (tehdy přechod z analogové na digitální technologii) odmítli naučit zacházet a modernizaci sabotovali,“ pokračoval v diskusi pod svým příspěvkem.
Nakonec připustil, že jeho zkušenost s ČT už je dnes stará, ale tehdy prý viděl pracovníky, kteří chtěli především v klidu nějak dožít v ČT až do důchodu. A má za to, že dnešní ČT se nemusí moc lišit od té, ve které seděli v televizi snad od 70. let 20. století.
V ČT jsem necelé dva roky pracoval (už je to dávno) a mohu potvrdit, že pan Tománek popisuje každodenní realitu práce na Kavčích horách naprosto přesně.— Jiří Svoboda Randula (@JiriRandula) April 16, 2026
