„Těch lidí přibývá.“ Vystrčil dostal od Schillerové varování

reklama

Schillerová hned v úvodu odmítla, že by po skončení prezidentské kampaně odstartoval Andrej Babiš další volební kampaň. „Já si myslím, že ne. Věřím, že prezident Pavel splní, co sliboval, že bude spojovat společnost. Nic o něm nevíme, tak uvidíme,“ podotkla Schillerová. Konstatovala, že kdyby se obešly různé redakce, tak by tam prezidentské volby často vyhrál Petr Pavel, takže některá média z jejího pohledu vůči Babišovi nevystupovala právě přátelsky.

Trvala na tom, že vláda si kritiku zaslouží, protože nedělá pro lidi dost. „My jsme opozice, jsme hlasem lidí, a lidé na nás spoléhají,“ řekla Schillerová.

Anketa Je správné uvažovat o tom, že čtyřicátníci půjdou do důchodu v 68 letech? Ano 10% Ne 86% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 15175 lidí

Vystrčil konstatoval, že vláda musí postupovat zodpovědně, žijeme v krizových časech. „Dnes nelze říkat, že je potřeba šlapat na plyn, ale zároveň brzdit, což znamená přidat všem, ale zároveň šetřit,“ vmetl Schillerové.

„Ale to my neděláme,“ ohradila se Schillerová.

Moderátorka Terezie Tománková pak nastolila diskusní téma k odcházejícímu prezidentovi Miloši Zemanovi a k tomu, že někteří koaliční politici ho vyprovázejí z úřadu slovními kopanci.

Vystrčil uznal, že se to u jednotlivců děje, a zdůraznil, že to považuje za nevhodné. „Není to správně. Já si myslím, že by si lidé měli držet nějakou úroveň toho, jak se k sobě chovat. Jsem přesvědčen, že většina politiků se o to snaží,“ pravil Vystrčil.

Pokud jde o práci v parlamentu, tam bude podle Vystrčila záviset na tom, jestli opozice zkritizuje všechno a všechny, co vzejde z vlády, nebo zda se bude chovat konstruktivně a bude hodnotit témata a problémy Česka komplexně. „A pokud někdo chce s někým spolupracovat, ale zároveň o něm říká, že vláda barbarsky ničí jistoty a že se vrací korupce jako mor, tak to jsou slova, která mi nepřijdou jako vhodná, když chcete s někým spolupracovat,“ poznamenal Vystrčil.

Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Schillerová oponovala, že ANO a jeho stínová vláda přináší konstruktivní návrhy, zatímco koalice před volbami slibovala, jak bude škrtat 100 miliard, i 120 miliard. „A co vidíme teď? Vidíme jednu velkou nulu,“ zaznělo od exministryně financí. Jako poslankyně opozice si stěžovala, že vláda s opozicí nekomunikuje tak zásadní věci, jako je důchodová reforma.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vystrčil se hned bránil, že si to musí napřed vydiskutovat vládní koalice, musí se shodnout na tom, co by ráda prosadila, a teprve potom bude možné o tomto materiálu debatovat s opozicí.

„Rozhodně se neobejdeme bez důchodové reformy. Jednou z možností je, že zvýšíme věk odchodu do důchodu u některých profesí, u některých to ale není možné. Ale jsou profese, kde je možné pracovat i po dovršení věku 65 let,“ zmínil Vystrčil s tím, že tato reforma se bude týkat lidí, kteří jsou nyní mladší než 50 let.

Schillerová kontrovala, že ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vystoupil s jednou parametrickou změnou v podobě zvýšení věkové hranice na 68 let, a opozice na to z podstaty věci reaguje. Kdyby vláda řekla k důchodové reformě víc, opozice by ráda debatovala i o dalších bodech.

Vystrčil připomněl, že vláda Andreje Babiše (ANO) v roce 2017 ve svém programovém prohlášení slibovala, že provede důchodovou reformu. A neprovedla ji. Současná vláda hledá napřed konsenzus. Vystrčil však míní, že opoziční ANO ve skutečnosti tuto shodu nalézt nechce. „Vám nejde o to, co se stane s těma lidma a že za 30 či 40 let nebude na důchody. Vám jde o to, abyste měli co nejvíce procent a dělat si svoji politiku Bez ohledu na to, co je v zájmu občanů,“ vmetl Vystrčil Schillerové.

Fotogalerie: - Mediální politika státu

„Na to já mám přísloví. Já mám ráda přísloví. A zdůrazňuji, že vám netykám, jen cituji přísloví. ‚Podle sebe soudím tebe.‘ Tak asi takhle,“ kontrovala Schillerová. A připomněla, že vláda Petra Fialy (ODS) uvažuje o snížení výše valorizací důchodů, což podle ní dělal už exministr financí Miroslav Kalousek.

Vystrčil sdělil, že pár set kilometrů od českých hranic zuří válka a vláda se musí mimo jiné postarat o to, aby bylo Česko důvěryhodným partnerem v NATO i v EU. Ale že to by nesměl přijít šéf hnutí ANO Babiš a „zpochybnit platnost článku 5 Severoatlantické aliance“ a říct, že by nevyslal na pomoc české vojáky, kdyby Polsko bylo napadeno. Tato slova Babiš pronesl v prezidentské debatě ČT.

A pokud jde o snížení tempa valorizací důchodů, podle Vystrčila je třeba „se o tom bavit“. „Protože, pokud to neuděláme, tak se za 30 či 40 let může stát, že na důchody nebude,“ vztyčil prst Vystrčil.

„Takže budeme tam, kde už jsme byli,“ podotkla Schillerová, že by to byl návrat k časům Miroslava Kalouska.

Vystrčil vyrazil a zdůraznil, že ve spojitosti s válkou na Ukrajině vláda měla a má nečekané výdaje a že teď se snaží zachránit situaci, na kterou „zadělala Alena Schillerová“ jako ministryně financí, když Česko zadlužila v časech covidu. „My jsme sedli do autobusu, kde jsou i občané České republiky, ten autobus se řítí dolů. Poměrně nedaleko od nás je zeď, do které můžeme narazit. A opozice v této situaci říká: přidejte plyn a zároveň brzděte,“ zlobil se Vystrčil. A znovu se vrátil do časů covidu, kdy se Česko zadlužovalo obří rychlosti, a vláda Petra Fialy se s tím musí vypořádat. I když mezitím vypukla válka na Ukrajině.

Fotogalerie: - Sněmovna o obraně

„Ale on váš premiér sliboval 70 miliard úspor,“ ozvala se Schillerová.

„Budeme dělat vše, abychom se obešli bez zvyšování daní. Musíme dělat všechno pro to, aby celkově ta daňová kvóta nerostla, ale já nejsem ten, kdo to má vymýšlet. Jestli to má znamenat, že někde daně porostou a jinde se sníží, to je debata, kterou musí vést experti, kteří tomu rozumí,“ poznamenal Vystrčil.

Schillerová oponovala, že by šla jinou cestou, např. rušením daňových výjimek, což by do státního rozpočtu přineslo „nižší desítky miliard“. „Ale to, s čím přichází vláda, jako je zvýšení daně z nemovitosti na dvojnásobek a že to připadne státu, tak co z toho budou mít ty obce?“

Vystrčil chtěl reagovat, ale Schillerová mluvila dál a tepala vládu, že vláda chystá další věci, které poškodí i živnostníky. „To snad ani ODS nemůže myslet vážně,“ kroutila hlavou Schillerová.

„Tak už můžu mluvit?“ ozval se v tu chvíli Vystrčil a hned připomněl, že vláda Andreje Babiše „posouvala do snížené sazby DPH točené pivo“, což se mu nejevilo jako příliš rozumné.

V závěru pořadu se shodli v doufání, že pondělní schůzka prezidenta Miloše Zemana s nastupujícím prezidentem Petrem Pavlem „snad proběhne korektně a hladce“.

Psali jsme: Pavel vyhrál, Babiš to uznal. A už to začalo... Vítězové se neudrželi To Pekarová neslyšela ráda. „Nemůžete každého umlčet.“ Padlo ve Vídni při slavnosti Pekarová odvolila ve Vídni. Přitom pohrozila kvůli korespondenční volbě Senátor Vystrčil: Takto předkládat Senátu zákon je hodně nestandardní

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama