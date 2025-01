„To se v tý vládě moc nenosí.“ Bartoš po vyhazovu od Fialy vytáhl zážitky zevnitř

Moderátor podcastu KO společnosti Datarun, Oto Klempíř, nejprve vzpomněl na událost, která se odehrála před osmi lety. Tehdy spolu s Ivanem Bartošem kráčel po Václavském náměstí a lidé okolo se s pirátským politikem chtěli fotit a usmívali se na něj a zkrátka byl Bartoš mezi lidmi populární. Jak moc se od té doby situace změnila a jaký byl Bartošův největší životní knokaut?

Bývalý předseda Pirátů v podcastu otevřeně přiznal, že největším „k. o.“ bylo jednoznačně vyhození z vlády. Premiér Petr Fiala (ODS) jako jeden z důvodů pro odvolání Bartoše z vlády zmínil Bartošovu neschopnost vyřešit problémy s digitalizací stavebního řízení. „Zkrátka, když seš do něčeho zažranej, makáš na tom a dáváš tomu všechno, tak náraz bolí,“ řekl Bartoš, a že „věří, že všechny životní i politický knokauty“ ho „obohatí dalšími zkušenostmi“.

Bartoš pak reflektoval politické i společenské změny ve světe, kdy období globálního blahobytu bylo narušeno pandemií covidu a dalo tak šanci na vzestup populismu. „Politika probíhá v cyklech. Teď jsme měli poměrně dlouhé období blahobytu, globalizace, bez válek. Všichni jsme si mysleli, že tohle už je garantované a už ekonomicky a s kvalitou života poletíme jen do nebes,“ řekl Bartoš, a že už v období covidu se však dle jeho názoru ukázalo, že to nemusí být napořád. „Pak samozřejmě vyskáčou různí ‚Turkové‘, zařadí první vesmírnou a objeví se populisti, kteří na tom benefitují,“ dodal. A zdůraznil, že politická pluralita je důležitá, ale musí být zakotvená v realitě.

Krátce Bartoš v podcastu komentoval atmosféru v Poslanecké sněmovně. Konkrétně poukázal na kontrast mezi veřejně projevovanou agresivitou politiků v sále sněmovny a jejich chováním mimo ni. „Poslanci na sebe řvou v sále, méně pak na sebe už řvou v předsálí,“ řekl Bartoš. Jeho samotného „možná někteří politici sice štvou“, ale nenávistí na ně neplýtvá. Smál se ovšem tomu, že za veškeré nefunkční věci, které se ve Sněmovně probírají, je dávána vina čtyřem pirátským poslancům, kteří ve Sněmovně sedí.

Podle Bartoše ale návrhy, které Piráti – ještě když byli součástí vlády – přinášeli, byly ekonomicky efektivní. „Měly rácio, ale to se v tý vládě moc nenosí,“ pravil Ivan Bartoš.

Tématem podcastu dále byly i blížící se parlamentní volby letos na podzim, kdy Klempíř poukázal na narativ některých médií, která vyvolávají obavy ohledně možného příklonu České republiky více k východu a dopadu toho na parlamentní demokracii. Bartoš, ačkoliv souhlasí s těmito obavami, vyjádřil v podcastu obavu o účinnost této mediální strategie. „Jestli je však tohle strašení dobrou strategií pro to, aby se to nestalo, to je taky otázka. Politici mají prostě ukázat, co v nich je. Pak by se toho nemuseli obávat,“ doporučil.

Podle Ivana Bartoše jsou prioritami Pirátů pro parlamentní volby v roce 2025 především boj proti dotačnímu byznysu a proti neefektivnímu využívání dotační ekonomiky, která podle něj představuje zbytečný odliv peněz. Dále chce Pirátská strana řešit problematické praktiky ve veřejných zakázkách, kde dochází k přidělování zakázek spřáteleným firmám nebo předem vybraným lidem. Boj Pirátů proti korupci nekončí. „Z třinácti protikorupčních zákonů, které jsme chtěli prosadit, jsme jich prosadili osm,“ řekl pirát.

Pirátská strana bude ve volbách cílit zejména na aktivní obyvatele ČR, kteří se chtějí těšit na budoucnost. „Cílíme na lidi, kteří nechtějí, aby naše republika nebyla na křižovatce, ale aby byla v pohybu,“ řekl Bartoš.

Do konce současného volebního období si Ivan Bartoš klade za cíl dokončit dvě klíčové iniciativy – reformu antimonopolního úřadu a zákon o podpoře bydlení, který již úspěšně prosadil ve Sněmovně. Bartoš rovněž zmínil, že některé z jeho nápadů začali veřejně připisovat sobě jiní politici, konkrétně jmenoval ministra financí Zbyňka Stanjuru z ODS. „S mými investičními programy už se chlubí Stanjura, a to mě ve Sněmovně brzdil,“ pravil Bartoš. Nakonec však poznamenal, že tento způsob přivlastňování si cizích úspěchů a svalování vlastních neúspěchů na druhé je v politice běžnou praxí.

Celý rozhovor Ivana Bartoše s Otou Klempířem ke zhlédnutí zde: