„Tři dny a budeme v Kyjevě.“ Kde se to vzalo? Odpověď překvapí

K obecně rozšířenému omylu se mimo jiné přihlásil aktuálně i český senátor Tomáš Czernin. Ten si na svůj Twitter pověsil status, ve kterém ukázal svůj pohled na ukrajinskou krizi.

„Putinova snaha vyplenit Ukrajinu a rozdělit civilizovaný svět trvá přesně rok,“ začal senátor připomínkou dnešního ročního výročí začátku ruské agrese.

Putinova snaha vyplenit Ukrajinu a rozdělit civilizovaný svět trvá přesně rok.



Ruský plán měl trvat tři dny. Jaké jsou jeho výsledky? Západní svět je jednotnější než kdy dříve a Ukrajina se dodnes hrdinně brání.



????V pomoci Ukrajině nikdy neustoupíme. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/ssO9o1PAsS — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) February 24, 2023

„Ruský plán měl trvat tři dny,“ zmiňuje onu pravděpodobně mylnou informaci. A pokračuje.

„Jaké jsou jeho výsledky? Západní svět je jednotnější než kdy dříve a Ukrajina se dodnes hrdinně brání. V pomoci Ukrajině nikdy neustoupíme,“ deklaruje závěrem.

To, že to se zmíněnými třemi dny trvání války nemusí být pravda, osvětluje také na svém Twitteru známý americký spisovatel a novinář a politický komentátor Michael Tracey.

The origin of the myth appears to be Gen. Mark Milley briefing this to Congress several weeks before the invasion as among the scenarios which "could" or "may" happen. Then this one scenario was selectively leaked and amplified to demand that Biden send more weapons preemptively pic.twitter.com/RUf54HtynV — Michael Tracey (@mtracey) February 22, 2023

„Neustále se opakující tvrzení, že „všichni věřili, že Kyjev padne do tří dnů“, je v podstatě jen mýtus, který se okamžitě přeměnil ve válečný folklór a v triumfální PR vyprávění. Lze to pochopit jako propagandu, nejde ale o skutečnost založenou na důkazech,“ začal Tracey svůj komentář a zároveň přešel k hledání původce oné myšlenky bleskové války.

„Zdá se, že původcem mýtu je gen. Mark Milley, který o tom informoval Kongres několik týdnů před invazí a zmínil to jako jeden ze scénářů, které by „mohly“ nastat,“ našel tracey generálova slova a pokračoval dalším vývojem.

So one potential scenario briefed by Milley to Congress as among the scenarios that "may" or "could" happen, and then got selectively leaked by GOP hawks to put pressure on Biden, morphed into the mythology that "everyone" (does that include you and me?) actively "believed" this — Michael Tracey (@mtracey) February 22, 2023

„Pak byl tento jeden z možných scénářů oddělen od dalších, prozrazen a zesílen, aby bylo dostatečně jasné, že Biden musí preventivně poslat více zbraní,“ je si jistý komentátor s tím, že tyto zprávy nikdy netvrdily, že generál Milley označil tento scénář za ten, ve který „věřil“ s naprostou jistotou, s vyloučením jiných potenciálních scénářů.

A Tracey si to ještě všechno raději zopakoval.

„Takže jeden možný scénář, o kterém Milley informoval Kongres jako o něčem, co možná může nastat, byl pak selektivně použit republikánskými jestřáby k tlaku na Bidena a následně se proměnil v mytologii, které jsme všichni (včetně vás i mě) aktivně uvěřili.“

Tím ale Tracey neskončil a pustil se do zkoumání toho, na základě čeho lidé této verzi uvěřili a dál ji šířili. Naznačil také, že v tomto případu stačilo lidem k takové slepé velmi málo faktů.

Biden statement on February 15, 2022. Does this reflect what was supposedly the universal "belief" that Russia would prevail militarily in Ukraine within three days? If the President didn't believe this thing that we're told "everyone believed," did everyone really believe it? pic.twitter.com/cHUDJGfZ7T — Michael Tracey (@mtracey) February 22, 2023

„Pokud mají VŠICHNI něčemu věřit, potřebujeme přece daleko více důkazů o univerzálnosti této víry, než jeden z mnoha scénářů generála Milley, který navíc byl vytržen z kontextu, nebo někde nějakým úředníkem pošeptán,“ myslí si novinář a poukázal i na to, že ani prezident USA a jeho blízcí spolupracovníci tyto informace neměli.

„Předložil Biden takové důkazy? Nebo Blinken? Nebo Austin? Kdo je to tedy VŠICHNI,“ ptá se Tracey a svůj twitterový komentář uzavírá odkazem na Bidenovo prohlášení z 15.2.2022, kde prezident skutečně zmiňuje onu třídenní lhůtu a ptá se, zda tomu, věřili opravdu VŠICHNI.

