„Václav Moravec se diskvalifikoval.“ Za Součka se postavil exšéf veřejnoprávní televize. A nejen on

Nedávná změna ve vedení České televize nebyla jen změnou kosmetickou. Petr Dvořák byl jejím generálním ředitelem od 1. října 2011 do 30. září 2023. Jeho nástupci Janu Součkovi začal šestiletý mandát 1. října, tedy před necelými dvěma měsíci. Už za tak krátkou dobu stihl dát naději, že veřejnoprávní médium přestane být „cochcárnou“, kde si osazenstvo bude libovolně ventilovat své politické sympatie či antipatie. A to ať už jde o přímé vystupování na obrazovce, propagandu „svým“ na sociálních sítích nebo vyjadřování pro jiná média o těch, kteří mohou být hosty v „jejich“ pořadech. Ostatně v článku 5 bodě 14 Kodexu České televize se píše, že si redaktoři musí při vystupování ve zpravodajských a aktuálně publicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor. Jak by to divák neměl poznat, když si to předtím dali na sociální sítě nebo svůj postoj vybrebentili do jiných médií?

Shodou okolností se v těchto dnech objevila zpráva, že oscarová herečka Susan Sarandonová a hvězda kultovního hororu Vřískot Melissa Barrerová dostaly vyhazov z hollywoodských společností poté, co komentovaly válku mezi Izraelem a hnutím Hamás. Sarandonová měla veřejně skandovat zakázané propalestinské heslo a Barrerová srovnávat Gazu s koncentračním táborem. Společnost Spyglass Media Group, která stojí za produkcí připravovaného filmu Vřískot VII, odchod herečky Barrerové z chystaného snímku a i z celé franšízy potvrdila. Stejně dopadla i pětinásobná nominantka na Oscara Susan Sarandonová. Mluvčí agentury United Talent Agency uvedl, že agentura už herečku nezastupuje. Důvodem jejího konce u agentury mělo být to, že se aktivně zúčastnila demonstrace v New Yorku.

Jinak mluví před volbami, jinak koná, když získá hlasy

Anketa Podporujete stávku ČMKOS? Podporuji. Je šance, že to něco změní 82% Podporuji, ale bude to k ničemu 13% Nepodporuji 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15016 lidí před slovenskými volbami pro tamní médium a snaží se Slováky odradit od hlasu pro největšího favorita. Kritikou na jeho adresu ani trochu nešetří. Obviňuje ho z licoměrnosti, protože prý Robert Fico něco jiného říká před volbami a něco jiného dělá, když získá hlasy. Přitom se usvědčuje z másla na své hlavě, protože ve svých Otázkách netlačí ke zdi českého premiéra Petra Fialu, že před volbami nasliboval nezvyšovat daně, a jak je získal, šup daně nahoru. Učebnicové farizejství. Přes útoky na Fica si také vyřizoval účty s bývalým českým prezidentem a bývalým předsedou české vlády. Není náhodou, že oba mu léta dávali košem a odmítali se účastnit jeho pravidelné exhibice po nedělním poledni.

Tím veřejnoprávním výtečníkem, který se ani trochu nesnažil skrývat své politické preference, což ho diskvalifikuje pro moderování diskusního politického pořadu v České televizi, je Václav Moravec. Roberta Fica v rozhovoru, který slovenský Denník N zveřejnil 20. září, přirovnal k Andreji Babišovi. „Andrej Babiš a Robert Fico mají mnoho společného. Andrej Babiš neuspěl v pozici prezidentského kandidáta, Robert Fico neuspěl v pozici prezidentského kandidáta, oba si v sobě nesou hořkou porážku, a to je to, co je motivuje. Když se podíváte na to, jak antievropským politikem se v rétorice stává Andrej Babiš, oni jsou si podobní,“ vyprávěl Moravec. To, že jeho nabubřelost je naprosto bezbřehá, potvrdil, když s povýšeností sobě vlastní uzavřel srovnání obou politiků těmito slovy: „Ne nadarmo jsou oba Slováci“.

Panel z Dvořákových časů porušení Kodexu ČT nevidí

Když už elitní moderátor chytil slinu, pustil se i do bývalého českého prezidenta. „Václav Klaus potřebuje obhájit, že se nemýlil ve Vladimiru Putinovi, to znamená, že teď, když česká a slovenská veřejnost jsou unaveny válkou na Ukrajině, Václav Klaus potřebuje zlegitimizovat to, že byl gubernátorem Vladimira Putina v České republice. A on potřebuje, aby Robert Fico vyhrál,“ spekuloval Václav Moravec a korunu tomu nasadil tvrzením, že Klaus ve vítězství Fica ve volbách vidí naději na to, že by střední Evropa mohla směřovat k tomu, že se opět stane satelitem Ruska. Není se co divit, že si bývalá hlava státu nenechala něco takového líbit a Institut Václava Klause zaslal generálnímu řediteli ČT Janu Součkovi stížnost. „Žádám Vás proto, abyste výše popsané nepřijatelné chování a vystupování Václava Moravce neprodleně řešil a postihl,“ apeluje v dopise ředitel IVK Jiří Weigl.

Šéf veřejnoprávní televize se proto obrátil na Etický panel ČT, poradní orgán generálního ředitele, protože – jak uvedl – v Moravcově rozhovoru určitou možnost rozporu s Kodexem nacházel. Panel se ale usnesl, že výrok nepředstavuje porušení Kodexu ČT. A tak si nepostradatelný a nepostižitelný moderátor ve své reakci rýpnul: „Postoupení stížnosti Jiřího Weigla Etickému panelu ČT novým generálním ředitelem ČT Janem Součkem vnímám v lepším případě jako nedostatečnou znalost Kodexu ČT novým generálním ředitelem, v horším případě jako podlehnutí vnějšímu nátlaku ohrožujícímu svobodu projevu a potřebné podmínky pro nezávislou žurnalistiku.“ Tím však celá věc neskončila. Jan Souček stanovisko nepřijal a členům panelu adresoval další dopis, v němž žádá vysvětlení, o co své stanovisko opřeli a zda mezi nimi byli i zastánci opačného názoru.

Jen prezidentovy fanynky včetně Václava Moravce

Před dlouholetým veřejnoprávním kazatelem pravdy, lásky a poctivosti tedy nový ředitel na rozdíl od svého předchůdce paty nesrazil. „Postup generálního ředitele České televize byl naprosto správný přesto, že se pustil do boje s větrnými mlýny. Jeho poradní orgán v otázkách profesní etiky totiž dosud nenaplnil své poslání, které jeho statut definuje takto: ‚Posláním Panelu je posílit důvěru veřejnosti v odpovědný přístup České televize k otázkám profesní etiky a jejího dodržování. S tím souvisí úkol chránit před vnějším nátlakem především svobodu projevu a potřebné pracovní podmínky pro nezávislou žurnalistiku, ale také všechny ostatní složky tvorby, výroby a vysílání televize veřejné služby‘,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Radim Hreha, bývalý ředitel Slovenské televize.

Vzápětí však upozorňuje, že definované poslání Etického panelu ČT je v podstatě k ničemu. „Citované zadání ve stávajícím jednosměrném nastavení korporátních médií zemí Evropské unie je pouze pokryteckou proklamací, jehož skutečnou realizaci mohou očekávat snad jen fanynky prezidenta Petra Pavla včetně Václava Moravce. Ten se už propracoval mezi ‚nejnezávislejší‘ provládní žurnalisty, tudíž mu nezbývá nic jiného než brodění ideologickým bahnem až do konce mandátu současné vládní skvadry. No a šéfovi České televize zbývá jen čekat, až polistopadová hvězda netotalitní žurnalistiky začne hasnout,“ konstatuje mediální analytik.

Je nedůstojné vyřizovat si účty s bývalou hlavou státu

„Etický panel je taková obezlička, aby se generální ředitel mohl opřít o, nebo schovat za – vyberte si – někoho dalšího. Otázkou ovšem je, v jakém složení Etický panel České televize působí, o čemž si žádné iluze nedělám. A jestliže tento panel na výrocích Václava Moravce neshledává nic závadného, pak úplně ponejvíce to vypovídá o samotném Etickém panelu ČT. Kdyby o to pan generální ředitel stál, poradil bych mu, aby se o nikoho neopíral či za nikoho neschovával a prostě a jednoduše rozhodl sám,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz bývalý místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek.

O tom, jak by mělo další působení moderátora na veřejnoprávní obrazovce vypadat, má zcela jasno. „Podle mého názoru nemá člověk, jenž vypouští podobné věty jako Václav Moravec na Slovensku, na postu moderátora hlavního diskusního pořadu veřejnoprávní televize, tedy jakési vlajkové lodi České televize, co pohledávat, neboť svými výroky zcela znevěrohodňuje celou televizi. Nemluvě o tom, že je zcela nedůstojné, aby si jedna z hlavních tváří České televize tímto způsobem vyřizovala své osobní účty s bývalým prezidentem,“ poukazuje mediální odborník.

Některá rozhodnutí nového šéfa ČT jsou až obdivuhodná

Milovníci „starých dobrých časů“ z éry ředitelování Petra Dvořáka jeho nástupci také zazlívají, že z pořadu Reportéři ČT odstavil reportéra Ondřeje Stratilíka kvůli jeho novinářské cestě do Švédska, kterou platily švédské zbrojovky. Hovoří o „čistce v Reportérech“, protože podle nich v reportáži k žádnému protežování zbrojařů nedošlo a placení cest a ubytování novinářům třetími stranami je prý zcela standardní praxí. Jiní však o krocích Jana Součka hovoří s uznáním. „Některá vyjádření a zejména rozhodnutí nového šéfa České televize jsou sympatická, ve srovnání s jeho předchůdcem až obdivuhodná. Nicméně, až čas ukáže, kolik stupňů volnosti mu Rada ČT ponechá,“ říká pro ParlamentníListy.cz Radim Hreha.

„Pokud si někdo myslí, že důvěryhodnost reportérů veřejnoprávní televize nepoškozuje, když se nechává hostit podnikatelskými subjekty, tak se dle mého názoru fatálně mýlí. Generální ředitel postupuje správně. Pokud ale je v České televizi fakt, že se její reportéři nechávají třetími stranami hostit, pak se vůbec nedivím, že zpravodajství a publicistika České televize vypadají tak, jak vypadají. Českotelevizní ‚ótéenka‘ čili Objekt Televizních novin čili sídlo veřejnoprávního zpravodajství a publicistiky evidentně potřebuje daleko větší čistku. Možná se pak někteří konečně proberou,“ doufá Petr Štěpánek.

Staré televizní struktury po něm půjdou jak slepice po flusu

Vše nasvědčuje tomu, že nový generální ředitel České televize Jan Souček myslel svá slova o tom, že „když moderátor dává mimo Českou televizi najevo svou inklinaci určitým směrem, ztrácí možnost být vnímán jako nezávislý člověk“, naprosto vážně. Ostatně potvrdil to svým vyjádřením na sociální sítí X ve sváteční den 17. listopadu: „Dlouhou dobu před nástupem do funkce GŘ jsem zdůrazňoval, že dodržování Kodexu ČT považuju za klíčové pro udržení důvěryhodnosti této instituce ve společnosti. Fakt, že se hned první excesy tohoto typu za dobu mého mandátu týkají Václava Moravce nebo Reportérů, můj názor nezmění.“

„S panem generálním ředitelem naprosto souhlasím a doufám, že toto odhodlání mu vydrží. Musí ovšem počítat s tím, že staré českotelevizní struktury po něm půjdou jak slepice po flusu. Snad to ustojí,“ dodává pro ParlamentníListy.cz někdejší místopředseda RRTV Petr Štěpánek.

