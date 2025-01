„Veřejnoprávní šéfové nemají v této pozici na Hradě co dělat.“ Jedno FOTO a výbuch kolem ČT

Nora Fridrichová byla dlouhodobě spjata s Českou televizí. Nejvýrazněji se proslavila jako moderátorka investigativního publicistického pořadu 168 hodin, který se zaměřoval na aktuální společenská, politická a ekonomická témata.

V rámci tohoto pořadu byla Nora Fridrichová známá svým kritickým a analytickým přístupem. Ten po odchodu z veřejnoprávního média nasměrovala proti jeho současným funkcionářům. Ve svém komentáři výsměšně poukázala na to, že se nechali zvěčnit na nádvoří Pražského hradu během příprav přenosu novoročního projevu prezidenta Petra Pavla.

„Hrad, novoroční projev prezidenta. Tři noví funkcionáři zpravodajství České televize, konkrétně ředitel Petr Mrzena, šéfredaktor Michal Kubal a jeho zástupce František Lutonský s plackami na hrudi přímo na místě činu, tedy na nádvoří Hradu ‚zajišťují‘ přenos,“ napsala ke společnému snímku.

K tomu Fridrichová dodala, že takové množství funkcionářů ČT přítomných při jedné události za svou kariéru ještě nezažila. Položila také řečnickou otázku, zda Česká televize v roce 2025 nepřipomíná spíše Československou televizi (ČST) z roku 1988. Tím narážela na dobu státem kontrolovaného veřejnoprávního vysílání, kdy média sloužila především jako nástroj propagandy a jejich fungování bylo silně ovlivňováno politickým vedením, bez prostoru pro nezávislou či kritickou novinařinu.

„Tolik funkcí jsem přímo na place ještě nikdy nezažila a je otázka, zda ČT model 2025 nepřipomíná spíš ČST model 1988,“ uvedla někdejší tvář televize veřejné služby.

Hrad, novoroční projev prezidenta. Tři noví funkcionáři zpravodajství České televize, konkrétně ředitel Petr Mrzena, šéfredaktor Michal Kubal a jeho zástupce František Lutonský s plackami na hrudi přímo na místě činu, tedy na nádvoří Hradu "zajišťují" přenos. Tedy že stěrače… pic.twitter.com/fSgtmVCKd6 — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) January 2, 2025

Její výrok se stal katalyzátorem širší debaty napříč mediální i veřejnou sférou.

Na kritiku Nory Fridrichové reagoval František Lutonský, zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize. Ve svém vyjádření uvedl, že přítomnost minimálně tří představitelů zpravodajství při natáčení významných projevů prezidentů a premiérů byla standardní praxí po dlouhá léta, během nichž na tyto akce dohlíželi v rámci své funkce. „Ahoj Noro, nechci ti kazit historku pravdou, ale na natáčení významných projevů prezidentů a premiérů jezdil vždy šéfredaktor, jeho zástupce pro vysílání a šéfproducent (a občas i ředitel zpravodajství). Teda vždy posledních 13 let, co jsem za ně zodpovídal,“ reagoval Lutonský na kritiku od své bývalé televizní kolegyně.

Jeho tvrzení Nora Fridrichová odmítla s tím, že neodpovídá realitě její vlastní zkušenosti z působení v České televizi a opakovaně zpochybnila efektivitu manažerů veřejnoprávního média. „Ahoj Franto, vždycky ne. Protože ani nedává smysl, na co jsou manažeři na placu potřeba, krom toho, že se sluchátky na uších vypadají srandovně,“ poznamenala.

Ahoj Franto, vždycky ne. Protože ani nedává smysl, na co jsou manažeři na placu potřeba, krom toho, že se sluchátky na uších vypadají srandovně. — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) January 2, 2025

Zatímco František Lutonský stál za svým tvrzením, že Fridrichová zřejmě neví, o čem hovoří, jelikož ji nikdy při tak významném natáčení neviděl, a naopak se pozastavoval, že se někdo podivuje nad tím, že při takové výjimečné příležitosti se schází na place více lidí včetně jeho nadřízeného, Fridrichová oponovala, že čím více šéfů na jednom místě, tím více hrozí, že jeden z nich bude chybět jinde, až se stane něco nečekaného.

Diskuse mezi Františkem Lutonským a Norou Fridrichovou nabírala dál na intenzitě, když Lutonský pevně obhajoval své tvrzení o standardní praxi přítomnosti více manažerů při významných událostech. Zároveň poznamenal, že Fridrichová zřejmě neví, o čem hovoří, protože se takových natáčení osobně nikdy neúčastnila, a vyjádřil překvapení nad tím, že by někdo mohl považovat účast nadřízených při takové výjimečné příležitosti za neobvyklou.

Fridrichová však jeho argumentaci zpochybnila a poznamenala, že čím více vedoucích pracovníků se sejde na jednom místě, tím větší je riziko, že jinde budou chybět v případě nečekané události. Tím opět poukázala na otázku efektivity vedení a organizačních priorit ve veřejnoprávním médiu.

Čím víc šéfů, tím víc priorit, nemusíš vysvětlovat. Jeden z nich bude chybět a zrovna se stane něco, u čeho by neměl chybět. — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) January 2, 2025

Lidé, kteří sledovali diskusi mezi Fridrichovou a Lutonským, si neodpustili ironické poznámky a zjevně se dobře bavili tím, jak oba protagonisté neústupně a s velkou vervou usilují o to, aby právě jejich argument byl tím posledním slovem v celé výměně. Diskutéři komentovali tuto komickou podívanou jako „srandovní“.

Objevilo se i podezření, že Nora Fridrichová po svém odchodu z České televize zůstala zahořklá. Nato se ještě opřela do samotného vysílání televize veřejné služby. „Tohle se v televizi nikdy takto nedělo, asi nová doba. Je to ale vidět hlavně ve vysílání,“ uvedla Fridrichová a v další ze svých reakcí divákům ČT vzkázala: „Tahle trojice vám změnila podobu novinařiny v ČT,“ uvedla. Poznamenala také, že fotka tří funkcionářů ČT „je reálný problém a kdo tomu rozumí, to ví taky“.

„Veřejnoprávní šéfové nemají v této pozici na Hradě co dělat. Nebo – nikdy to dosud nedělali. A víte proč? Protože to není třeba a je to nedůstojné,“ pokračovala Fridrichová ve vysvětlování dalším uživatelům, které její chování vůči veřejnoprávnímu médiu zamrzelo.

:-) veřejnoprávní šéfové nemají v této pozici na Hradě co dělat. Nebo - nikdy to dosud nedělali. A víte proč? Protože to není třeba a je to nedůstojné. — Nora Fridrichova (@NoraFridrichova) January 3, 2025

Podle Fridrichové působení Mrzeny, Kubala a Lutonského symbolizuje současný ústup České televize od principů kritické novinařiny, která by měla být základním pilířem veřejnoprávního vysílání. Fridrichová otevřeně poukazuje na to, že televize, která kdysi byla známá svou odvahou pokládat nepříjemné otázky, v poslední době podle jejích slov rezignovala na svůj původní étos. „Viděl jste za poslední dobu nějakou kritickou reportáž? Že ne? No, je to rukopis těchto 3 šéfů. Stojí za proměnou vysílání a ústupem od kritičnosti. Ale pokud vám to nevadí, ok. Nicméně pro to si tu televizi platíte,“ odepsala Fridrichová přispěvateli do diskuse, jenž zastával názor, že Česká televize odvádí dobrou práci a nelze ji „trapně“ srovnávat s totalitní ČST.

Myslim, že kvalitní zpravodajství @CT24zive dělají profíci a nevidím žádný problém, že i šéfové si tuto stanovenou laťku osobně pohlídají. Srovnávat tuto televizi s totalitní ČST je nehorázné a trapné, bohužel od Vás to i zamrzí @NoraFridrichova — Milan Přibík (@PribikMilan) January 2, 2025

Fridrichová opustila Českou televizi po více než 20 letech působení, během nichž se stala jednou z nejvýraznějších tváří veřejnoprávní žurnalistiky. Svůj odchod oznámila na podzim roku 2023 s tím, že se chce věnovat novým profesním výzvám a trávit více času se svou rodinou. Fridrichová rovněž uvedla, že její rozhodnutí nebylo impulzivní, ale dlouho zvažované.

Odchod zkušené novinářky vyvolal řadu reakcí. Část veřejnosti a některé hlasy z mediálního prostoru spekulovaly, zda její rozhodnutí souvisí s interními neshodami uvnitř České televize či s rostoucím tlakem na zpravodajství. Ačkoli Fridrichová odmítla tyto spekulace konkrétně komentovat, její následná kritika vedení České televize jasně naznačuje, že se s některými trendy v jejím směřování dlouhodobě neztotožňovala.

