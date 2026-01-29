„Zabili ho, to mi nikdo nevysvětlí.“ Průšvih STANu exploduje jako nikdy

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Vedle toho se řešila kauza letounů L-159 a dodání/nedodání čtyř strojů na Ukrajinu.
O pár dní dřív se řešil novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Před Vánocemi nová vláda Andreje Babiše (ANO) nešetřila starou vládu Petra Fialy (ODS) za rozpočet na rok 2026. Alena Schillerová o tomto rozpočtu pravidelně mluvila o „Stanjurově letadle, které narazilo“.
Zkrátka, kauza střídá kauzu a na starší kauzy se v této záplavě často zapomíná.
Kauza stále běží, nezapomínejte
Novinářka Markéta Dobiášová, která dříve pracovala pro Reportéry ČT, upozorňuje, že by se v žádném případě nemělo zapomenout např. na kauzu Dozimetr, to jest na korupční kauzu z prostředí hlavního města, ve které hrál hlavní roli radní za STAN Petr Hlubuček. Hlubuček již dlouho není členem hnutí, ale o této kauze vyplouvají na povrch stále nové a nové informace.
„Je aféra Dozimetr selháním jednotlivců, nebo jde o dlouhodobě fungující systém propojení politiky, byznysu a moci?“ zeptala se Markéta Dobiášová. A pustila kousek rozhovoru, který vedla s Petrem Hlubučkem. „(Věslav) Michalík si prosadil (Víta) Rakušana. Rakušan si vymyslel Peckovou, ona byla hejtmanka a on byl prostě náměstek pro finance,“ zaznělo v telefonickém hovoru.
Dobiášová si v této souvislosti položila otázku, kdo sháněl miliony do volebních kampaní? Ptala se také, kdo rozhodoval o nominacích do městských a státních firem?
„Jedna z věcí Dozimetru jsou středočeské silnice. To je ale zvláštní, že tam nejsou žádní politici obvinění. Proč asi?“ zaznělo v telefonu, kde údajně promlouval již zmíněný Petr Hlubuček.
Na serveru InFakta přinesla Dobiášová informaci, která údajně pochází z tajného jednání vedení STAN z jara 2022, kde vychází najevo, že Vít Rakušan je znaven tím, co se děje.
„Proč tito lidé museli být v takovém kontaktu s hnutím STAN? Já jsem nevěděl nic o těchto lidech a cítím se po všech těch kauzách jako bílý kůň,“ zlobil se na schůzce, které se údajně zúčastnili Věslav Michalik, Petr Gazdík, Stanislav Polčák a PR poradci Jan Němec a Lukáš Novák.
A z přepisu rozhovoru, který pánové vedli, je také zřejné, že se Stanislav Polčák, bývalý europoslanec, ihned ohradil.
„Tak já úplně nevím, na co narážíš, a jsem tímto docela překvapen, jak tu vystupuješ, jako kdybys o ničem nevěděl. Jestli to tu má zaznít, dobře, tak jsme se sešli s tebou a Věškem hned po evropských volbách, když jsem viděl… na jaké vztahy všichni v Praze najeli… a řekl jsem vám oběma, že s tím nechci mít nic společného, že Prahu řešit nebudu. Seděli jsme na terase ve sněmovně a dohodli jsme se, že si to vezmete na starost. Je to tak, Věšku?“ ptal se bývalý europoslanec
A Michalik měl tehdy odpovědět jasně a stručně. „Pravdu má Standa.“
Schůzka se měla konat v kanceláři Víta Rakušana a sama Markéta Dobiášová upozornila, že dodnes není jasné, kdo si schůzku nahrál. Hlubuček prý tehdy na jednání nebyl. Není prý známo ani to, zda je tajemná nahrávka součástí vyšetřovacího spisu kauzy Dozimetr.
Hlubuček v telefonickém hovoru vyrukoval s temnou zvěstí. „To, že (Věslav Michalik) umírá v červnu 2022, tak nikdo mi nevysvětlí, že ho nezabili,“ zdůraznil Hlubuček.
Věslav Michalik, bývalý starosta Dolních Břežan, byl jednou z hlavních tváří hnutí STAN. Byl ekonomickým expertem hnutí STAN, náměstkem pro oblast financí dosavadní hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (STAN).
Členem STAN byl od roku 2013 a členem předsednictva byl od roku 2014. Již v roce 2010 byl policií vyšetřován pro údajné krácení daně. Podle Michalika šlo o neprokázané účelové obvinění, kvůli kterému byl tehdy stažen z volební kandidátky TOP 09. Michalik nebyl v dané kauze z ničeho obviněn.
Ještě v létě 2021 se o něm mluvilo jako o příštím ministrovi financí či ministrovi průmyslu za hnutí STAN v možné vládě Petra Fialy (ODS) či Pirátů a STAN, pokud by Piráti a STAN vyhráli sněmovní volby.
12. června 2022 Věslav Michalik během výletu na Vlčí horu náhle zemřel. Petr Hlubuček vyslovil spekulaci, že byl zavražděn.
