„Zabili ho, to mi nikdo nevysvětlí.“ Průšvih STANu exploduje jako nikdy

29.01.2026 10:21 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Novinářka Markéta Dobiášová na serveru InFakta.cz přináší nové informace o kauze Dozimetr, o kauze spojené s hlavním městem a hnutím STAN. Hlavním obviněným v celé kauze je bývalý člen STAN Petr Hlubuček. A právě ten poskytl Dobiášové rozhovor, v němž vyslovil doslova vražednou myšlenku.

„Zabili ho, to mi nikdo nevysvětlí.“ Průšvih STANu exploduje jako nikdy
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petr Hlubuček

Slavný herec a bavič Miroslav Donutil na sebe v polovině devadesátých let minulého století upoutal pozornost představením nazvaným Pořád se něco děje. V české politice to platí absolutně. Dá se dokonce říci, že čím je Česká republika starší, tím se toho děje víc. Kauza překrývá kauzu. Momentálně se řeší spor prezidenta Petra Pavla a ministra zahraničí Petra Macinky. Prezident zveřejnil zprávy, o nichž říká, že ho v nich Macinka vydírá. Předseda Motoristů to odmítá.

Vedle toho se řešila kauza letounů L-159 a dodání/nedodání čtyř strojů na Ukrajinu.

O pár dní dřív se řešil novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury (SPD). Před Vánocemi nová vláda Andreje Babiše (ANO) nešetřila starou vládu Petra Fialy (ODS) za rozpočet na rok 2026. Alena Schillerová o tomto rozpočtu pravidelně mluvila o „Stanjurově letadle, které narazilo“.

Zkrátka, kauza střídá kauzu a na starší kauzy se v této záplavě často zapomíná.

Kauza stále běží, nezapomínejte

Novinářka Markéta Dobiášová, která dříve pracovala pro Reportéry ČT, upozorňuje, že by se v žádném případě nemělo zapomenout např. na kauzu Dozimetr, to jest na korupční kauzu z prostředí hlavního města, ve které hrál hlavní roli radní za STAN Petr Hlubuček. Hlubuček již dlouho není členem hnutí, ale o této kauze vyplouvají na povrch stále nové a nové informace.

Celý rozhovor na serveru InFakta.cz, který Dobiášová založila, najdete ZDE

„Je aféra Dozimetr selháním jednotlivců, nebo jde o dlouhodobě fungující systém propojení politiky, byznysu a moci?“ zeptala se Markéta Dobiášová. A pustila kousek rozhovoru, který vedla s Petrem Hlubučkem. „(Věslav) Michalík si prosadil (Víta) Rakušana. Rakušan si vymyslel Peckovou, ona byla hejtmanka a on byl prostě náměstek pro finance,“ zaznělo v telefonickém hovoru.

Dobiášová si v této souvislosti položila otázku, kdo sháněl miliony do volebních kampaní? Ptala se také, kdo rozhodoval o nominacích do městských a státních firem?

„Jedna z věcí Dozimetru jsou středočeské silnice. To je ale zvláštní, že tam nejsou žádní politici obvinění. Proč asi?“ zaznělo v telefonu, kde údajně promlouval již zmíněný Petr Hlubuček.

„Jakou roli v tom sehrává Vít Rakušan, sponzoři STAN a později vládní pětikoalice? Kde končí lobbing a začíná obchod s politickým vlivem?“ ptala se Markéta Dobiášová.

Na serveru InFakta přinesla Dobiášová informaci, která údajně pochází z tajného jednání vedení STAN z jara 2022, kde vychází najevo, že Vít Rakušan je znaven tím, co se děje.

„Proč tito lidé museli být v takovém kontaktu s hnutím STAN? Já jsem nevěděl nic o těchto lidech a cítím se po všech těch kauzách jako bílý kůň,“ zlobil se na schůzce, které se údajně zúčastnili Věslav Michalik, Petr Gazdík, Stanislav Polčák a PR poradci Jan Němec a Lukáš Novák.

A z přepisu rozhovoru, který pánové vedli, je také zřejné, že se Stanislav Polčák, bývalý europoslanec, ihned ohradil.

„Tak já úplně nevím, na co narážíš, a jsem tímto docela překvapen, jak tu vystupuješ, jako kdybys o ničem nevěděl. Jestli to tu má zaznít, dobře, tak jsme se sešli s tebou a Věškem hned po evropských volbách, když jsem viděl… na jaké vztahy všichni v Praze najeli… a řekl jsem vám oběma, že s tím nechci mít nic společného, že Prahu řešit nebudu. Seděli jsme na terase ve sněmovně a dohodli jsme se, že si to vezmete na starost. Je to tak, Věšku?“ ptal se bývalý europoslanec

A Michalik měl tehdy odpovědět jasně a stručně. „Pravdu má Standa.“  

Schůzka se měla konat v kanceláři Víta Rakušana a sama Markéta Dobiášová upozornila, že dodnes není jasné, kdo si schůzku nahrál. Hlubuček prý tehdy na jednání nebyl. Není prý známo ani to, zda je tajemná nahrávka součástí vyšetřovacího spisu kauzy Dozimetr.

Hlubuček v telefonickém hovoru vyrukoval s temnou zvěstí. „To, že (Věslav Michalik) umírá v červnu 2022, tak nikdo mi nevysvětlí, že ho nezabili,“ zdůraznil Hlubuček.

Věslav Michalik, bývalý starosta Dolních Břežan, byl jednou z hlavních tváří hnutí STAN. Byl ekonomickým expertem hnutí STAN, náměstkem pro oblast financí dosavadní hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (STAN).

Členem STAN byl od roku 2013 a členem předsednictva byl od roku 2014. Již v roce 2010 byl policií vyšetřován pro údajné krácení daně. Podle Michalika šlo o neprokázané účelové obvinění, kvůli kterému byl tehdy stažen z volební kandidátky TOP 09. Michalik nebyl v dané kauze z ničeho obviněn.

Ještě v létě 2021 se o něm mluvilo jako o příštím ministrovi financí či ministrovi průmyslu za hnutí STAN v možné vládě Petra Fialy (ODS) či Pirátů a STAN, pokud by Piráti a STAN vyhráli sněmovní volby.

To se nakonec nestalo, volby na podzim 2021 vyhrála koalice SPOLU a Michalik se mohl stát ministrem průmyslu. Jenže v listopadu 2021 přinesly Lidové noviny a Deník N informace, že firmy spojené s rodinou Michalikových si vypůjčily nejméně 4,6 milionu eur přes kyperskou firmu Lowfield Investments, jejíž majitelkou byla jeho žena Hana. Část peněz získala i společnost Dark Side z Dolních Břežan, kde byl Michalik starostou. Celá kauza nakonec vedla k tomu, že se Michalik v listopadu 2021 vzdal kandidatury na post ministra průmyslu v budoucí vládě Petra Fialy a místo něj v kabinetu usedl dnešní český eurokomisař Jozef Síkela.

12. června 2022 Věslav Michalik během výletu na Vlčí horu náhle zemřel. Petr Hlubuček vyslovil spekulaci, že byl zavražděn.

Zdroje:

https://www.infakta.cz/rozhovor-s-petrem-hlubuckem-ke-kauze-dozimetr-cast-1-uvod.html

