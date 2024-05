Ruské ministerstvo zahraničí varovalo Západ, že si zahrává s ohněm, když dovoluje Ukrajině použít západní rakety a zbraně k úderu na Rusko. Moskva takovou akci nenechá bez odezvy. „V zájmu uspokojení svých geopolitických představ se západní země blíží do fáze, kdy bude velmi obtížné kontrolovat dění a zabránit dramatické krizi,“ řekl ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov.

Ministerstvo zahraničí Ruské federace v prohlášení uvedlo, že za nedávnou sérií útoků vidí ruku Spojených států a Velké Británie, a obvinilo Washington a Londýn z eskalace konfliktu tím, že povolily Ukrajině použít proti ruským cílům rakety dlouhého doletu a těžké zbraně, které dodaly.

„Znovu bychom chtěli jednoznačně varovat Washington, Londýn, Brusel a další západní hlavní města, jakož i Kyjev, který je pod jejich kontrolou, že si zahrávají s ohněm. Rusko nenechá takové zásahy do svého území bez odpovědi,“ cituje deník The Guardian.

„Varujeme, že si zahrávají s ohněm. Již dlouho jsou ve stavu nepřímé války s Ruskou federací,“ řekl i ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov agentuře TASS s odkazem na Spojené státy americké. „Nějak si neuvědomují, že v zájmu uspokojení svých geopolitických představ se blíží do fáze, kdy bude velmi obtížné kontrolovat dění a zabránit dramatické krizi.“

Britský ministr zahraničí David Cameron na začátku května při své cestě do Kyjeva přislíbil Ukrajině roční vojenskou pomoc ve výši tří miliard liber „tak dlouho, jak bude třeba“ a dodal, že Londýn nemá námitky proti použití zbraní uvnitř Ruska. „Budeme dávat tři miliardy liber každý rok tak dlouho, jak bude třeba. Právě jsme opravdu vyprázdnili vše, co jsme mohli, pokud jde o poskytování vybavení,“ řekl v rozhovoru pro agenturu Reuters na návštěvě v Kyjevě a dodal, že tento balíček pomoci je dosud největší ze strany Spojeného království.

Cameron prohlásil, že Ukrajina má právo použít zbraně poskytnuté Londýnem k úderům na cíle v Rusku. „Ukrajina toto právo má. Stejně jako Rusko zasahuje uvnitř Ukrajiny, můžete docela dobře pochopit, proč Ukrajina cítí potřebu se bránit,“ uvedl britský ministr zahraničí.

Do Kyjeva v květnu dorazil i americký ministr zahraničních věcí Anthony Blinken. V úterý přijel vlakem do hlavního města Ukrajiny na neohlášenou návštěvu poté, co Biden podepsal balíček pomoci ve výši 60,8 miliardy dolarů, který Kongres schválil před několika týdny. „Putin stupňuje další ofenzivu proti Ukrajině v Charkově a na celém východě, kam posílá vlnu za vlnou ruských vojáků, íránských bezpilotních letounů, severokorejského dělostřelectva a tanků, raket a stíhaček vyrobených ze strojů a součástek dodaných Čínou,“ řekl Blinken.

„Přijel jsem však na Ukrajinu s poselstvím: Nejste sami,“ pokračoval ministr. „Spojené státy stojí na vaší straně od prvního dne. Jsme s vámi i dnes.“

Rjabkov prohlásil, že Washington si zřejmě neuvědomuje vážná rizika spojená s jeho chováním. „Tato rétorika, toto bubnování, toto neustálé vábení svých spojenců, aby Ukrajině ještě více pomohli, aby rozšířili svou podporu, svědčí o jediném: lidé žijí, jak sami říkají, ‚v krabici‘,“ řekl.

Západ podle ruského náměstka zaujal vůči Rusku postoj strategické nejistoty a nejednoznačnosti a snaží se Moskvě ztížit předvídání toho, jak bude NATO reagovat v různých situacích, včetně jaderných zbraní.

„Rusko odloží téma ,červených linií' stranou a bude Západu odpovídat zrcadlově,“ řekl Rjabkov a dodal, že ruská diplomacie se Západem je nyní v režimu krizového řízení a zaměřuje se na snahu zajistit, aby se napětí nerozšířilo do rozsáhlého konfliktu.

