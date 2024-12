29. prosince konec. Ale gruzínská prezidentka nechce uznat volby. Mluví se o mřížích

V parlamentních volbách v Gruzii v roce 2024 zvítězila vládnoucí strana Gruzínský sen s více než 53 % hlasů. Hlavní opoziční koalice získala dohromady přibližně 37,79 % všech hlasů. Navzdory vítězství vládnoucí strany byly výsledky voleb opozicí zpochybněny a vedly ke značnému politickému napětí a k obvinění vlády z autoritářských taktik.

Odstupující gruzínská prezidentka Salomé Zurabišviliová dokonce tvrdí, že volby byly zmanipulovány ruským vměšováním. Obvinila Rusko z používání sofistikovaných metod manipulace voleb, včetně kupování hlasů a falšování hlasovacích lístků. Strana Gruzínský sen dle jejího názoru měla získat jen 30 až 35 % hlasů na rozdíl od oficiálně hlášených 53 %.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov obvinění z vměšování do gruzínských voleb odmítl. „Taková obvinění rozhodně odmítáme. Pro mnoho zemí se to stalo standardem a při sebemenší věci okamžitě obviňují Rusko z vměšování. Ne, to není pravda, k žádnému vměšování nedošlo a obvinění jsou naprosto nepodložená,“ citoval Peskova server Euronews. Zurabišviliová proto vyzvala země Evropské unie, aby změnily svůj přístup ke gruzínské vládě, protože podle ní Rusko v Gruzii provádí „novou formu invaze“.

Poslanci Evropského parlamentu z frakce EPP pak v polovině prosince během své mise v Gruzii vyzvali k sankcím proti současné gruzínské vládě a vyjádřili podporu prezidentce Salome Zourabichviliové a gruzínské občanské společnosti, která bojuje za evropskou budoucnost země. Delegace navrhla, aby ministři zahraničí EU bez váhání uvalili sankce na úředníky a politické představitele včetně premiéra Irakliho Kobachidzeho, odpovědné za demokratický ústup a zneužívání státních institucí. Proti případným sankcím ze strany EU proti Gruzii, které navrhla vysoká představitelka Kaja Kallasová během zasedání ministrů zahraničních věcí v Bruselu, se vyslovili slovenský premiér Robert Fico a maďarský premiér Viktor Orbán.

V prosinci pak gruzínští zákonodárci zvolili nového prezidenta. Má jím být Michail Kavelašvili, který je znám svými proruskými a protizápadními postoji. Úřadu by se měl ujmout 29. prosince.

Prezidentka Zurabišviliová i proto odmítla odstoupit v den inaugurace nově zvoleného prezidenta a sdělila, že ona zůstane v úřadu až do nových voleb. „Můj mandát pokračuje, protože ústava říká, že končí, když je prezident inaugurován. Ale ten prezident musí být zvolen (volebním) kolegiem, parlamentem, což samo o sobě musí být legitimní, což není tento případ. Takže budu pokračovat až do příštích voleb,“ řekla.

Gruzínský premiér Irakli Kobachidze v neděli 22. prosince nicméně prohlásil, že prezidentka Salome Zurabišviliová by měla opustit úřad do 29. prosince. „Prezidentka Zurabišviliová bude muset 29. prosince opustit svůj úřad,“ řekl premiér. Hypotetickou situaci, kdy by prezidentka zůstala v prezidentské rezidenci proti vůli voličů vyjádřené ve volebních výsledcích, přirovnal k potenciálnímu trestnému činu.

„Uvidíme, kde bude pokračovat ve svém životě – za mřížemi, nebo mimo ně. Věřím, že má dost rozumu na to, aby se vyhnula porušování trestního zákoníku,“ varoval Kobachidze Zurabišviliovou, informovala veřejnoprávní televize 1TV. „Nikdo si možná nepřeje uvěznit 72letou ženu, ale takovým krokem by obětovala všechny, kteří ji v tomto scénáři podporují,“ dodal premiér Kobachidze.

Premiér také zpochybnil možnost významných politických změn, vzhledem k tomu, že do konce funkčního období Zurabišvilivé zbývá méně než týden a „prezidentka nemůže nic dělat“.

„Někteří evropští politici a úředníci skutečně říkají, že do 29. prosince se může stát mnohé, ale ujišťuji vás, že se nic moc nestane. V Gruzii nezvítězí ani ‚hluboký stát‘, ani radikální opozice,“ řekl premiér s očekáváním pokračování stávajícího politického kurzu.

