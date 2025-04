A už to bude jen a jen horší. Co prý uniklo Zelenskému

Spojené státy jsou připraveny ukončit své mírové úsilí v rusko-ukrajinském konfliktu, pokud nedojde k rychlému pokroku. Uvedli to v pátek americký prezident Donald Trump a ministr zahraničí Marco Rubio. „Chceme to vyřešit rychle,“ řekl Trump novinářům v Bílém domě. „Pokud ale jedna ze stran bude dělat problémy, prostě řekneme: ‚Jste blázni, hrozní lidé, a my od toho odejdeme.‘ Doufám, že k tomu nedojde.“

Rubio, který jednal v Paříži s evropskými a ukrajinskými představiteli, zdůraznil, že čas se krátí. „Nebudeme v tom pokračovat týdny a měsíce. Musíme velmi rychle, řádově v řádu dnů, zjistit, zda je dohoda v příštích týdnech možná,“ prohlásil. Pokud ne, podle něj Trump pravděpodobně řekne: „Tak jsme hotovi.“

Trump odmítl stanovit konkrétní termín, ale potvrdil, že jeho administrativa chce válku ukončit. Na otázku, zda ruský prezident Vladimir Putin záměrně oddaluje jednání, odpověděl: „Doufám, že ne,“ informovala o jeho slovech agentura Reuters.

Napětí mezi Washingtonem a Kyjevem ještě přiostřilo prohlášení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v rozhovoru pro The Wall Street Journal uvedl, že Ukrajina nikdy neuzná ruskou okupaci Krymu. Trump na to ostře reagoval na své sociální síti Truth Social: „Toto prohlášení je velmi škodlivé pro mírová jednání. Krym byl ztracen před lety za Obamy a není co řešit.“

Podle Trumpa Zelenského slova jen prodlužují válku. „Může mít mír, nebo může bojovat další tři roky a přijít o celou zemi,“ napsal americký prezident. Zdůraznil také, že Zelenskyj „nemá žádné karty“ a jeho pozice je zoufalá.

Pravděpodobně budoucí německý kancléř Friedrich Merz mezitím na platformě X varoval před naivitou vůči Putinovi. „Všichni, kdo v Německu naivně vyzývají Putina, aby usedl k jednacímu stolu, by se měli podívat na Sumy. Takto Putin zachází s těmi, kdo s ním chtějí mluvit o příměří. Je to válečný zločin,“ napsal.

„Alle, die Putin in Deutschland naiv auffordern, an den Konferenztisch zu kommen, sollten nach Sumy schauen. So geht Putin mit denen um, die mit ihm über einen Waffenstillstand sprechen wollen. Das ist ein schweres Kriegsverbrechen."

Komentář k celé situaci přináší ekonom a analytik Pavel Šik, podle kterého byla nedávná jednání v Londýně „totálním debaklem“. Šik upozorňuje, že Trumpova administrativa již delší dobu varuje před možným stažením z vyjednávání, pokud Ukrajina a Rusko neprojeví ochotu k dohodě. „Rubio i Witkoff nakonec do Londýna nejeli, považovali to za ztrátu času,“ píše Šik.

Podle něj česká média často nepochopila nebo záměrně překroutila Trumpova slova. „Základní věta v Trumpově příspěvku je ta první – kritika Zelenského za to, že veřejně prohlašuje, že Krym je nediskutovatelný,“ vysvětluje Šik. „Zelenskyj není státník, je to herec, a jako takový má neustálou potřebu něco prohlašovat. Opravdový státník by v tichosti jednal o lepších podmínkách.“

Šik zdůrazňuje, že zatímco Rusko i USA drží detaily jednání v tajnosti, Zelenskyj svými veřejnými výroky situaci jen zhoršuje. „Trump mu vmetl do tváře, že je mužem bez karet, který se nemá čím chlubit. A má pravdu – Ukrajina válku prohrála,“ říká Šik.

Podle něj je Putin ochoten zastavit válku v současných pozicích, i když nedosáhne všech cílů. „Jeho hlavní podmínka – že Ukrajina nevstoupí do NATO – je už de facto splněna. Navíc se mu podařilo vrátit Rusko mezi velmoci a získat uznání od USA,“ vysvětluje Šik.

Naopak Zelenského taktika podle Šika jen zvyšuje riziko, že USA jednání opustí. „Pokud se Spojené státy stáhnou, další návrhy na ukončení války budou pro Ukrajinu jen horší,“ varuje.

V pátek má americký vyjednavač Witkoff znovu jednat s Putinem. Zelenskyj se chce setkat s Trumpem v sobotu na pohřbu papeže, ale podle analytiků je to málo pravděpodobné. „Včerejší jednání zkrachovalo kvůli Zelenského potřebě neustále něco troubit do světa. A bude to jeho odpovědnost, pokud USA odejdou,“ uzavírá Šik.

