Ale, ale. Trafika na Ukrajině? Dělal pro Trumpa, škodil mu, teď bude „nezávislý ředitel“

podle svého bývalého obchodního partnera Devona Archera seděl především „pro parádu", tedy aby se firma mohla chlubit, že má vztahy s Bidenovými. Hunter Biden podle Devona Archera firmě „otevíral dveře ve Washingtonu".

Politicky zkušeného muže si nyní opatřila také firma Veon. Jedná se o nizozemskou firmu zaměřenou na digitální komunikaci, podle počtu zákazníků jde o třináctého největšího mobilního operátora na světě. Původně se ovšem jmenovala VimpelCom a byla založena v Moskvě. Funguje celkem na šesti trzích. V Bangladéši, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Pákistánu a Uzbekistánu. A také na Ukrajině, kde jí patří dceřiná společnost Kyivstar.

Do ní právě zamíří Michael R. Pompeo, známý spíše jako Mike Pompeo, který byl za Donalda Trumpa ministrem zahraničí. Bude „nevýkonným nezávislým ředitelem“. Jak firma uvádí, Pompeo do ní míří jako partner firmy Impact Investments, nově založené americké poradenské a finančnické firmy, která se snaží vybudovat dlouhodobá partnerství se světově významnými firmami v různých odvětvích. Kromě Pompea také současný generální ředitel VEONu bude předsedou správní rady Kyivstaru.

„Společnost VEON se jasně rozhodla sloužit Ukrajině prostřednictvím své dceřiné společnosti Kyivstar, jejíž hrdinové udržovali Ukrajinu a Ukrajince ve spojení i v nejtemnějších dnech války a která nadále slouží Ukrajině udržováním 94% dostupnosti mobilní sítě,“ řekl Kaan Terzioglu, generální ředitel skupiny VEON a předseda představenstva společnosti Kyivstar.

„Jsem potěšen, že mohu přivítat ministra Pompea v představenstvu této vynikající společnosti, ke které se připojuje se silnou podporou různých zainteresovaných stran z USA. Těšíme se na znalosti a zkušenosti, kterými ministr Pompeo přispěje společnosti Kyivstar jako aktivní a nezávislý člen představenstva společnosti Kyivstar,“ doplnil.

„S hrdostí se připojuji k mimořádným službám společností VEON a Kyivstar, které poskytují lidem na Ukrajině základní konektivitu a digitální služby v oblasti zdravotnictví, vzdělávání, rozvoje podnikání a zábavy. Tleskám také mateřské společnosti Kyivstar VEON za její vůdčí roli v investicích na Ukrajině s vlastním dlouhodobým závazkem a iniciativou ‚Invest in Ukraine NOW!‘,“ řekl sám Mike Pompeo. A dodal: „Právě díky soukromému podnikání a investicím si Ukrajina zajistí svou ekonomickou budoucnost a úspěch a já se těším, že budu moci přispět k tomuto chvályhodnému úsilí.“

Co je Pompeo zač, to popisoval v jednom díle svého pořadu americký moderátor Tucker Carlson, když mluvil o stálém obsazení Washingtonu. O politicích, kteří se přidali k Trumpovi a podlézali mu. „Vlichotili se, protože věděli, že je náchylný k lichotkám, což Trump je. A udělali to proto, aby jeho vládu podkopali zevnitř. Bylo jich několik a poznali jste je na první pohled,“ pravil. A že ti, kteří Trumpovi nejvíc lichotili, ho také nejvíce nenáviděli a nejvíc s jeho názory nesouhlasili.

Dotyční prý nad Trumpem skoro slintali, jako by byl jejich monarcha nebo pánbůh. „Bylo to jako na tureckém dvoře. Bylo to špinavé, dekadentní a falešné. Mike Pence, Nikki Haleyová, Mike Pompeo, Lindsey Graham v Kongresu. Všichni Trumpa označovali za vizionářského génia, než přišel o moc. A pak vytáhli své vlastní zájmy, což byly neokonzervativní válečné zájmy, a sesypali se na něho všichni,“ poznamenal Carlson.

U Pompea připomenul, že sloužil jako ředitel CIA a jako ministr zahraničí. A slíbil vykonávat, co si Trump přeje, protože tak demokracie funguje. „Ale Pompeo to nedělal, ani se nesnažil. Naopak, podkopával Trumpovu snahu jednat mírově a vyhýbat se intervencím. Při každé příležitosti. Každou minutu strávil tím, že vyvolával válku v jedné cizí zemi nebo v jiné. Írán, Sýrie, Rusko, Severní Korea, seznam jde dál. Ale místo toho, aby řekl Trumpovi, že s jeho nápady nesouhlasí, jak by to udělal správný muž, Pompeo se vlichocoval Trumpovi, kterého nesnášel, tím nejslizštějším a nejpřehnaněnjším způsobem, jaký si je možno představit,“ prohlásil o něm.

Dodal, že to věděli všichni, kdo tehdy v Bílém domě sloužili. „Kdo je ministr, který s největší pravděpodobností řekne Trumpovi každý den, že vypadá dobře, že je plný energie, mocný? Mike Pompeo, na tom by byla shoda,“ odpověděl si Carlson sám na otázku. A že ti, kdo byli svědky Pompeova podkuřování, to nikdy nezapomenou, jak to bylo odporné. „Kdo si váží sám sebe, ten by něco takového nemohl dělat. Ale Mike Pompeo to dělal snadno a bez námahy, s nadšením a pílí.“

Ep. 3 America's principles are at stake pic.twitter.com/eJNSUVvvqY — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) June 13, 2023

