Ani vojáka na Ukrajinu, slibuje Trump. Ať si to vyřídí Evropa

V nedávném rozhovoru pro The All In Podcast bývalý prezident a kandidát na prezidenta do listopadových voleb 2024 Donald Trump garantoval, že pokud by se stal příštím prezidentem Spojených států amerických, neposlal by na Ukrajinu bojovat jediného vojáka. „Zaručuji, že bych to neudělal. Pro Francii je to jiné – jsou víceméně sousedé. My však mezi máme sebou oceán. V případě Německa je to také jiné, i když Německo se zapojuje mnohem méně, než by mělo,“ říká Trump s tím, že už tak je neférové, že Amerika na válku na Ukrajině přispívá mnohem více než evropské země dohromady, když pro Evropu je to dle jeho slov „mnohem důležitější než pro nás“.

Trump v podcastu zdůrazňuje, že pokud by byl stále prezidentem on, válka na Ukrajině by nikdy nezačala. Za jeden z důvodů, proč byl ruský prezident Vladimir Putin schopen napadnout Ukrajinu, označuje vysoké ceny ropy. „Ceny ropy šly prudce nahoru a on měl najednou peníze na vedení války. Kdyby cena ropy byla na mnohem nižší úrovni, nemohl by si válku dovolit,“ uvádí Trump jako jeden z důvodů, proč podle jeho názoru vypukla válka na Ukrajině.

Dalším důvodem, který dle Trumpa významně přispěl k vyvolání války, byly diskuse o rozšíření Severoatlantické aliance. Podle Trumpa diskuse o vstupu Ukrajiny do NATO skutečně vedly k začátku války, a domnívá se, že bez těchto diskusí by válka možná ani nezačala. Kritizuje proto současného prezidenta USA Joea Bidena za to, že veřejně podporoval vstup Ukrajiny do NATO, což Trump považuje za provokativní.

„Dvacet let jsem slýchal, že pokud Ukrajina vstoupí do NATO, bude to pro Rusko skutečný problém. To jsem slyšel dlouho. A myslím, že to je skutečně důvod, proč ta válka začala. Nejsem si jistý, že by tato válka začala. Biden říkal samé špatné věci. A jednou z těch špatných věcí bylo, že říkal: ‚Ne, Ukrajina půjde do NATO.‘ To je špatně,“ říká bývalý prezident a připomíná, že tento postoj byl problematický ještě před Putinovou érou a že se vždy chápalo, že rozšíření NATO o Ukrajinu je pro Rusko nepřijatelné.

Trump dodává, že se nyní rutinně mluví o vstupu Ukrajiny do NATO, což podle něj ještě více zvyšuje napětí a provokuje Rusko. Kromě toho zmínil, že slyšel, že Francie chce aktivně bojovat v konfliktu. Pokud by tato situace nastala, naznačil Trump, že by v tom byla sama. „Slyšel jsem, že rutinně teď mluví o vstupu Ukrajiny do NATO, a teď slyším, že Francie chce jít bojovat. Tak to jim přeji hodně štěstí,“ popřál ironicky Trump Francii.

Celý rozhovor s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem ke zhlédnutí zde:

E184: in conversation with @realDonaldTrump, live on @X



(0:00) bestie intros: big house talk!



(1:37) economy: regulation, taxes, tariffs, taming inflation, de-dollarization



(12:02) federal debt: growth, spend control, where to cut, role of energy, nuclear



(20:22) foreign… pic.twitter.com/Z7JF7FRQYU — The All-In Podcast (@theallinpod) June 20, 2024