Antikampaň, nebo snaha zneplatnit volby? Rušno nad slovy Rakušana

04.10.2025 16:02 | Monitoring

Volební místnosti už jsou mnoho desítek minut uzavřeny a přicházejí sečtené první výsledky hlasů. Starostové a nezávislí se pohybují okolo 10 procent hlasů. Sami Starostové si již v průběhu samotných voleb postěžovali, že jsou terčem špinavé antikampaně.

Foto: X/STAN
Popisek: Vít Rakušan na zahájení ostré kampaně STAN, 28.8. 2025

Volby roku 2025. Je dohlasováno, volební komise v tuto chvíli sčítají hlasy a toto sčítání mimo jiné ukazuje, že hnutí STAN se pohybuje okolo 10 procent hlasů. Ve volební kampani se přitom Vít Rakušan, stávající ministr vnitra, hlásil o post premiéra.

Proč se Starostům nepodařilo uspět výrazně víc?

Jednou z odpovědí může být i antikampaň, která podle členů hnutí STAN probíhala ještě v průběhu voleb.

„Čelíme masivní antikampani placené ze zahraničí!!!“ oznámili ještě v průběhu volebních dní členové STAN s tím, že kampaň, u níž je zastřen její zdroj, se objevila na několika serverech.

„Jedná se o placené a neoznačené reklamní bannery šířené prostřednictvím zahraniční reklamní platformy, tedy bez možnosti rychlé identifikace zdroje. Zároveň jde o typ reklamy, který uživatelé nemají možnost ručně a aktivně nahlásit. Bannery porušují volební zákon,“ uvedli Starostové.

Okamžitě také požádali o stažení daných reklam.

„Strach z demokratické stojedničky musí být tak obrovský, že se někdo rozhodl během voleb platit tuto antikampaň na zpravodajských webech,“ byli na poplach Starostové.

 Jeden z lídrů Motoristů sobě Boris Šťastný na to konto položil Starostům otázku.

„Jak ta kampaň vypadá? Fakt mne to zajímá. Nedalo by se to nějak zveřejnit?“ chtěl vědět.

Reakce uživatelů sociální sítě X na stížnosti STAN se liší. Někteří uživatelé jsou skeptičtí k tvrzením o manipulaci, například @AdaM72805812 zpochybňuje, zda by opozice investovala do takové kampaně, když má „dobré výhledy“.

Jiní, jako @bozena_zena, označují stížnosti za zoufalý pokus.

V kontrastu s tím @JanaKlopfstock obdivuje účinnost antikampaně a @AloisieTrpkošová dokonce doporučuje Starostům podat trestní oznámení, což STAN také zvažují, jak uvedli na svém webu.

V diskuzi se však objevují i reakce, které se zaměřují na možnost zpochybnění výsledků voleb. @Adler, parodický účet, naznačuje, že jde o přípravy na „reset voleb pro případ výsledku, který by se vám a vašim soudruhům ze SPOLU a Pirátů nelíbil“.

Další uživatelé, jako @Matyas????, poukazují na podobné praktiky v jiných zemích a spekulují o snaze o zneplatnění voleb.

Psali jsme:

Hrůza z vysoké účasti. Už nenahrává Fialovi
„Přemluv dědu“ nefunguje. Novinář vyjel do Krnova. Co zažil, šokuje pražskou bublinu
„Nikdo nic neudělal.“ Nefunkční občanky u voleb: Praskl průšvih vlády
Ožralý předseda, ale i sebevražda. Jak proběhly volby

 

autor: Miloš Polák

