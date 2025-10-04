Antikampaň, nebo snaha zneplatnit volby? Rušno nad slovy Rakušana

Jdete k volbám?
Proč se Starostům nepodařilo uspět výrazně víc?
Jednou z odpovědí může být i antikampaň, která podle členů hnutí STAN probíhala ještě v průběhu voleb.
„Čelíme masivní antikampani placené ze zahraničí!!!“ oznámili ještě v průběhu volebních dní členové STAN s tím, že kampaň, u níž je zastřen její zdroj, se objevila na několika serverech.
„Jedná se o placené a neoznačené reklamní bannery šířené prostřednictvím zahraniční reklamní platformy, tedy bez možnosti rychlé identifikace zdroje. Zároveň jde o typ reklamy, který uživatelé nemají možnost ručně a aktivně nahlásit. Bannery porušují volební zákon,“ uvedli Starostové.
„Strach z demokratické stojedničky musí být tak obrovský, že se někdo rozhodl během voleb platit tuto antikampaň na zpravodajských webech,“ byli na poplach Starostové.
Jeden z lídrů Motoristů sobě Boris Šťastný na to konto položil Starostům otázku.
„Jak ta kampaň vypadá? Fakt mne to zajímá. Nedalo by se to nějak zveřejnit?“ chtěl vědět.
!?Čelíme masivní antikampani placené ze zahraničí!?— Starostové a nezávislí (@starostove_cz) October 3, 2025
Hnutí Starostové dnes odpoledne zaznamenalo spuštění masivní antikampaně, která se objevila na několika největších zpravodajských webech. Ozývá se nám velké množství lidí, kteří na tuto reklamu narazili a upozorňují nás na ni.…
Reakce uživatelů sociální sítě X na stížnosti STAN se liší. Někteří uživatelé jsou skeptičtí k tvrzením o manipulaci, například @AdaM72805812 zpochybňuje, zda by opozice investovala do takové kampaně, když má „dobré výhledy“.
Zní, jak kdybyste si to zaplatili sami. Pochybuji, že by to udělal nekdo z opozice, když mají tak velmi dobré výhledy. Zvláštní— AdaM (@AdaM72805812) October 3, 2025
Jiní, jako @bozena_zena, označují stížnosti za zoufalý pokus.
Nebuďte za kašpary, tohle je fakt tonoucí se stébla chytá.— Boženka ???? (@bozena_zena) October 3, 2025
V kontrastu s tím @JanaKlopfstock obdivuje účinnost antikampaně a @AloisieTrpkošová dokonce doporučuje Starostům podat trestní oznámení, což STAN také zvažují, jak uvedli na svém webu.
Asi to děláte nebezpečně dobře. Beru to pro vás jako vyznamenání.— Jana Klopfštocková ?? (@JanaKlopfstock) October 3, 2025
V diskuzi se však objevují i reakce, které se zaměřují na možnost zpochybnění výsledků voleb. @Adler, parodický účet, naznačuje, že jde o přípravy na „reset voleb pro případ výsledku, který by se vám a vašim soudruhům ze SPOLU a Pirátů nelíbil“.
ahhhh Takže už začínají přípravy na reset voleb pro případ výsledku, který by se vám a vašim soudruhům ze SPOLU a Pirátů nelíbil? ??— Adler ???? (@AAdlerrrrrrrr) October 3, 2025
Další uživatelé, jako @Matyas????, poukazují na podobné praktiky v jiných zemích a spekulují o snaze o zneplatnění voleb.
No jo kluci, nějak se do té sněmovny dostat musíte... A v Rumunsku to fungovalo, tak proč to nezkusit i u nás? Už jenom pár hodin :3— Matyas???? (@am_idiotic) October 3, 2025
autor: Miloš Polák