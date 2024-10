Armáda získá novou posilu. Na transportních letounech bude spolupracovat i český letecký průmysl

Moderní letouny s širokými možnostmi nasazení

Embraer C-390 Millennium je víceúčelový střední transportní letoun, který je schopen přepravovat jak materiál, tak lidi na velké vzdálenosti, a to i v náročných podmínkách. Česká armáda momentálně nedisponuje stroji této kategorie, což se ukázalo jako výrazný problém například při evakuacích českých občanů a diplomatů z Afghánistánu v roce 2021 nebo při krizových situacích v Súdánu. Nové letouny přinesou nejen lepší možnosti přepravy, ale také podporu integrovaného záchranného systému při zvládání mimořádných událostí, jako jsou rozsáhlé lesní požáry.

„Posílit schopnost přepravit na delší vzdálenosti těžší a objemnější náklady nebo zajistit převoz lidí z krizových oblastí potřebuje Armáda ČR dlouhodobě. Naplno nám to ukázaly třeba evakuace z Afghánistánu nebo Súdánu,“ zdůraznila ministryně obrany Jana Černochová. „Jsem proto ráda, že první stroj dostaneme už příští rok,“ dodala.

Letouny C-390 Millennium mohou provádět komplexní operace, včetně transportu těžké bojové techniky, což je důležité pro rychlé nasazení vojenských jednotek i vybavení do krizových oblastí. Letouny jsou také vybaveny systémem vzdušného hašení, který umožní zásahy při lesních požárech, a mohou být přizpůsobeny pro letecké tankování, což zásadně zvýší jejich operační dosah. Kromě toho budou mít letouny k dispozici modul pro transport pacientů, včetně možnosti umístění lehátek pro zraněné, kteří potřebují intenzivní lékařskou péči.

Součástí zakázky je rovněž pořízení pozemního vybavení, školení personálu a počáteční dodávky náhradních dílů, které zajistí dlouhodobou provozuschopnost letounů. „Jsem přesvědčena, že se podařilo dojednat maximálně výhodné podmínky. Cena za samotná letadla je srovnatelná nebo dokonce lepší než u ostatních zemí, které často objednávaly větší počty strojů,“ uvedla Černochová.

Významné zapojení českého leteckého průmyslu

Klíčovou součástí celé zakázky je zapojení českého obranného a leteckého průmyslu, zejména tradičního výrobce letadel AERO Vodochody. Společnost, která má dlouholetou historii a zkušenosti s vývojem a výrobou vojenských i civilních letounů, navázala na své dosavadní partnerství s brazilským výrobcem Embraer a podepsala dodatek smlouvy, který rozšiřuje jejich průmyslovou spolupráci na programu C-390 Millennium.

Viktor Sotona, předseda představenstva a prezident AERO Vodochody, ocenil význam této spolupráce: „Úspěšná spolupráce mezi Aero a Embraerem, kterou jsme zahájili již v roce 2011, se neustále prohlubuje. Jsme exkluzivním dodavatelem částí pro letoun C-390 Millennium, podílíme se jak na jejich výrobě, tak i vývoji. Jsme hlavním partnerem Embraeru v Česku a jedním z nejvýznamnějších v celé střední Evropě. Tento strategický projekt má pozitivní dopad na udržitelný rozvoj celého českého leteckého průmyslu.“

Dodatek smlouvy, který Aero Vodochody a Embraer uzavřeli, potvrzuje navýšení výroby dílů pro letoun C-390 v České republice, a to ze čtyř sad v roce 2024 na osm sad v roce 2025, s dalším růstem produkce až na dvanáct sad ročně. Tento krok odráží rostoucí globální poptávku po letounech C-390, kdy se nové zakázky očekávají nejen od Jižní Koreje, Rakouska a Nizozemska, ale také od České republiky.

„Rozšíření naší spolupráce s Embraerem je výsledkem společného úsilí o stabilní dodávky, větší zapojení českých firem do programu a rychlé zvýšení výrobní kapacity, abychom mohli reagovat na rostoucí zájem o letoun C-390. Chtěl bych poděkovat Ministerstvu obrany České republiky a společnosti Embraer za jejich spolupráci a podporu,“ doplnil Filip Kulštrunk, výkonný viceprezident AERO Vodochody.

Tato spolupráce přinese významné ekonomické přínosy pro českou ekonomiku. Roční hodnota dodávek AERO Vodochody do programu C-390 se očekává přesahující 700 milionů korun, s dalším růstem v příštích letech. Program rovněž podpoří zaměstnanost a inovace v českém leteckém průmyslu. Spolupráce s Embraerem zahrnuje nejen výrobu zadní části trupu letounu, ale také dveře pro výsadkáře a posádku, nákladovou rampu, poklopy a náběžné hrany.

Strategický projekt pro Českou republiku

Nákup transportních letounů C-390 Millennium českým ministerstvem obrany je klíčový nejen pro posílení vojenských kapacit, ale i pro udržení strategické výrobní kapacity v AERO Vodochody. Pokud by k akvizici nedošlo, hrozilo by, že by Embraer přesunul výrobu do jiné země, což by mělo negativní dopad na zaměstnanost a rozvoj českého leteckého průmyslu.

Tento projekt rovněž přináší dlouhodobé investice do technologií a inovací, které umožní českým firmám nabídnout své schopnosti i dalším zákazníkům v oblasti vojenského a civilního letectví. AERO Vodochody je v současnosti lídrem na trhu s proudovými cvičnými letouny, a program C-390 představuje další krok k posílení jeho pozice na globálním trhu.

Z pohledu České republiky jde o projekt, který propojuje obrannou politiku s průmyslovým rozvojem a posiluje pozici země nejen v rámci NATO, ale i v celosvětovém leteckém průmyslu. Letouny C-390 Millennium se tak stanou nejen nástrojem pro vojenské operace, ale i symbolem úspěšné spolupráce mezi vládou, průmyslem a mezinárodními partnery.

