Atentát na Trumpa na Google.com. Ale kdo chce vědět víc, musí vyhledávat ručně

Když se v internetovém vyhledávači snažíte něco zjistit, většina z nich se vám hledání snaží usnadnit odhadem toho, co zrovna hledáte. Tato služba však v USA vyvolala pohoršení. A to ne kvůli tomu, co nabízí, ale co právě nenabízí.

Kdo se ve vyhledávači Google chce dozvědět o pokusu o atentát na Donalda Trumpa, musí jeho jméno vypsat celé. Pokud do vyhledávače zadá jen slova „assasination attempt“, tedy „pokus o atentát“, doplní Google pouze jména Ronalda Reagana, Hitlera, Fidela Castra, Lenina nebo dalších. Ale jméno Donalda Trumpa nenabídne, což naše redakce a mnozí další experimentálně ověřili.

Výsledek vyhledávání na google.com, 29.7.2024

Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 90% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 13732 lidí

Dodejme, že stejně jako u Googlu funguje vyhledávání konkurenčního vyhledávače Bing, který taktéž jméno Donalda Trumpa nenabídne, pokud člověk hledá pokusy o atentát.

Výsledek vyhledávání na bing.com, 29.7.2024

Nicméně, je zde jeden podstatný rozdíl. Pokud uživatel na Googlu zadá slova „attempted assasination of“ (nezdařený atentát na/pokus o atentát na), první jméno, které na něj vyskočí, je slovenský premiér Robert Fico, na kterého byl atentát spáchán o dva měsíce dříve než na Trumpa. Což by napovídalo, že jména státníků mají jinou váhu.

Výsledek vyhledávání na google.com, 29.7.2024

Českému vyhledávání pak vévodí atentát na říšského protektora Heydricha. Dále automatické doplnění nabízí jak atentát na Roberta Fica, tak na Petra Pellegriniho.

Výsledek vyhledávání na google.cz, 29.7.2024