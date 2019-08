Babiš? Ratlík, shodil premiéra šéf KDU-ČSL Výborný

Šéf lidovců Marek Výborný se obul do premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle jeho slov je slabým předsedou vlády a před silnějším prezidentem Milošem Zemanem se roztřásl jako ratlík. Uvedl to alespoň v rozhovoru pro Forum24.cz.

„Situace musí být pro veřejnost naprosto nesrozumitelná. Tak banální věc, jako je výměna jednoho ministra, se vleče takhle dlouho. A nejenom, že se ohýbala, ale porušovala Ústava. Výměna ministra je v zásadě standardní věc, která je na rozhodnutí premiéra a případně se odvíjí od koaliční smlouvy, což je ale až druhotná věc, protože to není žádná právní otázka. My tady máme Ústavu a ta hovoří jasně o tom, jaká práva a jaké povinnosti mají všichni aktéři. Kdyby podle toho všichni konali, mohli jsme si to divadlo odpustit,“ poznamenal úvodem k výměně ministra kultury Výborný.

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte činnost současné vlády Andreje Babiše? 1 23% 2 60% 3 4% 4 4% 5 9% hlasovalo: 865 lidí

Prezident republiky si podle jeho slov chtěl upevnit své pozice, a to i mimo hřiště, které mu je Ústavou vymezeno. Vzhledem ke slabosti Andreje Babiše se mu to bohužel podařilo. A proč bohužel? Protože se posouváme k poloprezidentskému nebo prezidentskému systému. To je špatně nejen pro současnost, ale i do budoucna,“ dodal Výborný. Ukázalo se tak, že Babiš je slabým premiérem.

Původní text ZDE

„I přes veškerý marasmus je potřeba zdůraznit to, že máme naději. Jsou tu strany, které jasně deklarují, že Ústava platí pro všechny. Berme to tak, že tato situace je dlouhodobě neudržitelná. My uděláme všechno pro to, abychom ukázali, že republiku dokážeme spravovat lépe,“ dodal Výborný.

Závěrem se také vyjádřil k účasti ČSSD ve vládě, kdy podle jeho slov sociální demokracie nikdy neměla do Babišova kabinetu vstupovat. „Současná vláda má mnoho řečí, ale, jak se říká, skutek utek. Je to vidět na jednoduchém příkladu, kterým jsou programy jednání vlády. Babiš naprosto rezignoval na reformy, které tato země potřebuje. Ministerstva musí fungovat. Vidím jen stagnaci a přešlapování na místě. Nestaví se dálnice, neinvestuje se, ač stále máme ekonomický růst. Příští vládní garnitura toho bude moci vcelku oprávněně dost vyčítat. My chceme být součástí uskupení, které volby vyhraje a dokáže zemi spravovat lépe než současná vláda,“ uzavřel.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Ministr zdravotnictví bude vyjednávat o rozpočtu na příští rok Primátor Hřib: Nevzhledné parkoviště na Mariánském náměstí proměníme v klidovou zónu Hejtman Netolický: Pardubické letiště chce v roce 2020 dosáhnout 250 tisíc cestujících Zdeněk Jemelík: Bouře kvůli novele

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef