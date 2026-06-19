Náčelník štábu sboru Azov pro Reuters: Budou další operace, předvedeme Rusku schopnosti

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Plukovník Arsen Dmytryk, náčelník štábu Prvního sboru Azov, agentuře Reuters řekl, že se uskuteční další desítky podobných operací, které předvedou schopnosti, technologie a plánování jednotky. Prý je připraven na Mariupol tlačit opravdu dlouho.
„Pokud to bude trvat 20 let, strávíme 20 let plánováním, čekáním a přípravami,“ řekl dvaatřicetiletý Dmytryk, který byl mezi těmi, které Rusko zajalo a později propustilo. „Ale až přijde čas, musíme být připraveni. Věřím, že to (Mariupol) vrátíme. Je to jen otázka času,“ zdůraznil jeden z desítek tisíc vojáků, kteří dnes údajně k Azovu patří.
„Azov již hlídkuje ve svém domovském městě Mariupolu,“ hlásí vojáci, kteří nad město posílají drony. „Neexistuje způsob, jak skrýt cisternu s palivem... Je to prostě nemožné,“ doplnil k tomu jeden z vojáků. Cílem úderů je zpomalit ruské operace. Když nevyužijí palivo, které do Mariupolu dopravili, o to více ukrajinských životů může být zachráněno.
Jednou z hlavních zbraní pluku Azov je podle agentury Reuters dron Hornet s podporou umělé inteligence, který vyrábí americká obranně-technologická firma Perennial Autonomy bývalého generálního ředitele Googlu Erica Schmidta.
Ve stejné době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že největší zárukou bezpečnější EU je co nejrychlejší přijetí Ukrajiny do tohoto společenství. Zelenskyj ve čtvrtek na summitu EU prohlásil, že budoucnost Evropy v praxi momentálně stojí na posilování obrany Ukrajiny.
„Ukrajina věří, že každá demokratická země v Evropě si zaslouží být plnohodnotným členem EU. A my pracujeme tak aktivně, jak je to jen možné, abychom toho dosáhli. Prosím, nezapomeňte, že Ukrajina si to zaslouží, protože zaplatila více než kterákoliv jiná evropská země za své právo být svobodná, nezávislá a evropská. Toto právo není jen pro Ukrajinu. Je to také právo jiných národů být nezávislé na Rusku. Budoucnost Evropy – svobodné, sjednocené a v míru – momentálně stojí na posílení obrany Ukrajiny. To ukazuje, jak je naše situace jedinečná,“ pravil Zelenskyj.
Ukraine believes that every democratic nation in Europe deserves to be a full member of the EU. And we are working as actively as possible to achieve this.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) June 18, 2026
Please, do not forget that Ukraine merits it because it has paid more than any other European country for its right to be… pic.twitter.com/EDZq1tDcdE
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Ministr obrany Mychajlo Fedorov podle serveru Kyiv Independent oznámil, že západní spojenci na jednání skupiny Ramstein Ukrajině slíbili vojenskou pomoc ve výši 4 miliardy dolarů.
Fedorov uvedl, že téměř 1 miliarda dolarů bude prostřednictvím Seznamu prioritních ukrajinských požadavků (PURL) vyčleněna na posílení systémů protivzdušné obrany Patriot.
Německý ministr obrany Boris Pistorius před schůzkou uvedl, že v rámci mechanismu Jumpstart, což je rámec pro zrychlené zadávání veřejných zakázek, bude vyčleněno 200 milionů dolarů na munici pro protivzdušnou obranu a dalších 200 milionů dolarů na rakety PAC-3 pro systémy Patriot.
Západní spojenci prý také slíbili Ukrajině drony v hodnotě přes 1 miliardu dolarů. Fedorov také uvedl, že Norsko přispěje na nákup námořních dronů. Britové mají Ukrajině poskytnout 150 tisíc dronů.
Celkem 540 milionů dolarů bylo také přislíbeno na munici pro dělostřelectvo dlouhého doletu z Norska, Dánska, Španělska, Litvy a Lucemburska.
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Ukrajina (válka na Ukrajině)
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válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.