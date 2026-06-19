Náčelník štábu sboru Azov pro Reuters: Budou další operace, předvedeme Rusku schopnosti

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

19.06.2026 7:45 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Pro mnohé Ukrajince jsou to hrdinové, pro mnohé Rusy jsou to neonacisté. Příslušníci pluku Azov opět viditelně zasahují do války s Ruskem. Tentokrát v Mariupolu, odkud je Rusové v roce 2022 vytlačili. Teď Ukrajinci hlásí, že jsou připraveni na Mariupol tlačit třeba i 20 let, bude-li to třeba. Ve stejné době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že největší zárukou bezpečnější EU je co nejrychlejší přijetí Ukrajiny do tohoto společenství.

Náčelník štábu sboru Azov pro Reuters: Budou další operace, předvedeme Rusku schopnosti
Foto: Repro Youtube
Popisek: Evakuace civilistů z Mariupolu

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

17%
17%
60%
6%
hlasovalo: 12945 lidí
Pluk Azov je znovu na scéně. V roce 2022 dlouho odolával ruským útokům v univerzitním městě Mariupolu. Rusové město nakonec dobyli. Např. za cenu úderu na divadlo, v němž se ukrývaly děti. Ale teď, v pátém roce války, příslušníci pluku Azov slibují, že se vrátí na místo činu a nepříteli pořádně zatopí. Agentura Reuters upozornila, že drony patřící Prvnímu sboru Azov minulý týden kroužily po obloze nad strategickým přístavem města v rámci operace, která se zaměřila na elektrické rozvodny, opravárenské zařízení a sankcionovanou loď a uvrhla přístav do tmy. Útok byl součástí rozšiřující se ukrajinské úderné kampaně zaměřené na ruskou vojenskou infrastrukturu v týlu nepřítele.

Plukovník Arsen Dmytryk, náčelník štábu Prvního sboru Azov, agentuře Reuters řekl, že se uskuteční další desítky podobných operací, které předvedou schopnosti, technologie a plánování jednotky. Prý je připraven na Mariupol tlačit opravdu dlouho.

„Pokud to bude trvat 20 let, strávíme 20 let plánováním, čekáním a přípravami,“ řekl dvaatřicetiletý Dmytryk, který byl mezi těmi, které Rusko zajalo a později propustilo. „Ale až přijde čas, musíme být připraveni. Věřím, že to (Mariupol) vrátíme. Je to jen otázka času,“ zdůraznil jeden z desítek tisíc vojáků, kteří dnes údajně k Azovu patří.

„Azov již hlídkuje ve svém domovském městě Mariupolu,“ hlásí vojáci, kteří nad město posílají drony. „Neexistuje způsob, jak skrýt cisternu s palivem... Je to prostě nemožné,“ doplnil k tomu jeden z vojáků. Cílem úderů je zpomalit ruské operace. Když nevyužijí palivo, které do Mariupolu dopravili, o to více ukrajinských životů může být zachráněno.

Jednou z hlavních zbraní pluku Azov je podle agentury Reuters dron Hornet s podporou umělé inteligence, který vyrábí americká obranně-technologická firma Perennial Autonomy bývalého generálního ředitele Googlu Erica Schmidta.

Ve stejné době ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že největší zárukou bezpečnější EU je co nejrychlejší přijetí Ukrajiny do tohoto společenství. Zelenskyj ve čtvrtek na summitu EU prohlásil, že budoucnost Evropy v praxi momentálně stojí na posilování obrany Ukrajiny.

„Ukrajina věří, že každá demokratická země v Evropě si zaslouží být plnohodnotným členem EU. A my pracujeme tak aktivně, jak je to jen možné, abychom toho dosáhli. Prosím, nezapomeňte, že Ukrajina si to zaslouží, protože zaplatila více než kterákoliv jiná evropská země za své právo být svobodná, nezávislá a evropská. Toto právo není jen pro Ukrajinu. Je to také právo jiných národů být nezávislé na Rusku. Budoucnost Evropy – svobodné, sjednocené a v míru – momentálně stojí na posílení obrany Ukrajiny. To ukazuje, jak je naše situace jedinečná,“ pravil Zelenskyj.

 

 

Anketa

Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?

14%
75%
6%
2%
3%
hlasovalo: 18848 lidí
Oznámil, že Ukrajina chce, aby válka proti Rusku skončila do konce roku, a vyzval partnery Ukrajiny, aby Kyjevu pomohli připravit se na další zimu. Na další zimu plnou ruských útoků.

Ministr obrany Mychajlo Fedorov podle serveru Kyiv Independent oznámil, že západní spojenci na jednání skupiny Ramstein Ukrajině slíbili vojenskou pomoc ve výši 4 miliardy dolarů.

Fedorov uvedl, že téměř 1 miliarda dolarů bude prostřednictvím Seznamu prioritních ukrajinských požadavků (PURL) vyčleněna na posílení systémů protivzdušné obrany Patriot.

Německý ministr obrany Boris Pistorius před schůzkou uvedl, že v rámci mechanismu Jumpstart, což je rámec pro zrychlené zadávání veřejných zakázek, bude vyčleněno 200 milionů dolarů na munici pro protivzdušnou obranu a dalších 200 milionů dolarů na rakety PAC-3 pro systémy Patriot.

Západní spojenci prý také slíbili Ukrajině drony v hodnotě přes 1 miliardu dolarů. Fedorov také uvedl, že Norsko přispěje na nákup námořních dronů. Britové mají Ukrajině poskytnout 150 tisíc dronů.

Celkem 540 milionů dolarů bylo také přislíbeno na munici pro dělostřelectvo dlouhého doletu z Norska, Dánska, Španělska, Litvy a Lucemburska.

Psali jsme:

Ukrajinci si řekli o další peníze
My u toho musíme být! EU se bojí, že Trump ukončí válku na Ukrajině bez ní
„Žádné jednání, vyhlášení války.“ Dozvuky jednání Evropanů s Ruskem
Jízlivý vzkaz Grety k Trumpovým narozeninám asi zapadne

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://kyivindependent.com

https://t.co

https://www.reuters.com

https://x.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Německo , Rusko , Ukrajina , válka , zahraničí , Velká Británie , x , zbraně , Reuters , Mariupol , Azov , dron , drony , válka na Ukrajině , EUI , Zelenskyj , Kyiv Independent , muniční iniciativa

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Dokážou podle vašeho názoru Ukrajinci osvobodit Mariupol?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Ukrajina

Ukrajina skutečně Rusku zatím odolává, ale myslíte, že je naděje, že válku vyhraje a Rusko porazí? Já si myslím, že to je nereálné a je asi pravda, že čím déle válka bude trvat, tím to bude pro Ukrajinu horší. Nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vraťte roztažený žaludek do původní velikostiVraťte roztažený žaludek do původní velikosti Jitrocel srovná postavu i pochroumané zdravíJitrocel srovná postavu i pochroumané zdraví

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Zničíme vládu,“ křičel starý horník. Z pohřbu Zdeny Mašínové

8:08 „Zničíme vládu,“ křičel starý horník. Z pohřbu Zdeny Mašínové

„Ve vládě jsou estébáci a jeden z nich donášel i na svoje přátele. To ‚Konečníkový‘ nevadí, že komun…