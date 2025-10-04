Babiš nakonec 35,5 %, alespoň podle predikce

04.10.2025 16:05 | Monitoring

Vítězem voleb by se podle exkluzivní predikce analytiků společnosti STEM/MARK pro CNN Prima News mělo stát hnutí ANO s více než 35 procenty. Naopak Stačilo! by mělo propadnout.

Babiš nakonec 35,5 %, alespoň podle predikce
Foto: X
Popisek: Andrej Babiš

Exkluzivní predikce agentury STEM/MARK pro CNN Prima News naznačuje, že vítězem letošních sněmovních voleb má být hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, a to s výsledkem 35,49 procenta hlasů.

Naproti tomu dosud vítězná koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) podle stejného odhadu získá 22,44 procenta.

Třetí pozici by mělo obsadit hnutí STAN s 11,96 procenta, následované hnutím SPD Tomia Okamury s 7,84 procenta.

Do Poslanecké sněmovny by se podle predikce měli dostat ještě Piráti se ziskem 7,60 procenta a Motoristé sobě s 7,54 procenta.

Naopak pod hranicí pěti procent, která rozhoduje o vstupu do Sněmovny, zůstávají Stačilo! (4,13 procenta) a Přísaha Roberta Šlachty, které model odhaduje 1,15 procenta.

V minulosti díky úspěšné predikci STEM/MARK a STEM znali diváci Primy výsledky voleb dříve než ostatní.

ANO by po sečtení 30 procent hlasů obdrželo 91 mandátů. Hnutí Andreje Babiše by si mohlo lehce vybrat své koaliční partnery. Pro dosažení většiny v Poslanecké sněmovně by jim totiž mohlo stačit získat jen devět poslanců. Nabízet se mohou Motoristé, kteří by zatím obdrželi čtrnáct mandátů. Podle predikce analytiků společnosti STEM a STEM/MARK by však po sečtení všech hlasů museli do koalice přizvat i SPD Tomia Okamury.

autor: Natálie Brožovská

