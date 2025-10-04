Babiš nakonec 35,5 %, alespoň podle predikce

Exkluzivní predikce agentury STEM/MARK pro CNN Prima News naznačuje, že vítězem letošních sněmovních voleb má být hnutí ANO bývalého premiéra Andreje Babiše, a to s výsledkem 35,49 procenta hlasů.
Naproti tomu dosud vítězná koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) podle stejného odhadu získá 22,44 procenta.
Třetí pozici by mělo obsadit hnutí STAN s 11,96 procenta, následované hnutím SPD Tomia Okamury s 7,84 procenta.
Do Poslanecké sněmovny by se podle predikce měli dostat ještě Piráti se ziskem 7,60 procenta a Motoristé sobě s 7,54 procenta.
Naopak pod hranicí pěti procent, která rozhoduje o vstupu do Sněmovny, zůstávají Stačilo! (4,13 procenta) a Přísaha Roberta Šlachty, které model odhaduje 1,15 procenta.
V minulosti díky úspěšné predikci STEM/MARK a STEM znali diváci Primy výsledky voleb dříve než ostatní.
První predikce konečných výsledků voleb STEM/MARK a STEM pro CNN Prima NEWS.— CNNPrimaNEWS (@CNNPrima) October 4, 2025
1. ANO @AndrejBabis
2. Spolu @P_Fiala
3. STAN @Vit_Rakusan
4. SPD @tomio_cz
5. Piráti @ZdenekHrib
6. Motoristé @petr_macinka
7. Stačilo! @Konecna_K
8. Přísaha @RobertSlachta pic.twitter.com/oi3c3g0coU
ANO by po sečtení 30 procent hlasů obdrželo 91 mandátů. Hnutí Andreje Babiše by si mohlo lehce vybrat své koaliční partnery. Pro dosažení většiny v Poslanecké sněmovně by jim totiž mohlo stačit získat jen devět poslanců. Nabízet se mohou Motoristé, kteří by zatím obdrželi čtrnáct mandátů. Podle predikce analytiků společnosti STEM a STEM/MARK by však po sečtení všech hlasů museli do koalice přizvat i SPD Tomia Okamury.
autor: Natálie Brožovská