Bartoš: Rostou nám voliči mezi 25 a 45 lety. Kamarádit s Německem, ne s Orbánem

Úvodem se Bartoš mimo jiné vyjádřil k výsledkům průzkumů a toho, že v současné době preference Pirátů a jejich partnerů, hnutí STAN, rostou. Podle něj jde však o důsledek zmatené politiky Andreje Babiše (ANO) v době pandemie. „Nejsem cynik, vláda měla padnout, ale na něčem jiném. Platit za to lidskými životy je špatně,“ uvedl Bartoš.

Podotkl také to, že Pirátům roste voličské jádro mezi 25 a 45 lety, což podle něj opravdu nejsou žádní teenageři. „Jsou to lidé, co mají klidně tři děti a ve 45 letech jsou na vrcholu kariéry. STAN také dokáže těmto voličům leccos nabídnout, to spojení má obsahový, ne marketingový smysl. My jsme dnes se STAN v devíti krajských koalicích, známe dobře procesy na místních samosprávách. To, že svou činnost budujeme od základu nahoru, je přece projevem politické dospělosti a připravenosti. Nejlepší kampaní, kterou můžeme dělat, je podle mě naše práce. Co se bude počítat, je společně odvedená práce za dalších šest měsíců do voleb. Neříkám tomu kampaně, kvůli nim se přece krize nevypne,“ sdělil Bartoš.

Když se měl vyjádřit ke kauze Vrbětice, vyzdvihl mimo jiné Evropskou unii, která podle něj poskytuje Česku bezprecedentní míru blahobytu. A to stejně jako NATO, které pro změnu poskytuje Česku bezprecedentní míru bezpečí. „Naše zahraniční politika nepotřebuje restart. Dlouhodobě budujeme vazby se spojenci, EU a NATO, a tak by to mělo zůstat. Plody našich partnerství jsme viděli i právě teď během kauzy Vrbětice. Získali jsme plnou podporu od našich partnerů. Postavila se za nás celá Evropa i Spojené státy. I díky tomu můžeme vůči Rusku vést sebevědomou zahraniční politiku. V zahraniční politice máme navazovat užitečná, dlouhodobá a vzájemně prospěšná přátelství. S méně přátelskými státy jednejme jako rovný s rovným a nebojme se vymezit proti zasahování do naší svobody,“ uvedl.

Závěrem pak přišla řeč – mimo jiné – i na orbánovské Maďarsko. „Jsme členy Evropské unie a já se raději budu kamarádit s bohatou demokratickou Francií či s Německem, se zeměmi, kde je kultura demokratického rozhodování a odpovědnosti za politiku, kde jsou politici schopni odejít kvůli korupčním a jiným podezřením než vytvářet nějaké pakty se zeměmi V4, s Orbánem a Kaczynskim, to není demokracie, kterou já chci. V tom je pevná kotva Pirátů,“ podotkl Bartoš s tím, že strana má nejstabilnější vnitrostranický systém ze všech.

„Neměli jsme žádný otřes, nic takového. A vždy se vše řešilo otevřeně a demokraticky. Přesto někteří konzervativní komentátoři mluví o pirátské anarchii. Ale od kdy se demokracii říká anarchie? Navíc se ukazuje, že autoritářský způsob vedení státu, ‚rule them all‘, jaký má Andrej Babiš, který chce všechno rozhodovat sám pomocí esemesek, není úspěšný. Pozor, dredy klamou,“ uzavřel.

