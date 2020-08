Bělorusko: Foldyna zaútočil. Sprostým slovem. Na exkolegyni

reklama

Foldyna se vyjádřil mimo jiné k článku serveru iDnes.cz, kde Babiš uvedl, že někdo musí ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi říct, že se v Bělorusku nemůže stát to, co na Krymu. "Co to pana premiéra popadlo? Asi se něco chystá? Koalice s Piráty? Volič ANO jde na steč? Považuji řadu poslanců ANO za přátele, tak asi budete mít PŠM," poznamenal k tomu Foldyna.

K profilové fotografii Marksové Tominové, kde žádá "Free Belarus", pak napsal Foldyna následující. "Za prachy daňových poplatníků prostřednictvím neziskovek rozmrdáváte cizí zemi. Bělorusové si vyřeší své Bělorusko," uvedl Foldyna.

Jaroslav Foldyna



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Premiét Andrej Babiš pustil na sociální sítě své tradiční nedělní hlášení známé jako „čau lidi“ včera večer. Zdůraznil, že EU se musí postavit za Bělorusy toužící po svobodě a ruský prezident musí dostat na srozuměnou, že nesmí zopakovat sovětskou invazi do Československa z roku 1968 nebo okupaci ukrajinského Krymu ruskou armádou z roku 2014. Anketa Jste pro svatby homosexuálů? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 224 lidí „Dnes to nebude tak odlehčené na začátku, protože ta situace je vážná. A teď mluvím o Bělorusku,“ zahájil Babiš své vystoupení. „Jsou to Slované. Já tam znám ty lidi už dlouho, protože po škole jsem nastoupil do podniku a my jsme dováželi čpavek (z Běloruska). Takže já ty lidi znám 40 let. A to, co se tam děje, je absolutní katastrofa,“ nebral si premiér servítky.

Zdůraznil, že je to země ležící na hranicích EU, je to hlavní soused Polska, a z tohoto hlediska je třeba věnovat situaci v Bělorusku pozornost. „Právě teď se rozhoduje, jestli to dopadne jako u nás v roce 1989, nebo po včerejším telefonátu prezidenta Lukašenka s prezidentem Putinem to může dopadnout jako v 68, kdy Pražské jaro zničily ruské tanky. Jasně, nechytejte mě za slovo. Pro mě to byli Rusáci,“ zaznělo z úst Andreje Babiše. EU teď podle jeho názoru musí zakročit a musí poslat jasný vzkaz i směrem do Ruska. Evropská unie má být v této záležitosti akční. „Evropská unie má teď šanci být akční. Problém EU je, že se musíme všichni domluvit, ale nemáme čas. Musíme jednat rychle. Proto já osobně se v tom poprvé angažuji. Minulý týden jsem si psal s (předsedou Evropské rady) Charlesem Michelem, s (předsedkyní Evropské komise) Ursulou von der Leyen, dopisoval jsem si s kancléřkou Angelou Merkelovou. Dneska v noci s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před chvílí jsem mluvil s premiérem Orbánem,“ sdělil Babiš. Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Roli hlavního hráče, který tlačí na rychlé přijetí sankcí proti Lukašenkovu režimu, hraje prý dnes Polsko. „Někdo musí za EU jednat s prezidentem Putinem a musí jasně dát najevo, že není možné, aby se stalo to, co se stalo s Krymem nebo co se stalo u nás v roce 68. Ty obavy tam jsou,“ upozornil český premiér. Bělorusové toužící po svobodě potřebují jasnou podporu. Musí vědět, že EU vidí, jak se v Bělorusku vypínal internet, jak tam bezpečnostní složky mlátí novináře a tak podobně. Protože V4 má zkušenosti se sovětským vměšováním do domácích záležitostí, nesmí se dopustit to, aby se opakoval československý rok 1968. „Bělorusové si zaslouží svobodu a demokracii jako máme my, ale potřebují podpořit. A já osobně pro to udělám maximum,“ přislíbil Babiš.

Psali jsme: Tak aby bylo jasno! Xaver se ostře ohradil. Proti křiku za foto Příčovy: Co ten tam dělal? Úředník a politik na Vlasteneckém setkání vzbudil rozruch Vládní rada probere koronavirová opatření, zřejmě i nošení roušek Vláda se vrátí ke koronaopatřením při volbách či ve školách

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.