Biden dovolil Rusku zabíjet na Ukrajině. Šílená Pelosiová. Hrozba třetí světové války! Trump mocně udeřil

reklama

Anketa Líbí se vám kampaň, ve které SPOLU staví Babiše vedle Putina? Líbí 1% Nelíbí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13808 lidí



Oslavná slova Pelosiové nesdílí. Politička je podle něj „šílená“ a není podle něj jasné, proč se k návštěvě Tchaj-wanu odhodlala. „Ona je čínským snem. Dala (Číňanům) záminku. Přesně takovou záminku, kterou hledali. Všechno, na co sáhne, se promění ve… vy víte, co,“ nešetřil Pelosiovou.



Na návštěvu, jež rozpoutala silnou reakci Číny, tak Trump pohlíží podobně jako současná americká administrativa, která se snažila Pelosiovou od cesty odradit, což potvrdil i americký prezident Joe Biden, když řekl, že si armáda myslí, že její tchajwanská cesta „teď není dobrý nápad“.

Fotogalerie: - Rozlučka s Trumpem

S pohledem na ekonomickou situaci ve Spojených státech se však Trump již s Bílým domem neshodne. Kritizoval neustálý růst inflace, která se projevuje například ve zdražování benzínu v Americe a odmítl také tvrzení, že by Spojené státy nebyly v recesi.



Trump prohlásil, že Amerika v recesi je, což jasně ukazují data z druhého čtvrtletí, kdy americká ekonomika klesla o 0,9 procenta HDP, což byl pokles již v druhém čtvrtletí za sebou. Přestože se Spojené státy ocitly v recesi, americký prezident Joe Biden to popírá. „Spojené státy nejsou v recesi,“ snažil se na konci července Biden přepsat běžně používanou ekonomickou definici. Trump však souhlasí spíše s ustálenou definicí recese a podotkl, že doufá, že se vše nepřechýlí až do vleklé deprese.



„Biden a radikální levičáci převrátili prosperitu v chudobu,“ obořil se na administrativu svého nástupce.

Fotogalerie: - Vote Trump 2020

Zkritizoval také Bidenův laxní přístup k řešení migrační problematiky. Mezi ilegálními migranty je podle Trumpa množství zločinců. „Ostatní státy se snaží snížit obsazenost svých věznic tím, že nejhorší kriminálníky posílají na cestu do USA. Jsme pro ně něco jako skládka. Propouštějí své vězně do naší země a vzkazují nám: ‚My už je zpátky nechceme, je drahé je zadržovat,‘“ pronesl Trump a vzpomenul na několik událostí spáchaných ilegálními migranty v průběhu letošního roku. Jmenoval například případ pobodání 76letého muže do hlavy, který se odehrál v Pensylvánii.



Skončit musí dle někdejšího prezidenta také pašování drog a zabíjení od narkokartelů společně s extrémními počty úmrtí souvisejících s požitím drog přicházejících přes americké hranice. „Umírají tisíce lidí. Myslím si, že jsme jen v loňském roce ztratili (kvůli drogám) dvě stě padesát tisíc lidí,“ míní.



„Přitom ještě před dvěma roky jsme to snížili na jedno z nejmenších čísel… Ale to jsme měli zeď na hranicích… Přesvědčil jsem tehdy Mexičany, aby nám dali 28 tisíc vojáků – taky neměli na výběr. Neudělat to, tak bychom jim tam udělali pořádný teror. Říkali: ‚Budeme moc rádi, když si vezmete naše vojáky. Je nám ctí. Zdarma, pane‘,“ líčil Trump.

Fotogalerie: - Muzeum imigrace

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador je podle něj skvělý člověk. „Mám ho skutečně rád. Je to socialista, ale to ho automaticky nedělá špatným člověkem. To my tu máme opravdu špatné socialisty v naší zemi,“ pronesl Trump.



Změny prý potřebuje i školství. „Je čas konečně a úplně rozbít ten radikálně levicový zkorumpovaný vzdělávací kartel. Naše děti jsou v zajetí rozviklaných marxistických pedagogů. Odkud se berou?“ spustil Trump a kritiku směřoval zejména ke kritické rasové teorii či k transgenderovým tématům na amerických školách.



„Rodiče sedí doma a myslí si, že jsou jejich děti dobře vzdělávány, zatímco ony poslouchají tyto marxisty a šílence,“ obořil se s tím, že by rodiče měli dostat větší možnosti při výběru škol.



U transgenderové problematiky zůstal, když ukázal na problém výskytu přeoperovaných mužů v ženském sportu. „Tuhle jsem si říkal, že bych byl nejlepší trenér v historii ženského basketbalu… Zašel bych za (několikanásobným vítězem NBA, pozn. red.) LeBronem Jamesem a zeptal bych se ho: ‚LeBrone, přemýšlel jsi někdy o tom, že bys byl ženou? Protože já jsem trenér a chci tě mít ve svém týmu a chci získat do svého týmu pár dalších kluků třeba z NBA.‘ Měl bych nejlepší tým v historii. Nikdy by neprohráli. Vyhráli by každý zápas o 70, 80, možná 90 bodů,“ glosoval americký exprezident, podle něhož je „šílené“, co se děje s ženským sportem a to, jak nespravedlivě se k ženám přistupuje.

Fotogalerie: - Prague Pride na vodě

Dle Trumpa jsou nyní největší hrozbou pro Ameriku někteří lidé uvnitř země, a to i přesto, že varuje před velkým nebezpečím ze strany Ruska a Číny. „Pokud si nedáme pozor, skončíme ve třetí světové válce. To vám můžu říct, protože nic neřešíme správně,“ padlo.



„Máme pod nohama více tekutého zlata než kterákoli jiná země na světě… a prosíme Venezuelu, Saúdskou Arábii a mnoho dalších zemí o ropu. ‚Prosím, prosím, pomozte nám,‘ říká Joe Biden,“ kritizoval Trump a upozornil i na to, že je podle něj Amerika „radikální levicovou“ zelenou dohodou „pohlcena“.



Ostatní státy si podle něj během vládnutí Bidena dovolují to, co by si za něj nikdy nedovolily. „Jsme národ, který dovolil Rusku zdevastovat Ukrajinu a zabíjet tam statisíce lidí,“ obořil se Trump na Bidena za nezabránění ruskému zabíjení na Ukrajině a dodal, že „další na řadě jsou Čína s Tchaj-wanem“. „A to jsme ještě před dvěma lety drželi Írán, Čínu, Rusko a Severní Koreu v šachu,“ uzavřel.

Psali jsme: Putin vydělá, Zelenskyj vydělá, Západ hru neprokoukl. Kuras přinesl nový pohled Putin dostane celou Ukrajinu, obává se Trump. Za něj by se to nestalo USA prý pošlou nového velvyslance. „Pan Twitter“ a velký bojovník proti Trumpovi To se vydařilo. Vztek na Orbána odražen. Nový vzkaz

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.