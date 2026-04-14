Blokáda zabírá? USA a Írán se mohou vrátit k jednání

Spojené státy a Írán by se mohly už během tohoto týdne vrátit k jednacímu stolu, přestože situace v regionu zůstává vyhrocená kvůli blokádě íránských přístavů. Po neúspěšných víkendových rozhovorech se objevují náznaky, že diplomatické řešení konfliktu stále není vyloučeno.
Podle zdrojů agentury Reuters by se delegace obou zemí mohly znovu sejít v Islámábádu už do konce týdne. Jednání, která byla nejvýznamnější od íránské revoluce v roce 1979, totiž skončila bez průlomu a budoucnost příměří zůstává nejistá.
„Žádné pevné datum zatím není stanovené, delegace si nechávají otevřený termín od pátku do neděle,“ uvedl zdroj blízký íránské straně.
Napětí mezitím dál roste v oblasti Hormuzského průlivu, jedné z nejdůležitějších dopravních tepen pro světovou energetiku. Írán po vypuknutí konfliktu výrazně omezil průjezd lodí a stanovil, že bude možný pouze pod jeho kontrolou. Spojené státy na to reagovaly blokádou íránských přístavů, což Teherán označil za nepřijatelný krok a pohrozil odvetou.
Zatím ale není jasné, jak tvrdě Washington blokádu skutečně prosazuje. Agentura Reuters zároveň upozorňuje, že podle dostupných dat průlivem dál proplouvají některé tankery spojené s Íránem.
Konflikt zatím nemá jednotnou podporu mezi západními spojenci. Některé státy NATO včetně Británie a Francie se odmítají přímo zapojit do blokády, i když jsou připraveny pomoci s ochranou průlivu v případě dohody.
Čína, která patří mezi hlavní odběratele íránské ropy, označila americký postup za nebezpečný a varovala před dalším vyhrocováním situace.
Spor o jádro zůstává klíčový
Hlavním bodem sporu zůstává íránský jaderný program. Americký viceprezident JD Vance připustil, že Írán v jednáních naznačil určitý posun, podle Washingtonu to ale nestačí.
Spojené státy trvají na tom, aby byl z Íránu odstraněn obohacený jaderný materiál a aby vznikl mechanismus, který zabrání vývoji jaderných zbraní.
Stejný postoj zastává i Izrael. „Nikdy nedovolíme, aby Írán získal jaderné zbraně,“ uvedl ministr zahraničí Gideon Saar.
Situaci navíc komplikuje pokračující konflikt v Libanonu, kde Izrael dál útočí na Hizballáh, který podporuje Teherán.
Fox News: Dohoda je blíž, blokáda zabírá
Podle stanice Fox News mají Spojené státy a Írán „všechny ingredience pro uzavření dohody“, i když finální dohoda zatím uzavřena nebyla. Vysoce postavený americký představitel uvedl, že jednání se výrazně posouvají.
„Dnes a zítra se děje hodně věcí. Máme všechny ingredience pro dohodu, ale ještě to není kompletní,“ uvedl. Podle něj sehrála zásadní roli právě blokáda íránských přístavů, která měla Teherán „opravdu vystrašit“ a přimět ho k větší ochotě jednat.
Fox News zároveň s odkazem na americké centrální velení (CENTCOM) uvádí odlišný obraz než Reuters – podle americké armády se během prvních 24 hodin od zavedení blokády žádné lodě nedostaly do íránských přístavů ani z nich a opatření jsou uplatňována vůči všem plavidlům bez rozdílu.
Několik obchodních lodí se podle americké strany po výzvě otočilo zpět. Na operaci se přitom podílí více než 10 tisíc vojáků, přes stovku letadel a 18 válečných lodí.
Příměří mezi oběma stranami zatím první týden formálně drží, přestože doprovodná rétorika zůstává ostrá. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán má zájem o dohodu, zároveň ale zdůraznil, že nepřipustí žádný kompromis, který by Teheránu umožnil získat jaderné zbraně.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.