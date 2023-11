Boj s dezinformacemi. Vláda spustila kampaň za miliony. Robejšek viděl a ťuká si na čelo

reklama

„Musíme se obecně ptát na to, jaký má informace vliv na lidi a jejich chování. Vnímají lidé přesně tu informaci, kterou jim chceme sdělit? Jak na ni budou reagovat, když nejsou kontrolováni? Pochopí vůbec to, co je jim sdělováno. Víme z výzkumů, že člověku musí být určitá teze sdělena sedmkrát, aby si ji všiml,“ poznamenal ke kampani resortu vnitra komentátor Petr Robejšek.

„Na pozadí otázek, které se kladou všem, je kampaň bezmocná. Zvláštní, chudá. A proč by lidé vůbec na tu stránku měli jít?“ domnívá se Robejšek.

„Pokud kampaň vytrhnete z kontextu a budete se tvářit, že vláda v této oblasti nikdy nic neudělala, tak samozřejmě to může vypadat, že to je chabá nálepka. Přestože nejsem tiskový mluvčí vlády ani Ministerstva vnitra, tak do této problematiky trochu vidím, tak aktivit, které se v této oblasti dějí od začátku této vlády, je celá řada. Dezinformace jsou podstatným tématem, to deklaruje vláda od začátku,“ poznamenal k tématu Neužil.

Informační kampaň Ministerstva vnitra tvoří mimo jiné plakáty lákající na web Nenaletet.cz. Lidé se zde mají dozvědět ověřené a skutečné informace. Jak však píše server Novinky.cz, web je poloprázdný a uživatele varuje, že provozovatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou nesprávnou informací.

