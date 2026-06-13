Gulyáš po útocích migrantů: Pasou nás jako stádo určené k porážce

Herec Michal Gulyáš zveřejnil na svém facebookovém účtu satirický příspěvek „Odsouzeni za pravdu aneb doktoři z dovozu ordinují“. V krátkém videu se vrátil ke kauze trestního stíhání předsedy hnutí SPD Tomia Okamury.
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„Jako satirik a cynik jsem považoval plakát SPD s ‚Doktorem z dovozu‘ v předvolební kampani z roku 2024 za dílo provokativní, neveselé svým obsahem, avšak pravdivější než slib porevolučního politika, že se budeme mít lépe a radostněji než v dobách, kdy toho hodně chybělo, ale bezpečí bylo téměř na prodej,“ svěřil se divákům a dodal: „Koneckonců v marketingové éře se to musí takhle nějak dělat, chcete-li na sebe upozornit, je-li vaším záměrem podtrhnout jevy negativní, společensky ničivé. Co bylo považováno za extrémní neúctu k ‚migrantské hmotě‘ hrnoucí se do Evropy, to se ocitlo před soudem a soudem to bylo nedávno odsouzeno, čímž lze zcela legálně, nahlas, důrazně, podtrženě a veřejně vyhlásit, že: ‚V téhle zemi se odsuzuje za pravdu!‘ Za pravdu nám dává případ z Belfastu, kde talentovaný ‚Doktor z dovozu‘ ordinoval přímo na ulici, bez zbytečného zařízení, bez asistujícího personálu v podobě zdravotní sestry a bez požadavku na platbu ošetřovného nebo ambulantního zákroku.“
Narážel tím na případ, který se odehrál v severním Belfastu v pondělí večer 9. června, kdy 30letý súdánský azylant Hadi Alodid bezdůvodně napadl nožem 44letého Stephena Ogilvieho. Alodid ho opakovaně bodl a způsobil mu hluboké rány do obličeje, hlavy, krku a zad a připravil ho o levé oko, přičemž pravé oko je také vážně poškozené. Alodid byl zatčen na místě, je obviněn z pokusu o vraždu, držení nože a vyhrožování zabitím. Soud ho vzal do vazby. Alodid přišel do Severního Irska v roce 2023, žádal o azyl a dostal povolení k pobytu. Útok vyvolal vlnu násilných protimigračních protestů.
Jen týden předtím otřásly Spojeným královstvím soud i zveřejněné záběry prosincové vraždy teprve osmnáctiletého studenta Henryho Nowaka, jehož v Southamptonu ubodal 23letý Brit sikhského původu Vickrum Singh Digwa. Poté, co mladíka pětkrát bodl 21 cm dlouhým ceremoniálním nožem kirpan, vrah i jeho rodina lhali policii, že ho Nowak napadl. Policie pak umírajícího Nowaka, který opakovaně říkal, že byl bodnut a nemůže dýchat, spoutala. Digwa byl začátkem června shledán vinným z vraždy a odsouzen k doživotí s minimem 21 let.
Respektuj práva a zákony
Gulyáš k případu v Belfastu ironicky podotkl: „Ordinoval s tradičním nástrojem, který je mu znám a umí ho ovládat mnohem lépe než svoje emoce, než vychování a rozum, který slušnému člověku velí: ‚Chceš-li užívat svobodu, respektuj práva a zákony tak, abys neporušoval a neohrožoval svobodu a bezpečí svého okolí!‘ Ale jak to udělat, když jste chudáček diskriminovaný, že? Stejně diskriminovaný, ale talentovaný, jako ten ‚espéďácký lidumil‘ na plakátě, svírající stejný operační nástroj, se stejně roztomilým výrazem, stejně operující, jako to ‚bezmozečné‘ stvoření, jehož vhodnost se řadí do zařízení k doživotní selekci od společnosti. Co s tím, když takových ‚Lékařů bez hranic‘, ‚vynalézavých inženýrů‘ a ‚citlivých vzdělanců‘ je fakticky a početně již tolik, že státy to nezvládají, že Evropa to nezvládne? – Jak pak se to všechno seběhlo?“
Ve svém příspěvku se zamyslel: „Kdo za to může, že se tu, na tom tak opěvovaném Západě, začalo roztahovat vražedné, agresivní, sociálně toxické podhoubí ve vzdáleně lidské podobě, které na nás parazituje, utlačuje slušnost a vraždí… pardon… operuje pouličně nevinné původní obyvatelstvo?“
Na položenou otázku si také odpověděl: „Lidé jako Angela Merkelová, ta Merkelová, která je symbolem zaplevelení své země a naší Evropy. Ta drzá, stará a odporná německá babička, která si jezdí po EU a prezentuje svou knihu, abychom nezapomněli, jak byla skvělá, státnická, vizionářská a jak se zasloužila o náš blahobyt a bezpečí. A tisíce, možná desetitisíce, ne-li statisíce stejných lidských ‚čolků‘ v politických funkcích, v neziskových organizacích, mafiánských spolcích, kteří dopustili a podporovali a stále podporují mechanismus, jímž jsme vystaveni okupaci ‚masožravých slimáků‘ – dnes už i z Východu – podporovali a podporují přibývající četnost pouličních operací s množícími se ‚Lékaři z dovozu‘. Feťácká, narcistická selanka v bílých límečcích, jejíž zájmy končí u jejich plusově a vzhůru se pohybujícího bankovního účtu. Tohle nám šéfuje, tohle nás pase, jako stádo určené k porážce. To jsou oni! Naši velcí vůdci.“
Kolik hlav bude muset být dekapitováno, než pochopíte, že jde i o vaši hlavu?
Vyjádřil se ve značně kritickém duchu. „A ta mladší generace u ‚kompjútrů‘ a mobilních ‚serepetiček‘ se tetelí blahem, jak skvěle se tu máme, protože přece: ‚RESPEKT!!!‘ Až je začnou chirurgové z dovozu operovat dekapitací hlavy od těla, až vlezou do jejich příbytků, mužům znásilní ženy a dcery, až ovládnou ulice, zaženou původní, ‚přibuzněle ohleduplné‘, západoevropské obyvatelstvo za okna, za kterými budou vyděšeně sledovat poslední dějství migrační apokalypsy, co pak bude ta spokojená, kyberneticky vyspělá mladší generace dělat? Bude černým slimáčkům vylizovat prdelky, aby nebyla vyhlédnuta k operaci nástrojem krvelačné zrůdy z Belfastu nebo chirurga z plakátu SPD? Bude klečet a ‚ňuňánkovat‘ špinavé nohy ‚jinokulturní bytosti‘, co na ně chce značkovou obuv zadarmo, protože na to má právo, protože přece je diskriminována, protože my jsme viníky za každou cenu, jak nás přesvědčil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu!“
Ptá se, kdo je soudkyně, která odsuzuje pravdu. „A je to jediná soudkyně, která odsuzuje pravdu? Nebo je tu vybudovaná, nainstalovaná síť těch, kteří po dohodě pravdě šlapou na krk? Je to součást Merkelových, Leyenových, Macronů, Fialů, Pavlů, Zelenských, Starmerů... a těch, kteří je vedou za provázky? Spojené nádoby krve, peněz a moci se rozlily a my se v tom buď utopíme, nebo začneme plavat tím správným směrem, směrem k odporu, k revoltě, ke vzpouře,“ nastínil sugestivní obraz.
Míní, že ještě na to máme příliš sytá bříška, ještě máme parádní životy na hypotéky, soboty a neděle v hypermarketech, dovolené u moře aspoň dvakrát do roka. „Za to stojí držet hubu, dělat, jakoby nic a vykřikovat, že se tu máme skvěle. Ještě jste příliš studená ocel, než se budete dát kout jako meč k cestě za svobodou. Zatím držíte zahnilý plot ‚Pravdy a lásky‘. Kolik hlav bude muset být dekapitováno, než pochopíte, že jde i o vaši hlavu? Všechny? Ono to nepřejde, nevysublimuje, nevypaří se to…,“ soudí Gulyáš.
A uzavřel příspěvek slovy: „Že jsou Čechy zatím v klidu? Až nám sem Němci nahrnou ten kontingent ‚černých slimáků‘, až se probudí ‚Jinokrajci‘ a přitáhnou poškození hrdlořez... pardon, ‚hrdinové‘ z fronty, až si založí své politické hnutí, pak Čechy nejen, že nebudou v klidu, ale vy nebudete mít vůbec nic, jen strach na rozdávání. – Je na to zaděláno... Ale je pravda – ‚Tichá!‘“
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