Budou audity dotací, hrozí Babišovi politický stratég. Nová vláda prý zcela změní politickou náladu

To, že Miloš Zeman nechce brzdit sestavení nové vlády a již k tomu vyzval Petra Fialu, je podle Michopulose uznání prohry mocenského paktu Babiš – Zeman. „Zeman má pořád instinkty politika a poté, co se podíval na tu politickou situaci a kdo volby vyhrál, tak si vyhodnotil všechny varianty a vybral tu pro sebe nejlepší. Kdyby si zvolil konfrontaci s Parlamentem, tak si nejsem jistý, že má dost sil na to tu konfrontaci ustát,“ říká Michopulos v rozhovoru na serveru Aktuálně.cz.

Roli podle něj určitě hrála i možnost aktivace článku 66 ústavy o zbavení pravomocí prezidenta. „On se poprvé jako prezident dostal do situace, kdy jeden politický směr ovládá obě komory Parlamentu a má v nich pohodlnou většinu a mohou ten článek aktivovat. Navíc pokud by rozpoutal válku s Parlamentem před schválením rozpočtu, tak by se mu mohlo stát, že ta válka skončí seškrtáním rozpočtu Kanceláři prezidenta republiky nebo vysílání lidí z Hradu na ambasády. Na to je on moc zkušený, aby věděl, že takovou válku teď vést nemůže,“ je přesvědčený Michopulos, že Zeman jednoduše vyvěsil bílou vlajku.

Michopulos si všímá také Zemanova prohlášení, že Babiš ani premiérem být nechce, protože s ním nikdo nejedná. „To je zase Zemanova chytrost. On to vlastně na toho Babiše hodil, aby zakryl fakt, že po roce proklamací o pověření Babiše vyjednáváním o sestavení vlády prohrál. Babiš volby prohrál, nemá koaliční potenciál. A Miloš Zeman také ví, že už Babiše k ničemu moc nebude potřebovat, kdežto Babiš pravděpodobně Zemana ještě potřebovat bude, hlavně v prezidentských volbách, kde bude potřebovat tu Zemanovu voličskou základnu,“ tvrdí expert na politický marketing, který dlouhé roky pracoval pro ČSSD a pamatuje i doby, kdy jí předsedal právě Miloš Zeman.

Babiš už podle něj také zahájil prezidentskou kampaň, když otevřel emotivní komunikaci s tou částí voličů, která buď nemá zastoupení ve Sněmovně jako komunisté, část sociální demokracie nebo Volný blok a také samozřejmě mluví k voličům SPD. „On hned začal mluvit o tom, že výsledek voleb znamená návrat k nějaké zkažené kmotrovské politice, která tu byla od 90. let, na což tito voliči slyší. Připravuje si od začátku půdu pro prezidentské volby, případně pro další parlamentní volby, takže to bude v jeho podání permanentní několikaletá kampaň,“ má jasno Michopulos.

Babišovi ale prý hrozí, že si ho lidé přestanou pamatovat jako premiéra, ale budou ho vnímat jako „ukřičeného lídra opoziční strany. Navíc s nástupem nové vlády a možnými audity kolem dotací a podobně se určitě bude veřejnost dozvídat mnoho pro něj nepříjemných podrobností,“ upozorňuje Michopulos.

Nově se rodící vláda podle něj bude dramaticky jiná než obě vlády předchozí a razantně se prý také změní celá politická nálada. „Nejmarkantnější bude změna stylu politiky oproti tomu, co jsme viděli posledních osm let. Bude vládnout úplně jiný typ politiků, než jací tam přišli s Andrejem Babišem, třeba i z Agrofertu. Na druhou stranu se radikálně změní i opozice, která ve složení ANO a SPD bude mnohem agresivnější a důraznější, a uvidíme, jak to vláda zvládne. Mají velké ambice, tak uvidíme, jestli to budou schopni naplnit,“ je Michopulos plný očekávání.

Podepsání koaliční smlouvy Michopulos vnímá jako vyvrcholení toho pozitivního, co ty strany zažily v kampani a po vyhraných volbách. „Vidím tam mnohem méně konfliktů na straně koalice SPOLU, která je mnohem kompaktnější, jsou si programově blíž a dlouho se znají. U té druhé koalice je otázka, jak přežijí ten konflikt s kroužkováním a jestli budou dále fungovat jako koalice, nebo dva samostatné subjekty. To se ukáže během příštího půl roku,“ všímá si rozdílů v náladě obou koalic.

Michopulos komentoval také vyjádření předsedy Starostů Víta Rakušana, že do příštích voleb už půjdou sami. „Ten konflikt jak ve vedení stran, tak i skrze celou strukturu obou těch stran bobtná a bobtná, a i proto Vít Rakušan přišel s tím prohlášením, že do příštích voleb už půjdou Starostové sami za sebe. Učinil tak dřív, než někdo z Pirátů, kteří by k tomu stejně během těchto týdnů došli, protože si umějí spočítat, že kdyby kandidovali sami a měli nějakých 9–11 %, tak by jich tam sedělo teď přes dvacet,“ tvrdí Michopulos, že i kdyby to neřekl Rakušan, přišel by s tím někdo z Pirátů.

„Ten kroužkovací výsledek nutně musí vést k rozpadu té koalice, to totiž nemá žádné jiné řešení. Pro vládu to ale není nijak zásadní, jestli v nějakých příštích volbách, ať krajských nebo senátních, budou kandidovat zvlášť,“ dodává expert na politický marketing.

Koaliční smlouva má dvanáct programových priorit, což je pro Michopulose dobré číslo. „Já jsem se bál, že přijdou s mnohem ambicióznějším plánem jako některé předchozí vlády, který je ale nerealistický a těžko splnitelný. Ta smlouva se nejprve měla podepisovat na dva roky, ale i vzhledem k těm sporům Pirátů a Starostů se to podepsalo na čtyři roky, aby nebyly pochybnosti, že se to celé může za dva roky rozpadnout,“ vysvětluje Michopulos.

„Už od výsledků voleb se premiér Andrej Babiš snaží zbavit odpovědnosti za své vládnutí, zejména v resortu zdravotnictví se snaží vtáhnout ty vítěze voleb. Oni přitom ještě oficiálně neoznámili, kdo bude na jakém ministerstvu, i když věřím, že většinu toho již mají dávnou dohodnutou,“ má jasno Michopulos.

Zamotaná je pro politology například situace s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Tam se původně počítalo buď s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, nebo místopředsedkyní Pirátů Olgou Richterovou, ale podle posledních zpráv usedne v čele resortu šéf lidovců Marian Jurečka. „Nemyslím si, že by obě dámy neměly o resort zájem a chtěly raději do vedení Sněmovny. Ale nejspíše si o resort řekli lidovci a ony musely ustoupit, to se určitě událo již na první schůzce,“ je si jistý Michopulos.

Velké věci čeká Michopulos od Ministerstva pro místní rozvoj, který bude nejspíše mít na starosti předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Ten resort pod vedením Kláry Dostálové (ANO) bránil průchodu práva ohledně dotací, ona se za každou cenu v dresu státu snažila bránit zájmy Andreje Babiše a Agrofertu, utrácela nemalé peníze za právníky, soudy a expertizy a obecně brzdila ten proces nápravy. To bude určitě jedna z priorit, na kterou se tam bude muset někdo podívat a ptát se těch lidí na to, proč stát jednal v zájmu soukromé společnosti. A taky by měl proběhnout audit ohledně toho, jak stát komunikoval celý ten spor s Evropskou komisí ohledně střetu zájmů Andreje Babiše, a podívat se, jak byly ty dotace propláceny,“ dodává Michopulos, že se bude na mnoha místech čistit po minulé vládě.

