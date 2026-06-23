Nakupujte v USA, vzkázal Trump Íráncům

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„Technická jednání mezi Íránem a Spojenými státy ve Švýcarsku skončila, přičemž mají být zřízeny vyjednávací skupiny k otázkám jaderných zbraní a sankcí, hlásí íránská státní média,“ napsala k tomu agentura AFP.
BREAKING Technical talks between Iran and the United States in Switzerland have concluded, with negotiating groups to be set up on nuclear issues and sanctions, Iran's state media reports pic.twitter.com/QNUeAFtaM1— AFP News Agency (@AFP) June 23, 2026
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Šedesátiletý Mohammed Yassin agentuře Reuters řekl, že se vrátí do svého domova ve městě Houla v jižním Libanonu, „jakmile řeknou, že je cesta otevřená a že je vše v pořádku“. „Nevěříme příměří, protože Izrael je lstivý. Nejsou to lidé, kteří by se zavázali k tomu naplnit to, co říkají.“
Izraelské útoky na Libanon si od 2. března vyžádaly nejméně 4 106 obětí. Nejméně 1,2 milionu lidí bylo také nuceno opustit své domovy.
Americký prezident na tiskové konferenci uvedl, že je s jednáními spokojen a pochválil hlavního vyjednavače Vancea jako „velmi chytrého“. Dodal, že by nebylo nutné obnovit nepřátelské akce, pokud by Írán respektoval Washington, ale zopakoval, že pokud Írán dohodu nedodrží, „udělá, co musí“.
Amerického prezidenta citovala televize Sky News.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ministr obrany Israel Katz a náčelník generálního štábu Eyal Zamir vydali společné prohlášení k situaci v Libanonu. Izraelská armáda bude i nadále „rozhodně jednat, aby neutralizovala hrozby proti našim vojákům a našim občanům“ a ničila infrastrukturu patřící Hizballáhu. Armáda bude také i nadále „udržovat bezpečnostní zónu v jižním Libanonu“.
Americký prezident Donald Trump už se také nechal slyšet, že by teď Íránci měli nakupovat v USA a s pomocí USA opět postavit svou zemi na nohy. Guvernér íránské centrální banky Abdolnásir Hemmati tiskové agentuře Tasnim řekl, že Írán „není povinen nakupovat“ zemědělské produkty z USA. Řekl, že dohoda mezi USA a Íránem v této věci stanoví, že prvních 6 miliard dolarů může být použito na nákup „základního zboží a léků“. A „pokud budou ceny a kvalita amerických vstupů vhodnější ve srovnání s jinými zeměmi, nemáme problém nakupovat z této země,“ řekl.
Úředník amerického ministerstva zahraničí agentuře AFP sdělil, že cílem pátého kola rozhovorů bude „ukončit cyklus násilí nadobro“ a „prosadit komplexní mírovou a bezpečnostní dohodu“.
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