ČR nejhorší v EU. Fiala křičel na opozici. Schillerová vypěnila: Odkdy je Eurostat opozice?!

„Česko má nejvyšší inflaci v celé EU, klíčovým „viníkem‘ je přitom takzvaný úsporný tarif, ukazují nová data Eurostatu. Česko svojí inflací překonává dokonce už i Maďarsko,“ informoval na sociální síti X ekonom Lukáš Kovanda.

Česká republika vykazovala letos v listopadu vůbec nejvyšší míru meziroční inflace v celé EU. Vyplývá to z dat, která dnes zveřejnil Eurostat. Takzvaná harmonizovaná inflace – tedy inflace srovnatelná napříč unijními zeměmi – dosáhla v listopadu v Česku meziroční úrovně rovných osmi procent. Inflace v Česku tak převyšuje dokonce i inflaci v druhém Maďarsku (viz graf níže). Nejnižší inflaci hlásí Belgie, kde se už ceny dokonce meziročně propadají, a to o 0,8 procenta. Průměr EU pak odpovídá hodnotě 3,1 procenta, přiblížil ekonom.

Česká republika vykazovala letos v listopadu vůbec nejvyšší míru meziroční inflace v celé EU. Vyplývá to z… pic.twitter.com/gkwV7kTXjU — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) December 19, 2023

Situaci reflektoval na téže sociální síti také expremiér a šéf opozičního parlamentního hnutí ANO Andrej Babiš, který dlouhodobě poukazoval na to, že naše inflace je jednou z nejhorších v Evropské unii. To, že jsme v ní nyní překonali všechny unijní státy, jej přimělo premérovi Petru Fialovi veřejně pogratulovat. „Gratuluju, pane premiére, tak se vám to povedlo. Kvůli vám jsme už i v inflaci nejhorší v Evropě,“ napsal Babiš.

Gratuluju, pane premiére, tak se vám to povedlo. Kvůli vám jsme už i v inflaci nejhorší v Evropě. https://t.co/Pm9lT8fWln — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 19, 2023

Premiér Fiala v reakci na informace Eurostatu odkázal na názory některých odborníků. „Buď můžete věřit opozici, tedy těm, kteří opět říkají, že je všechno špatně. Nebo poslouchat odborníky,“ vzkázal veřejnosti.

Konkrétně sdílel komentář ekonoma Jakuba Seidlera, který nabídl vysvětlení, proč jsme se s inflací umístili na prvním žebříčku v Evropské unii: „Měsíce již analytici, centrální banka i ČSÚ upozorňují na statistický vliv úsporného tarifu z loňského roku, který meziroční inflaci v posledním čtvrtletí letošního roku navýší. To se samozřejmě projeví i v harmonizované inflaci, a důvod je stejný, zkreslení z nízké srovnávací základny 4Q23, které navýšilo ceny elektřiny v meziročním srovnání téměř ke 150 % yoy (graf b).

Bez vlivu energií (graf c) však činil meziroční růst cen v ČR 4,9 % a byl velmi blízko průměru EU. Meziměsíční inflace očištěná o sezónní vlivy pak indikuje již řadu měsíců citelné odeznění inflačních tlaků,“ uvedl Seidler.

Buď můžete věřit opozici, tedy těm, kteří opět říkají, že je všechno špatně. Nebo poslouchat odborníky. https://t.co/cNEIMn9KMF — Petr Fiala (@P_Fiala) December 19, 2023

Do Fialy se opřela také stínová ministryně financí Alena Schillerová (ANO), kterou šokoval odkazem na argumenty ekonoma Seidlera, rozporovala je slovy: Pane Petře Fialo, odkdy je prosím Eurostat považován za opozici? A nemyslíte si, že by bylo korektní, když už chcete upravovat inflaci od mimořádných vlivů, podobně postupovat i u ostatních zemí? Opravdu jsme nebyli jedinou zemí v EU, která dělala podobné zásahy,“ upozornila Schillerová.

Pane @P_Fiala, odkdy je prosím Eurostat považován za opozici? A nemyslíte si, že by bylo korektní, když už chcete upravovat ???? inflaci od mimořádných vlivů, podobně postupovat i u ostatních zemí? Opravdu jsme nebyli jedinou zemí v ????, která dělala podobné zásahy. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) December 19, 2023

Předseda současné vlády Fiala, který se v neděli utkal v exkluzivním duelu s Babišem a jedním z hlavních témat byla i inflace, připomněl, že se dynamicky zvyšovala za vlády Andreje Babiše. „V lednu 2022, což byl jasný důsledek jeho vlády, byla téměř 10 %. Na tom nebylo nic fantastického. Příští rok bude inflace kolem 3 % a lidé to pocítí. Začnou růst reálné mzdy a věci se začnou zlepšovat. Co se týče potravin, jsme jednou z mála zemí v EU, kde se ceny snižují,“ uvedl v neděli na sociální síti X.

Inflace se za vlády Andreje Babiše dynamicky zvyšovala. V lednu 2022, což byl jasný důsledek jeho vlády, byla téměř 10 %. Na tom nebylo nic fantastického.



Příští rok bude inflace kolem 3 % a lidé to pocítí. Začnou růst reálné mzdy a věci se začnou zlepšovat. Co se týče potravin,… pic.twitter.com/sxT3zFJaLW — Petr Fiala (@P_Fiala) December 17, 2023

