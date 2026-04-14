ČT a ČRo: Rozhodnuto. Opozice může brzdit, Nacher ví, jak ji přejet

14.04.2026 16:38 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) představil v úterý na tiskové konferenci návrh zákona o médiích veřejné služby. Ten počítá se zrušením koncesionářských poplatků a novým systémem financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu. Vláda zároveň tvrdí, že změny neohrozí nezávislost médií. Avizovaných obstrukcí opozice se vláda neobává, protože vychází ze zkušeností z minulého volebního období se zařazováním pevného času hlasování.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Oto Klempíř, ministr kultury

Klempíř na tiskové konferenci představil návrh zákona o médiích veřejné služby. „Ty klíčové body už jsem předesílal minulý týden a to, že se ruší poplatky, České televize a Český rozhlas se neslučují, rady necháváme beze změny, navrhovaný rozpočet vychází z finančního rámce 2020 až 2024 a ta pevná částka bude každoročně valorizována. Obě instituce také budou procházet kontrolou NKÚ.“

Podle ministra je hlavním cílem zákona zajistit nezávislost veřejnoprávních médií na politickém vlivu. „Návrh důsledně určuje zajistit nezávislost veřejnoprávních médií. ČRo a ČT zůstávají nadále zakotveny jako samostatné právní instituce, které nejsou podřízeny žádnému ministerstvu ani státnímu úřadu. Zákon výslovně garantuje, že do programové činnosti obou médií nesmí zasahovat žádný státní orgán ani politický subjekt.“

Klempíř zároveň uvedl, že nezávislost má zajistit i způsob financování a kontrola hospodaření. „Nezávislost bude dána mimo jiné i tím, že obě média budou hospodařit s vlastním majetkem nezávisle na státu a toto bude podléhat kontrolám NKÚ. Absolutní nezávislost na politických činitelích garantuje i automatické valorizování alokace finančních prostředků.“

Ministr dále popsal priority veřejné služby obou institucí. „Poslání ČT a ČRo má tři jasné priority, zaprvé publicistickou a zpravodajskou činnost, vzdělávací a kulturně společenskou a zatřetí dramatickou a uměleckou tvorbu. Cílem je zajistit kvalitní, nezávislé a důvěryhodné zpravodajství, dále obsahu vzdělávacího a kulturně společenského a až poté zábavního.“

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Klíčovou a nejvíce diskutovanou změnou má být nový systém financování. „Náš návrh ruší zastaralý systém koncesionářských poplatků a zavádí systém přímého financování ze státního rozpočtu. Zákon garantuje ČT i ČRo příspěvek na činnost, který se stane samostatnou kapitolou v rozpočtu. ČT je přidělen příspěvek ve výši 5,7 miliardy korun a ČRo je přidělen příspěvek 2,06 miliardy korun. Výše příspěvku se každoročně valorizuje o inflaci, nejvýše ovšem o 5 %.“

Podle návrhu mají obě média nadále získávat prostředky také z reklamy, prodeje práv, sponzoringu či grantů a nově i z dobrovolných příspěvků veřejnosti. Účinnost zákona je plánována od 1. ledna 2027.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher následně připomněl, že běží i práce na poslaneckém návrhu na odpuštění poplatků nejzranitelnějším skupinám obyvatel. „Návrh předložíme do konce tohoto týdne a jeho cílem je plnit sliby, které jsme dali voličům a máme je v programovém prohlášení vlády. Chceme co nejdříve zrušit poplatky pro ty nejzranitelnější, proto jsme na tom pracovali jako na poslaneckém návrhu, zatímco ta vládní mediální novela projde běžným připomínkovým řízením.“

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Čestný předseda Motoristů Filip Turek připomněl, že oba návrhy ponechávají možnost dobrovolných příspěvků. „Je to kompromis, občané budou moci dále platit koncesionářské poplatky nebo i něco navíc, takže kdo bude chtít nadále platit, tak samozřejmě může,“ zdůraznil Turek, že lidé mohou tzv. koncesionářské poplatky platit i po přijetí zákona.

Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) zároveň uvedl, že vláda sice očekává obstrukce opozice, ty však podle něj nejsou opodstatněné. „Opozice tady šermuje tím, že se naruší nezávislost médií veřejné služby a obě média budou podléhat politickým tlaků, ale námi předložený mediální zákon, kde je financování nezávislé na vůli politiků a řídí se inflací, jakékoliv politické tlaky naopak vylučuje. My jsme o tom diskutovali dlouho, zanechaly se ty mediální Rady, zachoval se stávající systém managementu, pouze se upravuje financování a nedochází k žádnému rozšiřování politického vlivu na tato média. Pouze přesouváme poplatky z občanů na stát, to je jediná věc a my jsme to našim voličům slíbili,“ dodal Šťastný, přičemž Patrik Nacher opozičním stranám připomněl, že za minulé vlády strany vymyslely způsob, jak obstrukce překonat, když stanovily pevný čas hlasování.

Článek obsahuje štítky

ČRo , ČT , poplatky , Šťastný , Nacher , Turek , Klempíř

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Jste pro zrušení koncesionářských poplatků?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

