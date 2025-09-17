ČT grilování Duky neprošlo jen tak

Kardinál Dominik Duka vedl v úterý v Týnském chámu zádušní mši za Charlieho Kirka, na kterého byl minulý týden spáchán atentát. Mezi přítomnými na mši byli mimo jiné poslanec SPD Jaroslav Foldyna, senátor Zdeněk Hraba, předseda PRO Jindřich Rajchl, předseda Dělnické strany Tomáš Vandas, europoslanec Filip Turek (Motoristé) nebo herní vývojář a člen SOSP Dan Vávra a celá řada dalších.
Složení hostů vyvolalo kritiku z liberálních kruhů, podle nichž se bohoslužba stala spíše politickým gestem než pietní vzpomínkou. Před kostelem navíc došlo k protestům a objevily se i transparenty odsuzující tuto akci.
Kardinál Duka následně vystoupil v pořadu Interview 24 na ČT, kde ho moderátorka Tereza Řezníčková konfrontovala s výroky, které Kirk v minulosti pronesl a jež bývají označovány za kontroverzní. Sama Řezníčková se však po odvysílání pořadu stala terčem kritiky – zejména z konzervativního prostředí zaznělo, že vůči Dukovi vedla rozhovor příliš útočně a vystupovala spíše jako oponentka než nestranná novinářka.
„Absolutně nechápu, proč ČT ‚griluje‘ kardinála za to, že sloužil mši. Kam jsme se to posunuli?“ reagoval senátor Zdeněk Hraba, který se sám mše účastnil.
A stejně to vidí i Radek Vondráček. „Kardinál Dominik Duka sloužil mši za zavražděného člověka. A v Interview 24 ČT se ho pokusili ostudně ‚grilovat‘. Strašné. Úpadek lidskosti. Odvaha pana kardinála mě hodně zasáhla, tolik, že jsem začal uvažovat o otázkách víry,“ přiznal Vondráček.
Šířeji se nad tím zamyslel ekonom Pavel Šik, kterého mimo jiné upoutala Dukova slova, že Kirk byl v českém mediálním prostředí téměř neznámou osobou, což je prý vina mainstreamových médií.
„Jedna nedůležitá poznámka k podle mě nejlepšímu odůvodnění zádušní mše za Kirka z úst kardinála Duky… Jiní už psali o divném interview v České televizi s Dukou. Mně osobně připadá jedna jeho poznámka úplně zásadní. Potom, co se Duka přiznal, že Kirka před atentátem neznal, obvinil podle mého zcela správně česká (veřejnoprávní) média, jak je možné, že kromě mladých anglofonních uživatelů sítí o tak zásadním a i polarizujícím člověku, za kterého nyní truchlí americký prezident, viceprezident a většina Američanů, česká veřejnost až do atentátu prakticky nevěděla,“ všímá si ekonom.
To je podle něj hlavní poselství celého rozhovoru, které pomáhá pochopit, proč česká veřejnost stále nechápe principy, na jakých funguje konzervativní hnutí ve Spojených státech. „Celé konzervativní hnutí je postavené na hodnotách, které progresivní liberálové u nás i za Atlantikem považují spíš než za tradicionalistické více za ‚zpátečnické‘, a o kterých naše veřejnoprávní média prakticky vůbec neinformují. Pokrývají sice vedle politických rozhodnutí i americké politické hádky nebo kontroverzní vyjádření, ale nepamatuji se, že by třeba udělala v posledních letech medailonek nějakého amerického konzervativce, kde by měl bez dehonestace možnost vysvětlit své postoje k lidskému plodu, rodině nebo společnosti,“ tvrdí Šik, že proto velká část české veřejnosti vůbec nechápe, jakými myšlenkovými pochody si američtí konzervativci procházejí v boji s progresivními liberály.
A rozhovor Řezníčkové s Dukou je jen výsledkem tohoto přístupu. „A tak je možné české veřejnosti prostě prezentovat takový rozhovor, jaký včera předvedla Tereza Řezníčková, když se očividně snažila provokativně konfrontovat Duku s jejími pejorativně vytrženými citacemi Kirka, místo aby využila příležitosti a pokusila se ve filozofickém rozhovoru představit různé pohledy na současný svět,“ dodal Šik.
Souhlasí s ním novinářka Angelika Bazalová, podle které se v mainstreamu obecně nedostává pozornosti klíčovým konzervativním osobnostem. „Je to tak. Média se usvědčují sama. Ta správně položená otázka zní nikoliv ‚znáte Kirka?‘, ale ‚jak to, že většina Čechů nezná Kirka?‘“ přidává se Bazalová, že stejnou otázku lze položit i u jiných osobností, které mění svět, a přitom v mainstreamu se jim nedostává patřičné odezvy.
„Jak to, že většina Čechů neví třeba, kdo je Aaron Siri...? Nejdůležitější osobnost hnutí, které v USA bojuje proti bezhlavému očkování dětí. Nezná jeho práci, důkazy, s nimiž vyhrává soudy, neprůstřelnou argumentaci...? Jak je to možné?“ nechápe Bazalová.
autor: Jakub Makarovič