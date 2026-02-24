Čas vyšlápnout si na Brusel. Výzva ministru zemědělství

Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo? Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Anketa
Naše potravinová soběstačnost? Zelenina 25 až 30 procent, vepřové 34 procent...
To všechno jsou neuvěřitelné skutečnosti, které v České republice pod nánosem vzletných frází vytvářely prostor pro úpadek zemědělské produkce na straně jedné a rostoucí dovozy, zejména ze západní Evropy, ale i z Ukrajiny a jižní Ameriky, na straně druhé. To je třeba rychle zastavit a vytvořit prostor pro restart a obnovu intenzivního českého zemědělství. Abych byl pochopen, dovolte základní skutečnosti a čísla. Tak především do roku 1990 jsme byli plně soběstační ve všech potravinářských komoditách našeho klimatického pásma, dováželi jsme pouze jižní ovoce a celková bilance zahraničního obchodu (vývoz mínus dovoz) byla kladná, respektive resort vytvářel hospodářský přebytek. Ten činil až deset miliard korun za rok a z tohoto příznivého stavu jsme to dotáhli na mínus 60 miliard korun v současné době. Pojďme ale od abstraktních souhrnných čísel ke konkrétním komoditám. Jejich soběstačnost je následující:
zelenina – 25 až 30 procent
ovoce – 30 až 35 procent
brambory – 40 procent
vepřové maso – 34 procent
vejce – 54 procent
drůbeží maso – 57 procent
mléko – 95 procent
hovězí maso – 100 procent při spotřebě 7 kg na obyvatele, když v roce 1990 byla trojnásobná
Tomu samozřejmě odpovídá pád hrubé zemědělské produkce, která nyní dosahuje pouze 72 miliard korun, když v roce 1990 to bylo 106 miliard korun a pro srovnání, v předválečném roce 1936, 81 miliard korun, počítáno ve stálých cenách. A na konci výrobní potravinové vertikály je samozřejmě náš potravinářský průmysl, který dosahuje výkonnosti jenom 55 procent průměru EU.
Anketa
Uvedl jsem základní a nejdůležitější čísla s využitím studie předního českého zemědělce, chovatele a zpracovatele ing. Zdeňka Jandejska a čísla z mé statistiky. Ta čísla jsou z oficiální statistiky, čili přesná a je nejvyšší čas tento vývoj, respektive pád, zastavit. A že to je skutečně pád, tak o tom svědčí srovnání počtu, kolik chováme hospodářských zvířat s počtem kolik jich chovají země západní Evropy. Tak tedy v České republice vykazujeme na jeden hektar zemědělské půdy 0,38 velké dobytčí jednotky, v sousedním Německu mají 1,4 a ve špičkovém Holandsku celé 3 velké dobytčí jednotky. Velká dobytčí jednotka (VDJ) je 500 kilogramů živé váhy chovaného zvířete a slouží ke srovnání intenzity zemědělské produkce, která, jak vidíme, je v České republice neuvěřitelně nízká. Tento vývoj je třeba zastavit a zahájit restart. Přeji panu ministrovi Šebestyánovi, vládě a vůbec nám všem, aby se to povedlo. Přišel čas srovnat si noty s Bruselem. To znamená, přistoupit konečně po 21 letech k vyhodnocení přístupových dohod v zemědělství a k narovnání podmínek mezi zeměmi Evropské unie.
Jan Veleba
exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Líbilo se vám, jak Macinka diskutoval na konferenci v Mnichově?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.