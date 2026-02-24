Čas vyšlápnout si na Brusel. Výzva ministru zemědělství

24.02.2026 8:07 | Komentář
autor: Jan Veleba

POHLED SELSKÝM ROZUMEM „Do roku 1990 jsme byli plně soběstační ve všech potravinářských komoditách našeho klimatického pásma, dováželi jsme pouze jižní ovoce,“ říká exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Jan Veleba a přidává aktuální čísla naší potravinové soběstačnosti. Nechybí ani srovnání počtu chovaných hospodářských zvířat s Německem a Holandskem. „Přišel čas srovnat si noty s Bruselem,“ vzkazuje a mluví o „vyhodnocení přístupových dohod v zemědělství a o narovnání podmínek mezi zeměmi EU“.

Čas vyšlápnout si na Brusel. Výzva ministru zemědělství
Foto: Hans Štembera
Jan Veleba

Přišla nová vláda a s ní samozřejmě nový ministr zemědělství Martin Šebestyán, který resortu rozumí a který bude nepochybně připravovat restart českého zemědělství. Je to ministr, který přijme reálnou strukturu našeho zemědělství jako realitu, proti níž je hloupost bojovat, ale nepřijme stav, kdy velké množství základních potravin dovážíme a suroviny na jejich výrobu v potravinářském průmyslu vyvážíme. A stejně tak se domnívám, že nepřijme stav, kdy „sedláci“ dostávají dotace na neobdělání polí a ponechání cca 5 procent půdy ladem. Prý aby si půda odpočinula, ale ve skutečnosti abychom snížili zemědělskou produkci a vytvořili a drželi prostor pro její dovozy ze zahraničí.

Naše potravinová soběstačnost? Zelenina 25 až 30 procent, vepřové 34 procent...

To všechno jsou neuvěřitelné skutečnosti, které v České republice pod nánosem vzletných frází vytvářely prostor pro úpadek zemědělské produkce na straně jedné a rostoucí dovozy, zejména ze západní Evropy, ale i z Ukrajiny a jižní Ameriky, na straně druhé. To je třeba rychle zastavit a vytvořit prostor pro restart a obnovu intenzivního českého zemědělství. Abych byl pochopen, dovolte základní skutečnosti a čísla. Tak především do roku 1990 jsme byli plně soběstační ve všech potravinářských komoditách našeho klimatického pásma, dováželi jsme pouze jižní ovoce a celková bilance zahraničního obchodu (vývoz mínus dovoz) byla kladná, respektive resort vytvářel hospodářský přebytek. Ten činil až deset miliard korun za rok a z tohoto příznivého stavu jsme to dotáhli na mínus 60 miliard korun v současné době. Pojďme ale od abstraktních souhrnných čísel ke konkrétním komoditám. Jejich soběstačnost je následující:

zelenina – 25 až 30 procent

ovoce – 30 až 35 procent

brambory – 40 procent

vepřové maso – 34 procent

vejce – 54 procent

drůbeží maso – 57 procent

mléko – 95 procent

hovězí maso – 100 procent při spotřebě 7 kg na obyvatele, když v roce 1990 byla trojnásobná

Tomu samozřejmě odpovídá pád hrubé zemědělské produkce, která nyní dosahuje pouze 72 miliard korun, když v roce 1990 to bylo 106 miliard korun a pro srovnání, v předválečném roce 1936, 81 miliard korun, počítáno ve stálých cenách. A na konci výrobní potravinové vertikály je samozřejmě náš potravinářský průmysl, který dosahuje výkonnosti jenom 55 procent průměru EU.

Srovnání s Německem a Holandskem a vzkaz Bruselu…

Uvedl jsem základní a nejdůležitější čísla s využitím studie předního českého zemědělce, chovatele a zpracovatele ing. Zdeňka Jandejska a čísla z mé statistiky. Ta čísla jsou z oficiální statistiky, čili přesná a je nejvyšší čas tento vývoj, respektive pád, zastavit. A že to je skutečně pád, tak o tom svědčí srovnání počtu, kolik chováme hospodářských zvířat s počtem kolik jich chovají země západní Evropy. Tak tedy v České republice vykazujeme na jeden hektar zemědělské půdy 0,38 velké dobytčí jednotky, v sousedním Německu mají 1,4 a ve špičkovém Holandsku celé 3 velké dobytčí jednotky. Velká dobytčí jednotka (VDJ) je 500 kilogramů živé váhy chovaného zvířete a slouží ke srovnání intenzity zemědělské produkce, která, jak vidíme, je v České republice neuvěřitelně nízká. Tento vývoj je třeba zastavit a zahájit restart. Přeji panu ministrovi Šebestyánovi, vládě a vůbec nám všem, aby se to povedlo. Přišel čas srovnat si noty s Bruselem. To znamená, přistoupit konečně po 21 letech k vyhodnocení přístupových dohod v zemědělství a k narovnání podmínek mezi zeměmi Evropské unie.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 

