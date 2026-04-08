Česká advokátka volá po zabití Trumpa. Primář přizvukuje

V souvislosti se sdělením viceprezidenta na účtu na sociální síti X spojeném s bývalou kandidátkou demokratů na prezidentku USA Kamalou Harrisovou zaznělo, že administrativa Donalda Trumpa možná zvažuje využití jaderné zbraně.
Bílý dům to okamžitě popřel.
„Nic z toho, co viceprezident řekl, toto nenaznačuje, vy absolutní blázni,“ zaznělo ze strany Bílého domu.
Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026
Advokátka Lucie Hrdá, která na sebe v minulosti přitáhla pozornost svými výrazně feministickými výroky a věnuje se zejména případům sexuálního násilí, naznačila, že možná nastal čas pokusit se o atentát na Donalda Trumpa.
„Kde je Lee Harvey Oswald teď, když ho opravdu potřebujeme?“ napsala na sociální síti X.
Narážela na muže, který podle oficiálního amerického vyšetřování provedl v roce 1963 úspěšný atentát na tehdejšího demokratického prezidenta USA J. F. Kennedyho.
Není bez zajímavosti, že otázku Lucie Hrdé souhlasně sdílel i Martin Straka, primář z Nemocnice Sokolov.
Lucie Hrdá posléze svou myšlenku ještě rozvedla.
„Tak kdo z vás se taky probudil po páté ráno a sahá hned po mobilu, aby viděl, jestli svět hoří vinou pomstychtivých primitivů?“ zeptala se.
Není přitom bez zajímavosti, že když se Donald Trump podruhé ucházel o prezidentský post, během kampaně byl na něj atentát už jednou spáchán. Dnešní 47. prezident USA o vlas unikl smrti na setkání s voliči v Pensylvánii. Střílel na něj Thomas Matthew Crooks, který byl při pokusu o atentát sám zastřelen. Trump poté oznámil, že si boží prozřetelnost pravděpodobně žádá, aby pro Ameriku ještě vykonal něco velkého. Střela totiž Trumpa minula jen proto, protože měl částečně otočenou hlavu. Na Trumpa chtěl spáchat atentát také Ryan Routh, ten se ale k Trumpovi nepřiblížil.
WATCH: Here's new unseen video footage from @TheWashigtonPos from Donald Trump's fake assassination attempt in Butler, PA two years ago.
What do you notice?
pic.twitter.com/3r2ddGBMQA
