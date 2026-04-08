Česká advokátka volá po zabití Trumpa. Primář přizvukuje

08.04.2026 8:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Možná nastal čas spáchat atentát na Donalda Trumpa, naznačila česká advokátka Lucie Hrdá, která na sebe v minulosti upoutala pozornost svými feministicky laděnými výroky. Trump během své druhé volební kampaně čelil pokusu o atentát a smrti unikl jen o vlásek.

Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

V souvislosti s válkou v Íránu Trump opakovaně slíbil, že tento stát uvrhne „do pekla“, že jej „vrátí do pravěku, kam patří“, a tak podobně. Ještě před pár hodinami také oznamoval, „že je mu to líto, ale dnes večer přestane existovat“. Ve veřejném prostoru dokonce zazněly obavy, zda se Írán nerozhodne využít jadernou zbraň. Viceprezident J. D. Vance totiž v jednu chvíli prohlásil, že americké síly by mohly použít zbraně, o jejichž použití se „zatím nerozhodly“.

V souvislosti se sdělením viceprezidenta na účtu na sociální síti X spojeném s bývalou kandidátkou demokratů na prezidentku USA Kamalou Harrisovou zaznělo, že administrativa Donalda Trumpa možná zvažuje využití jaderné zbraně.

Bílý dům to okamžitě popřel.

„Nic z toho, co viceprezident řekl, toto nenaznačuje, vy absolutní blázni,“ zaznělo ze strany Bílého domu.

 

Ale na sociálních sítích tato zpráva i tak vyvolala rozruch.

Advokátka Lucie Hrdá, která na sebe v minulosti přitáhla pozornost svými výrazně feministickými výroky a věnuje se zejména případům sexuálního násilí, naznačila, že možná nastal čas pokusit se o atentát na Donalda Trumpa.

„Kde je Lee Harvey Oswald teď, když ho opravdu potřebujeme?“ napsala na sociální síti X.

Narážela na muže, který podle oficiálního amerického vyšetřování provedl v roce 1963 úspěšný atentát na tehdejšího demokratického prezidenta USA J. F. Kennedyho.

Není bez zajímavosti, že otázku Lucie Hrdé souhlasně sdílel i Martin Straka, primář z Nemocnice Sokolov.

Lucie Hrdá posléze svou myšlenku ještě rozvedla.

„Tak kdo z vás se taky probudil po páté ráno a sahá hned po mobilu, aby viděl, jestli svět hoří vinou pomstychtivých primitivů?“ zeptala se.

Lee Harvey Oswald se narodil v roce 1939 na jihu USA, v armádě prošel výcvikem na ostřelovače a na konci 50. let 20. století emigroval do Sovětského svazu. V roce 1962 se však vrátil do vlasti. A o rok později byl obviněn ze spáchání atentátu na prezidenta Kennedyho. I když dodnes bují různé spekulace, zda atentát na Kennedyho provedl skutečně on, a pokud ano, tak na čí objednávku.

Není přitom bez zajímavosti, že když se Donald Trump podruhé ucházel o prezidentský post, během kampaně byl na něj atentát už jednou spáchán. Dnešní 47. prezident USA o vlas unikl smrti na setkání s voliči v Pensylvánii. Střílel na něj Thomas Matthew Crooks, který byl při pokusu o atentát sám zastřelen. Trump poté oznámil, že si boží prozřetelnost pravděpodobně žádá, aby pro Ameriku ještě vykonal něco velkého. Střela totiž Trumpa minula jen proto, protože měl částečně otočenou hlavu. Na Trumpa chtěl spáchat atentát také Ryan Routh, ten se ale k Trumpovi nepřiblížil.

 

