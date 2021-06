Chachá. Jágr utřel Pavla Novotného za urážky. Karlem Gottem

„Komunální politik ODS Pavel Novotný prohlásil o Jaromíru Jágrovi, že není nejostřejší tužka v penále. Pavle, to bylo dobrý! Už na to asi hodinu koukám a nemůžu se najít,“ sdílel na Instagramu v tzv. stories Jágr. K tomu připojil píseň od Karla Gotta „Žít“.

Pavel Novotný skutečně v minulých dnech uvedl, že Jaromír Jágr není nejostřejší tužka v penále. Starostovi Řeporyjí vadí, že se Jágr odmítl naočkovat proti covidu a stát se jednou z tváří propagační kampaně pro vakcinaci. „Já Jardu nelynčuji, já jenom říkám, že měl radši mlčet. On, vzor pro pracující, nemůže říkat, že se nenechá očkovat, že má dost protilátek, to je sama o sobě kravina,“ zlobil se Novotný. Covid pas je prý skvělá iniciativa Evropské unie.

Novotný se do Jágra pustil v rozhovoru na CNN Prima NEWS. A to proto, že Jágr odmítl nabídku premiéra Andreje Babiše na to, aby se zapojil do propagační kampaně na očkování proti koronaviru.

„Jarda je i pro mě morální vzor, ale tady jedná jako debil a hokejová rodina je dost blbá na to, aby ho někteří následovali,“ zněl příspěvek Pavla Novotného, který před několika dny napsal na Twitteru.

Na Primě dostal Novotný otázku, zda to nejsou tedy poměrně silná slova. „Jarda mě naučil, že soudit má bůh, a ne my lidi, kteří si ho extrémně vážili, nejen jako sportovce, ale i jako člověka, ale prostě v době, kdy tady debilové naskakují na lidi jako paní Hyťhová (další host rozhovoru, pozn. red.), že se očkovat nemusí nebo nemají nechat, tak v takové době je opravdu trapný se takhle vyjádřit. Já nevyčítám Jardovi, že se nechtěl stát tváří kampaně, on po něm požadoval pan premiér, aby se veřejně oočkoval, a to je asi jediná věc z tisíce, kterou bych vyhověl panu premiérovi i já, ale pokud nechce Jarda, má mlčet, nemůže těm hlupákům říkat, že se očkovat nenechá, protože má dost protilátek, to je kravina,“ myslí si Novotný.

Celý rozhovor ZDE.

„Je to kravina na kvadrát, vědecky naprosto vyloučená, je to hovadina, a Jarda, který není zrovna nejostřejší tužka v penále, by se měl zamyslet nad tím, co komunikuje směrem ven, protože to je prostě až nebezpečné,“ dodal.

Moderátorka následně upozornila na rozpor a rady některých expertů, jako například bývalý přednosta IKEM Jan Pirk a další, kteří tvrdí, že i po prodělání nákazy má člověk vysoké protilátky po dlouhou dobu. Na druhou stranu epidemiolog Petr Smejkal pověděl, že při očkování se na současnou míru protilátek nemá brát ohled. „Podle těchto dostupných informací, které si dost protiřečí, mi připadá, že by to neměl být Jaromír Jágr, kdo by měl být lynčován,“ pověděla moderátorka a předala slovo zpět Novotnému

„Žádný protiproudy nejsou. Je tady proud SPD a je tady proud vědecký. V době, kdy je evidentní, že očkování je samozřejmě jediné rozumné řešení. Já Jardu nelynčuji, já jenom říkám, že měl radši mlčet. On, vzor pro pracující, nemůže říkat, že se nenechá očkovat, že má dost protilátek, to je sama o sobě kravina. To, co říká Jan Pirk, je sice pravda, ale je zjevné, že očkování tu hodnotu navyšuje, pomáhá i proti jiným mutacím. To, co řekl Jarda, je do nebe volající kravina,“ pověděl Novotný divákům.

Kritika z mnoha stran

„Už několikrát jste řekl, že Jaromír Jágr je váš kamarád, on se ke kauze dále nevyjádřil. Vy jste s ním o tom mluvil?“ zeptala se před dvěma dny moderátorka starosty.

„Já jsem s Jardou o tom nemluvil. Já Jardu neotravuji kvůli takovým hloupostem. Já jsem řekl veřejně, co jsem řekl, trvám na tom. Já jsem přesvědčen o tom, že Jarda pokrytecky nepřiznal, že je taky odpůrce očkování, já si myslím, že se Jarda trochu vymlouval. To už má soudit bůh, ne my lidi, já vím,“ dodal.

Na Novotného se snesla kritika z mnoha stran. Do politika ODS se pustil například šéf České stomatologické komory Roman Šmucler. Ten nejprve pověděl, že Pavla Novotného má rád.

„Ale je ukázkou, že spousta lidí v dnešní ODS prostě není na straně osobní svobody a odpovědnosti. Jaromír Jágr je příkladem svobodného, myslícího člověka. Dokázal, co prakticky nikdo jiný v této zemi, a je to dáno tím, jaký je,“ píše předseda zubařů.

Členka Rady České tiskové kanceláře a pravidelná komentátorka v Reflexu Angelika Bazalová byla ovšem o dost ostřejší. „Jako že tohle tlustý, vyžraný, zpocený a zfetovaný stvoření bude říkat Jágrovi (!), co má dělat se svým tělem???“ tázala se na svém facebookovém účtu.