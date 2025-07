Cirkus Fiala: Energobaroni si sami napsali zákon a vláda jim to jen odkývala

„Byla to válka Petra Fialy proti vlastním občanům.“ Tak popisuje Radim Panenka energetickou politiku vlády, která podle něj nechala občany i firmy krvácet, zatímco si hrála na morální autoritu ve válce na Ukrajině. V rozhovoru s Janou Bobošíkovou odhaluje šokující zákulisí jednoho z největších selhání moderní české politiky: tajné schůzky, politickou ignoranci, lobbistickou vládu a cynismus, jaký jsme si ještě nedávno nedovedli představit.

Panenka popisuje rok 2022 jako přelomový. Premiér Fiala místo řešení krizové situace v Česku jezdil po Evropě a fotil se v neprůstřelné vestě. Doma mezitím rostly ceny, padaly podniky a vláda tvrdila, že zastropovat ceny energií nejde, protože by to bylo „populistické“ a „nefunkční“. Když se ale situace stala neudržitelnou, přišel zvrat – zastropování nakonec přišlo. Jenže až po tajné schůzce.

„Neprobíhalo to na vládě, ale někde v soukromém prostoru. Sešli se tam Daniel Beneš (šéf ČEZ), Pavel Tykač, Daniel Křetínský a Zdeněk Zajíček z ODS. Tři energobaroni a jeden lobbista,“ popisuje Panenka. Tito muži si podle něj sami navrhli, jak bude zastropování vypadat – a hlavně na jaké ceně. Výsledkem byla částka, kterou vláda lidem prezentovala jako pomoc. Ve skutečnosti ale šlo jen o to, že si byznys ponechal zisky a lidé účet.

Je to, jako kdyby obžalovaný přišel k soudu a řekl si o trest, který mu vyhovuje – a soudce by ho s úsměvem potvrdil.

Zatímco Petr Fiala slavnostně oznámil, že vláda zastropuje ceny, jen malá skupina lidí věděla, kdo to opravdu vymyslel. Ostatní ministři a poslanci podle Panenky neměli ponětí. „Zajíček to prostě přinesl, Fiala to odkýval a vláda to schválila. A pak se to prodalo jako hrdinský čin.“

„Premiér je politolog. Ten to nespočítal. Jenom podepsal. Ale někdo to před něj musel položit,“ říká Panenka. Podle něj v celém systému chybí nejen demokracie, ale i odpovědnost. „Lidé rozhodující o energetice nejsou voleni. A ti volení jsou buď vděční, nebo závislí. Tak vypadá stát v područí lobbistů.“

Kritice neunikl ani exministr průmyslu Jozef Síkela: „Ten řešil jen to, že nemůže jezdit v luxusním autě. Všechno ostatní mu bylo jedno.“

Když se v červenci 2023 vláda chystala schválit tzv. Green Deal pro Česko – extrémní plán, který by zdražil úplně všechno – přišel zásah. Titulní strana Blesku s nápisem Zelený teror po česku. Den poté totéž v Mladé frontě Dnes.

Obě média patří miliardáři Danielu Křetínskému, který byl zároveň účastníkem dříve zmíněné schůzky o energiích. Náhoda? Panenka říká, že ne. „Za normálních okolností by takové titulky nikdy nevyšly. Ale v ten den se vláda stáhla a schválení odložila. Náhoda to nebyla.“

Podle Panenky dnes Petr Fiala předstírá, že Green Deal nikdy nechtěl. Přitom to byla právě jeho vláda, kdo změny na evropské úrovni aktivně spoluvytvářel. „Kdyby dnes Fiala opravdu chtěl, mohl se postavit a říct: Ne. Ale neudělá to. Jen to hraje na voliče.“

Panenka říká, že jsme svědky rozkladu demokratické kultury: „Politici už nevysvětlují nic ani dovnitř svých stran, ani voličům. Jen se rozhodne, a ostatní musí držet hubu.“

Zastropování, které nic nezastropovalo. Green Deal, který nikdo nechce, ale všichni tiše mlčí. A k tomu premiér, který se chlubí cizími návrhy a ignoruje vlastní občany. To je obraz vlády podle Radima Panenky.

„Když vláda tvrdí, že slouží lidem, ale ve skutečnosti slouží energobaronům, tak to není demokracie, to je korporátní totalita,“ říká na závěr.

