Co se děje u Pirátů na severu? Stranu opouští aktivistka Přibylová, která jezdila za uprchlíky. Mluví o šikaně a ohýbání pravidel výběrových řízení

„Vždy jsem byla více aktivistka, než politička. Od vždycky jsem byla Pirátka, nikoliv populistka. A proto k dnešnímu dni, po pěti letech, opouštím Pirátskou stranu. Prosím nespojujte si mne již s Piráty. Těm echt, co na palubě zůstali, přeji, ať drží kurz pevně,“ napsala Přibylová na Facebooku.

„Měla bys vydržet a neodcházet Barko,“ píše v komentářích ke statutu Přibylová uživatel Facebooku jménem Vlaďka a David E. „Co je to za moralismus?,“ ozývá se kriticky Jan A. B, zatímco další uživatel sociální sítě Pavel N. se Přibylové ptá, zda se necítí být nedoceněná a naznačuje, jestli by nebylo eventuálně možné řešit situaci jinak.

„Mí milí Piráti, mým cílem není jakkoliv ohov.ovat aní dávat pršáček ještě více nahoru. Taky to není historicky mé první vyhoření, ani první negativní zkušenost s vnitrostranickým krajským (ne) fungováním. Rozhodnutá jsem již dlouho,“ vysvětluje v dalším příspěvku Přibylová. „To dokáži konkrétně rozvinout zájemcům do zpráv. Osobně mě přestala bavit společenská šikana z okolí, pečlivé sledování výstupů z práce poslanců (má chyba), ohýbání pravidel ve výběrových řízeních (prožito na vlastní kůži), nedostatek podpory a především komunikace ze strany krajského předsednictva (jak v době koordinování, tak v době pětiměsíční nejistoty „co bude“, můžu osobně rozvinout, co a jak bylo). V neposlední řadě mi vadí tón komunikace, který se vede směrem z kraje ven,“ dodává.

Podle Přibylové u Pirátů v Ústí nad Labem „zhasíná idea dobrovolnictví, přichází finanční motivace“ a o věcech „rozhodují členové“, kteří „poznali Piráty až s jejich úspěchem“. „A to nevratně mění charakter celé strany,“ dodává Přibylová s tím, že má problém se s danými věcmi ztotožnit, ale přesto je respektuje.

Přibylová byla na sedmém místě kandidátky Pirátské strany v Ústeckém kraji v posledních sněmovních volbách. Do poslanecké sněmovny nepostoupila.

Barbora Přibylová je lidskoprávní aktivistka a pracovnice v sociálních službách. „Od roku 2013 působí v Pirátské straně. Vyznává humánní přístup k člověku, svobodu slova a pohybu. Budí lidi k občanské zodpovědnosti a šíří osvětu v oblasti hodnot, dnes často opomíjených – toleranci odlišností a udržení svobody,“ lze se o Přibylové dočíst na internetových stránkách Pirátské strany.

Přibylová pochází z Děčína. V minulosti působila dokonce jako předsedkyně krajského sdružení Pirátské strany. Angažuje se jako dobrovolnice. Aktivní byla například v souvislosti výjezdy dobrovolníků do uprchlických táborů na Balkáně, o čemž se detailně rozpovídala ve starším rozhovoru pro server Manioulatori.cz. Na severu Čech organizovala také humanitární sbírky.

Na dotaz, co stojí za jejím odchodem, ze strany ParlamentníchListů.cz Přibylová dosud neodpověděla. Nereagoval ani první místopředseda Pirátské strany v Ústeckém kraji a poslanec Mikuláš Peksa. Mlčení zatím neprolomil ani koordinátor pro Ústecký kraj a Peksův poslanecký asistent Adam Komenda. ParlamentníListy.cz budou situaci kolem odchodu Přibylové z řad Pirátské strany dále sledovat.

autor: Jonáš Kříž