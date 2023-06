Co to zkoušejí na ČRo? Lidé zapomněli, Čtvrtníček nezabral, teď toto? Ondřej Dostál varuje

reklama

Článek představuje případ paní Zdeňky z Litoměřic, která se údajně stala obětí dezinformací na sociálních sítích. Paní Zdeňka reportérům z Radiožurnálu popsala svůj příběh, který začal roku 2019, kdy začala být vystavována stále častějším dezinformacím na Facebooku. Tyto dezinformace se týkaly převážně pandemie koronaviru a očkování proti nemoci.

Matka Zdeňky nakonec onemocněla covidem a na následky onemocnění zemřela. „Pár dní před smrtí seděla a nemohla se hýbat. Celý život to uslyším, říkala: Měli jsme se nechat očkovat,“ vzpomínala dcera zemřelé. „Už nemám radost ze života, poznamenalo mě to takovým způsobem, že si to do konce života ponesu výčitky za to, že mám na rukou krev svých rodičů, protože jsem jim to zakázala,“ litovala.

Článek od iROZHLASU končí poznámkou paní Zdeňky o „sviních, co v lidech umějí vyvolat strach, a tak uděláte to, co chtějí“.

Na tento článek reagoval na Twitteru právník Ondřej Dostál. Český rozhlas podle něj pomocí tohoto článku rozjíždí „brutální kampaň“ a srovnává ji s tou, kterou pro motivaci lidí k očkování vedl bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nebo nynější ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Ke tweetu připojil pro srovnání fotografii z Ministerstva zdravotnictví České republiky, na níž je v nemocnici odhalena část těla zemřelého pacienta v nemocnici s nápisem „uvěřil dezinformacím“, a vyzval lidi, ať zkusí najít rozdíly vzhledem k tomu, že obě kampaně podle něj nesou „stejné chyby a stejné známky“.

„ČRo startuje brutální kampaň ‚Tečka‘. Nezabrala nechutnost Adama Vojtěcha s intimními fotkami zemřelých, nezabral Čtvrtníček od Vlastimila Válka. Teď to zkouší iROZHLAS. Stejné chyby, stejné známky. Zaplaťte rozhlasový poplatek a hledejte rozdíly,“ vybídl Dostál.

Článek iROZHLASU je podle právníka pokusem o obrácení narativu toho, co se během covidu doopravdy dělo, a snahou o navrácení lidí do politické diskuse, kteří se svým působením již dávno znevěrohodnili. „Vypadá to, jako kdyby chtěli zpětně, když už lidi pozapomněli, ‚obrátit narativ‘. A zrecyklovat do politického procesu progresivní zavírače, kterým dávají v ČRo stále prostor, až se totálně znevěrohodněli,“ popsal situaci Dostál.

Dostál zpochybnil i věrohodnost celého příběhu paní Zdeňky z Litoměřic. Poukazuje také na to, že ojedinělý případ nemůže vyvrátit statistické informace o omezených účincích očkování proti covidu. Článek zprostředkovaný Českým rozhlasem je podle něj horší než server Forum24 už jen proto, že rozhlasové poplatky jsou ze zákona povinné a musí je platit každý. „Zoufale špatná práce. Jeden příběh (a bůhví, jestli není smyšlený či nepřesný ohledně příčiny smrti) má demonstrovat, že statistické informace o omezených účincích C19 vakcín a odpor proti povinnosti očkování měly být ‚dezinformace‘? Horší než Forum24, protože si to povinně platíme,“ napsal.

