Covid, energie, stabilizace rozpočtu, uprchlíci z Ukrajiny. Fiala chválil u Pekarové. Co vše už zvládli

„Plníme to, co jsme slíbili našim občanům.“ Premiér Petr Fiala, předseda ODS, vystoupil na sobotním sněmu TOP 09, se kterou spolu s lidovci tvoří vládní koalici SPOLU. Zároveň připustil, že některé věci se nedaří a nejdou tak rychle, jak by si přáli. Rozhodně ale nevidí důvod, proč propadat „poraženectví a blbé náladě“. Varoval před hádkami ve vládní koalici jako k cestě zpět do temných časů.

„Za poslední necelé dva roky jsme dokázali mnohé,“ uvedl Fiala s tím, že se jeho vláda vypořádala s mnoha výzvami, zmínil covidovou epidemii, energetickou krizi, stabilizaci rozpočtu či uprchlickou vlnu v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Zdůraznil, že jeho kabinet plní své sliby: „Plníme to, co jsme slíbili svým občanům. Ať už to bylo úspěšné evropské předsednictví, zlepšování stavu veřejných financí nebo nutné reformy v podinvestovaných sektorech. Restartujeme Česko a děláme, co je třeba,“ zdůraznil předseda vlády.

Následně připustil, že ne vše jde vládě tak úspěšně: „Ano, jsou také věci, které se nedaří tak rychle, jak bychom si všichni společně přáli. To je pravda. Ale z těch problémů udělejme výzvy, udělejme příležitosti a nerezignuje na změny a statečně se vyrovnávejme s tím, co přináší současná rozbouřená voda,“ pokračoval Petr Fiala a dodal: „Nepropadejme, prosím, ani poraženectví, ani tzv. blbé náladě, není pro to žádný důvod.“

„Pokud chceme být úspěšní, tak se nesmíme vymlouvat na nepříznivou situaci kolem nás, na nepřátelská média a na zdivočelou opozici. Máme to ve svých rukách, držme spolu a výsledek se dostaví," řekl na sněmu TOP 09 premiér Fiala.

Varoval před hádkami uvnitř koalice: „Je to cesta, jak odevzdat moc extremistům. Je třeba vyhrát další volby, aby se nevrátily temné časy,“ upozornil Petr Fiala.

Důležité nyní budou podle Fialy volby do Evropského parlamentu, v nich budou mít ODS, TOP 09 a lidovci společnou kandidátku jako koalice Spolu. „Ano, bylo to složitější rozhodování než v jiných případech. Rozdíly mezi ODS a TOP 09 v evropských otázkách jsou v některých věcech asi větší než rozdíly v domácí politice. Ale i tady jde pouze o rozdíly v akcentu, nikoliv v celkovém přesvědčení. Proti nám budou v těchto volbách stát ti, kterým na Evropské unii vůbec nezáleží, kteří ji nanejvýš chápou jako nějaký stroj na dotace, případně jako univerzální výmluvu pro všechno, co se jim nepodařilo," dodal premiér.

