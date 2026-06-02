Němcová nepřišla. Klaus byl nespokojen a Zeman o něm řekl příběh

Na reprezentativním schodišti Poslanecké sněmovny vás sledují portréty předsedů dolní parlamentní komory, co se od vzniku samostatné České republiky vystřídali.
Stoupáte kolem Milana Uhde, předsedy ze zlatých časů devadesátkové ODS. Na dalších schodech vidíte Miloše Zemana a Václava Klause, kteří řídili komoru z pozice lídra opozice ve zvláštních časech těsných výsledků a potřeby širších dohod. Tradice přenechání předsednictví opozici se však nepodařilo udržet, Lubomír Zaorálek reprezentoval vítěznou ČSSD.
Nad ním se usmívá Miloslav Vlček, do té doby nepříliš známý řadový poslanec, jehož volba se stala památníkem taktizování Jiřího Paroubka po „remízových“ volbách 2006. A pokračujeme s Miroslavou Němcovou, pod jejímž předsednictvím se v letech 2010–2013 děly věci do té doby nevídané.
S Janem Hamáčkem a Radkem Vondráčkem na nové zdi začínají zcela nové časy. A vše zakončuje portrét Markéty Pekarové Adamové, současný předseda dle tradice na schodišti umístěn není.
Právě tudy přicházeli hosté pondělní odpolední akce, na kterou byli do Poslanecké sněmovny pozváni všichni výše jmenovaní. Vhodnou příležitostí k setkání všech předsedů v historii samostatné sněmovny byla vernisáž návrhů na grafické provedení české Ústavy, na kterou všichni přísahali a která tvořila právní základ jejich úřadování.
Ústava České republiky byla sepisována narychlo, když se Slovensko rozhodlo opustit společnou federaci. Dílo skupiny právníků bylo 16. prosince 1992 schváleno ve zrychleném režimu během jediného dne. Poslanecký sbor se tehdy ještě jmenoval Česká národní rada, v Poslaneckou sněmovnu se proměnil až s novým rokem.
V rychlosti rozdělování Československa nebyl čas příliš řešit grafickou podobu ústavního dokumentu, i když jde o nezanedbatelný aspekt jeho významu, už proto, že na něj položením ruky skládají slib ústavní činitelé.
V posledních letech proto byla vypsána soutěž na její slavnostní ztvárnění. Vítězný návrh byl představen už v březnu, autoři Ondřej Báchor, Matěj Činčera a Jan Novák za něj už dříve dostali cenu Czech Grand Design.
Autoři inovativně pracovali s různými druhy papíru a barvami české trikolóry. Pracují s inovativní strukturou bloku a pro dílo vyvinuli i speciální bezpatkové písmo Democratia.
Výstava s názvem „Hledání formy“ ale představila i další návrhy. Zaujal třeba koncept „My, občané“, který měl ústavní dokument zpracovat v rukopisu, přičemž každý článek by byl psán jinou rukou.
Nová podoba Ústavy bude mít „pracovní“ premiéru v úterý odpoledne, když na ní bude v jednacím sále Poslanecké sněmovny skládat slib nový poslanec Motoristů Libor Forman.
V předsálí sněmovny ale byla instalována výstava celkem šesti návrhů, z nichž se ve finále soutěže vybíralo.
Při příležitosti vernisáže došlo k setkání předsedů sněmovny. Z desítky pozvaných se omluvil devadesátiletý Milan Uhde a také Miloslav Vlček, nakonec chyběla i Miroslava Němcová.
Jak první dorazil Radek Vondráček, který jako jediný z „bývalých“ předsedů stále drží poslanecký mandát, a rovněž usměvavý Jan Hamáček. Společně a v zaujatém hovoru dorazili Václav Klaus a Lubomír Zaorálek, a o chvíli později i Markéta Pekarová Adamová. Na moment, kdy jí Tomio Okamura bude předávat kytici, čekali všichni přítomní fotografové.
Nakonec dorazil i Miloš Zeman, který pak pronesl zamyšlení nad českou Ústavou, která je podle něj živým dokumentem, který vždy bude dotvářen. „Já k ústavě vždy přistupoval jako k nikdy nekončícímu dílu,“ vyznal se. To ale také zahrnuje určitou kreativitu při její interpretaci.
„Tento kreativní výklad ústavy je neoprávněně médii a politiky kritizována jako obcházení ústavy,“ dodal třetí český prezident.
A s výtisky ústavy přidal veselou historku, kterak při své druhé inauguraci v roce 2018 zapomněl na knihu položit ruku, jak ceremoniál předpokládá.
Předseda Tomio Okamura poděkoval všem příchozím a nad pestrým spektrem historie českého parlamentarismu se zamyslel, že nakonec nejdůležitější je, aby ve Sněmovně byly reprezentovány všechny názory a aby sněmovní mikrofon zůstal místem, odkud smí zaznívat cokoliv.
„Kde jinde by se měly tříbit názory, než tady, v Poslanecké sněmovně? Já hodnotím kladně, že se tu dohadujeme. I když je to často do noci, tak si myslím, že je to fajn, že takové místo existuje,“ zamyslel se.
Lubomír Zaorálek ale podotkl, že Ústava vždy bude naplňována aktuálním politickým rozhodováním a neměli bychom spoléhat na to, že nás sama Ústava před něčím ochrání.
Jana Hamáčka zase zaujalo, že z deseti předsedů byli celkem čtyři ze sociální demokracie, která už politickou scénu opustila.
Markéta Pekarová Adamová vzpomněla, že to bylo její předsednictví, které soutěž o nové slavnostní provedení Ústavy iniciovalo, a s úsměvem ocenila jeho dominantní modrou barvu, ladící s odstínem jejích šatů.
Samotné dílo pak bylo předsedům prezentováno autory návrhu v jednacím sále sněmovny. A třeba Václav Klaus dal své negativní dojmy najevo poměrně explicitně. Předtím přitom v nadsázce mluvil o tom, že dnes je v módě kritizovat hlavně to, co člověk ještě neviděl, takže bude s obsahem výstavy nespokojen už dopředu.
Pak se hosté přesunuli k neformálnímu setkání do prostor předsedy. „Tady se asi děly věci, že jo,“ zavtipkoval při usedání Tomio Okamura. A Miloš Zeman si hned vybavil historku, jak Václav Klaus, když jej v roce 1998 vystřídal, nechal okamžitě vyměnit všechny záclony se slovy, že smrdí cigaretovým kouřem.
Další historky už ale zůstaly novinářům skryty.
