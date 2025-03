Decroix z ODS se chlubila, jak zpřísnili migrace. „Odvážně udělali, co chce Brusel,“ zní v odpověď

Vláda připravuje novelu zákona o migraci, kde by mělo dojít ke zpřísnění některých azylových pravidel. „Zpřísňujeme migrační pravidla, tak aby se na naše území dostali a mohli zůstat jen ti, kteří neohrožují naši bezpečnost!“ prodává novelu na síti X Eva Decroix.

„Omezujeme možnost podávání žádostí o mezinárodní ochranu v případě, kdy by taková žádost měla sloužit jenom k tomu, aby se cizinec vyhnul návratu do své země. Zavádíme oprávnění Ministerstva vnitra omezit pobyt žadatele o mezinárodní ochranu na území České republiky. V případě bezpečnostního rizika žadatel nebude mít právo setrvat na našem území,“ vyjmenovává Decroix parametry novely.

Tyto změny podle poslankyně povedou k tomu, aby se na našem území nepohybovali nelegální migranti, abychom zde měli bezpečnostní situaci pod kontrolou, a k tomu, aby na našem území mohli zůstat jenom ti, kteří si to zaslouží.

Zpřísňujeme migrační pravidla, tak aby se na naše území dostali a mohli zůstat jen ti, kteří neohrožují naši bezpečnost! #zaspravnouvec pic.twitter.com/l7EsdsRCxD — Eva DECROIX (@eva_decroix) March 19, 2025

Robert Kotzian ale vysvětluje, že se vláda snaží prezentovat veřejnosti, jak vymyslela a aplikovala zpřísnění migračních pravidel, ačkoliv jen vychází z migračního paktu, který chtě nechtě budou muset od roku 2026 všechny členské země do svých zákonů aplikovat.

„Paní poslankyně Eva Decroix natáčí videa o migraci. Tentokrát s potřebnou rozhodností a zamračeným výrazem prezentuje koaliční návrh, který zatím nikdo neviděl,“ komentuje video Kotzian.

Kotzian si ve videu poslankyně ODS všímá například užití první osoby množného čísla. „Tím paní poslankyně naznačuje, že to zařídili oni, tedy koalice. Paní Decroix prohlašuje (parafrázuji), že (koalice) omezí možnost podávání žádostí o azyl v případech, kdy jediným účelem žádosti je vyhnout se deportaci,“ pokračuje expert na migraci.

Tato ustanovení ale nevymyslela vláda Petra Fialy, ale už je obsahuje v EU přijatý migrační pakt, jak upozorňuje Kotzian. „Podívejme se do migračního paktu. Tam se říká, že můžeme zákonem (to bude ten utajovaný návrh novely azylového zákona) stanovit, že žádost může být posouzena jako nepřípustná, pokud žadatel už má rozhodnutí o deportaci a novou žádost podal pozdě. Takže toto zpřísnění je uvedeno už v migračním paktu. Jde jen o to, národním zákonem stanovit, že to tak bude,“ vysvětluje Kotzian.

Koalice proto podle něj nenavrhuje zpřísnění sama od sebe, ale v reakci na migrační pakt. „Pochybuji, že se najde členský stát, který by toto neudělal. De iure možnost a de facto nutnost je nám tedy prezentována jako odvážný koaliční krok. Koalice takové zpřísnění mohla navrhnout dávno, ale dělá to až teď, když jí to bylo ‚předepsáno‘ migračním paktem,“ má jasno Kotzian.

Neobstojí podle něj ani argument, že koalice čekala, co přesně bude v migračním paktu, aby zbytečně nesepisovala novelu azylového zákona, která by pak nemohla být přijatá, protože by byla v rozporu s migračním paktem. V takovém případě by totiž mohla vláda zákon opět novelizovat a uvést ho do souladu.

Tudíž zpřísnění migračních pravidel mohlo přijít už dávno. „Soulad s migračním paktem bude nutný až od jeho účinnosti, tj. až od poloviny roku 2026. Už několik let tedy mohlo platit toto (i jiná) zpřísnění. Proč to tak nebylo? Tahle odevzdanost, kdy jen čekáme co Brusel, je příšerný přístup,“ tvrdí Kotzian.

Jediné pozitivní na celé záležitosti je podle něj fakt, že opravdu jde alespoň o částečné zpřísnění azylové politiky. „Toto zpřísnění je daleko od toho, co by bylo potřeba. Ale přesto je to (byť jen dílčí) zpřísnění. Je bída, že jsme si ho museli nechat nadiktovat až migračním paktem. A ještě větší bída je, jak z toho paní poslankyně Decroix dělá odvážný krok své koalice,“ je Kotzian kritický k vládě, která si podle něj chce připsat nezasloužené zásluhy.

Navíc tyto věci jsou jedním z mála pozitivních bodů v migračním paktu, které navíc nepřinesou žádnou zásadní změnu. „Přestože jde o zpřísnění, neznamená to, že je migrační pakt pozitivní jev. Není, v žádném případě. Je to jen dílčí, detailní zpřísnění v moři problémů, které migrační pakt přinese. Ta stejná koalice, jejímž jménem nám paní Decroix říká, kdovíco nezařídila, migračnímu paktu výrazně pomohla na svět během českého předsednictví před dvěma lety,“ upozorňuje Kotzian.

KDYŽ PANÍ DECROIX PREZENTUJE MIGRAČNÍ POLITIKU...



Paní poslankyně Eva Decroix natáčí videa o migraci. Tentokrát s potřebnou rozhodností a zamračeným výrazem prezentuje koaliční návrh, který zatím nikdo neviděl. Říká:



"Jakým způsobem zpřísňujeme pravidla proti nelegální… https://t.co/Oa6lhGdRmt pic.twitter.com/uh9WltxDCA — Robert Kotzian (@RobertKotzian) March 19, 2025

