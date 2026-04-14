EU už nastoupila na Magyara: Splňte 27 našich úkolů

14.04.2026 8:11 | Zprávy
autor: Karel Šebesta

Do vítěze maďarských voleb Pétera Magyara si mnozí vkládali velké naděje . Zejména Brusel. Jednou z klíčových otázek bude, zda se Magyarovi podaří obnovit penězovod z evropských fondů. Podle deníku Financial Times pro to bude Magyar bude muset splnit celkem 27 podmínek Bruselu. A i podle dalších médií nebude Magyar zdaleka tak ideální, jak se předpokládalo.

EU už nastoupila na Magyara: Splňte 27 našich úkolů
Foto: Repro Youtube
Popisek: Lídr strany Tisza, Péter Magyar

V nedělních volbách s přehledem zvítězil Orbánův protivník Péter Magyar. Což bylo důvodem k radosti zejména v Bruselu. Jak informuje deník Politico i jiná média, předsedkyně Evropské komise von der Leyenová nečekala ani den na to, aby porážku Viktora Orbána použila jako zdůvodnění pro  posílení pravomocí EU na úkor členských států. Konkrétně by mělo zmizet právo veta pro státy a mělo by být zavedeno hlasování kvalifikovanou většinou. Právě tohoto práva Orbán často využíval, zejména pokud šlo o sankce na ruské suroviny.

Není žádným tajemstvím, že Orbán byl u evropského establishmentu velice neoblíbený a Maďarsku byly Evropskou unií zastaveny dotace. Tomu, co bude muset Péter Magyar udělat, aby byly dotace odblokovány, se věnuje britský deník Financial Times. Celkem má prý Brusel 27 podmínek.

Představitelé EU, se kterými Financial Times hovořily, uvedli, že výhra ústavní většiny předčila jejich očekávání. A že na Magyara právě proto hodlají přitlačit. Dle diplomatů EU z dalších evropských států bude jako známka toho, že Magyar chce opravit pošramocené vztahy s EU, bráno to, že Magyar přestane vetovat půjčku Ukrajině a také další kolo sankcí na Rusko. Magyar by dle dalšího zdroje měl také reformovat maďarský soudní systém a bezpečnostní síly a také vyměnit vedení státních institucí a státem vlastněných podniků.

Zmíněných 27 podmínek dle Financial Times obsahuje protikorupční opatření a kontroly a také zrušení Orbánových rozhodnutí, která měla být v rozporu s pravidly EU, od přístupu k žadatelům o azyl až po akademické svobody. Evropská komise prý také očekává, že Magyar vyřeší maďarské odmítnutí rozhodnutí Evropského soudu, že maďarský azylový systém porušuje pravidla EU, které Budapešť stojí 1 milion eur na pokutách denně. „Máme silnou páku,“ uvedl jeden z představitelů EU pro FT.

Magyar uvedl, že jeho první zahraniční cesty povedou do Vídně a Varšavy. Ale dle deníku by ještě před jmenováním premiérem mohl navštívit Brusel, aby diskutoval o pozastavených dotacích. Při povolebním projevu pak slíbil, že Maďarsko bude opět silný spojenec EU a NATO.

EU prý nechce opakovat situaci, kdy byl v roce 2023 v Polsku zvolen Donald Tusk. EU tehdy rychle opět spustila penězovody zmražené během předchozí vlády PiS, jenže Tuskovy reformy soudnictví začal blokovat prezident Nawrocki. „Není plánovaná žádná okamžitá akce a nová vláda toho bude muset hodně splnit, aby tyto peníze dostala,“ uvedl jeden ze zdrojů FT.

Jenže podle některých zpráv to s novým vedením Maďarska nebude pro Evropskou unii tak růžové. Jak připomíná deník Guardian, Péter Magyar v pondělí uvedl, že je připraven půjčku pro Ukrajinu podpořit, pokud se jí nebude muset zúčastnit. Což jsou podmínky, které dohodnul ještě Viktor Orbán. Ohledně Ukrajiny také není pro urychlené přijetí a ohledně Ruska prohlásil, že doufá v urychlené ukončení konfliktu a že by pak Evropa měla „okamžitě“ zrušit sankce. Prý rozumí tomu, že s tím bude mít někdo morálně problém, ale Evropa by se měla přestat střílet do nohy. Magyarova Tisza slibuje ukončit dovoz ruských surovin do roku 2035, jenže EU dle Guardianu chce mnohem bližší datum, už rok 2027. Deník Magyarovy postoje přirovnává k belgickému premiérovi De Weverovi.

Americká stanice NPR si pak všímá, že během kampaně se Magyar vyhýbal tématu LGBT. Sice kritizoval rozhodnutí zakázat tzv. průvody hrdosti, ale k hnutí se nepřihlásil. A také že se příliš nevyjadřoval k Ukrajině. Kdyby mu prý ruský prezident Vladimir Putin zavolal, tak by telefon zvedl a řekl mu, aby ukončil válku na Ukrajině. Dodal, že konverzace by zřejmě byla krátká a že by ho Putin neposlechl.

Zdroje:

https://www.ft.com/content/7c8b5371-313f-4db6-aec8-0d19c5535f8c?syn-25a6b1a6=1

https://www.npr.org/2026/04/13/nx-s1-5783657/peter-magyar-hungary-prime-minister-orban-election

https://www.politico.eu/article/ursula-von-der-leyen-uses-hungary-viktor-orban-defeat-to-push-for-end-of-veto-in-eu-foreign-policy/

https://www.theguardian.com/world/2026/apr/13/why-peter-magyar-hungary-likely-become-normal-eu-member-state

Mgr. Libor Vondráček byl položen dotaz

Maďarsko

Tvrdíte, jak nás Maďarsko brání před rozpínavosti Bruselu. To jako jak konkrétně brání nás? A nemyslíte, že hlavním ohrožením je pro nás Rusko? A brání nás snad před jeho rozpínavostí? Podle mě je to přesně naopak. Není toto nebezpečné? A vám nevadí, že Maďarská vláda Rusku donáší?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

