Elon Musk: Soros převzal Maďarsko

V Maďarsku došlo o víkendu k zásadní politické změně. Ve volbách porazil dosavadního premiéra Viktora Orbána lídr opozice Péter Magyar, jehož strana Tisza získala ústavní většinu 138 mandátů v 199členném parlamentu. Magyar také uvedl, že voliči se rozhodli dát hlas evropské budoucnosti země a podle vlastních slov chce provádět zásadní změny v řízení země i jejím zahraničněpolitickém směřování.
Dosavadní maďarský premiér Viktor Orbán uznal volební porážku a prohlásil, že jeho strana Fidesz bude „sloužit vlasti i v opozici“. K volbám se dostavilo téměř 80 % voličů, což je nejvyšší volební účast za posledních 24 let.
K vývoji se vyjádřil bývalý europoslanec a poradce Motoristů v oblasti zahraniční politiky Jan Zahradil, který upozorňuje, že porážka rozhodně neznamená konec Viktora Orbána. Připomíná, že zůstane vlivnou postavou evropské politiky a má za sebou silné zázemí: „Orbán nikdy nezmizí a má za sebou organizaci Patrioti pro Evropu, síť vlivných think tanků a exkluzivní kontakty s republikány hnutí MAGA. Rozhodně nezůstane potichu, ještě se toho hodně dozvíme,“ píše Zahradil na sociální síti X.
Ve svém komentáři zároveň Zahradil reaguje i na výroky Pétera Magyara, který podle informací médií otevírá citlivá historická témata a pokládá otázku směrem k české opozici: Otázka naší opozici, jásající nad Orbánovou prohrou: také chcete (s P. Magyarem) “řešit” Benešovy dekrety?“ dodává.
Ptá se tak v souvislosti s vyjádřením Magyara pro stanici CNN Prima News, kde uvedl, že chce po případném vítězství posílit spolupráci ve Visegrádské čtyřce, řešit spory se Slovenskem ohledně Benešových dekretů, zákonů diskriminujících Maďary žijící na Slovensku. Jako nový premiér hodlá zamířit na první zahraniční cestu do Polska, následně do Bruselu a Vídně.
Zahradil zároveň poukázal i na reakce ze zahraničí a sdílel výměnu názorů mezi mladým Alexanderem Sorosem, synem amerického miliardáře a filantropa George Sorose, a Elonem Muskem, majitelem platformy X.
Soros k volebnímu výsledku v Maďarsku uvedl, že Maďaři si „vzali zpět svou zemi“ a že jde o jednoznačné odmítnutí zakořeněné korupce a zahraničních vlivů.
Musk naopak naznačil, že změna podle něj neznamená osvobození země, ale spíše posílení vlivu struktur spojených se Sorosem, když reagoval slovy, že „Sorosova organizace převzala Maďarsko“.
— Jan Zahradil (@ZahradilJan) April 13, 2026
Kromě jiného Magyar jasně deklaruje, že chce být spolehlivým partnerem Evropské unie i NATO a že jeho cílem je posílit evropskou orientaci země: „Maďarsko bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO.“ Zároveň mluví o širší regionální spolupráci a ambici přebudovat fungování visegrádské skupiny. V Bruselu chce také jednat i o odblokování unijních fondů, které byly Maďarsku v minulosti pozastaveny.
